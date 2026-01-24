Zgłoś błąd
X
Zanim wyślesz zgłoszenie, upewnij się że przyczyną problemów nie jest dodatek blokujący reklamy.
Błędy w spisie treści artykułu zgłaszaj jako "błąd w TREŚCI".
Typ zgłoszenia
Treść zgłoszenia
Twój email (opcjonalnie)
Nie wypełniaj tego pola
Załóż konto
EnglishDeutschукраїнськийFrançaisEspañol中国
Start Aktualności Audio Foto Video

QCY MeloBuds N20 - tanie słuchawki z ANC i Bluetooth 6.0. Nowa, dokanałowa propozycja od chińskiej marki

Natan Faleńczyk | 24-01-2026 10:00 |

QCY MeloBuds N20 - tanie słuchawki z ANC i Bluetooth 6.0. Nowa, dokanałowa propozycja od chińskiej markiJBL, Jabra, Xiaomi, czy Sony, to marki, które są dobrze rozpoznawalne w świecie słuchawek. Natomiast istnieją na rynku również mniej znani gracze, którzy starają się sporo zaoferować w relatywniej niskiej cenie. Do takich można zaliczyć chińską markę QCY, która działa od 2009 roku, choć w Polsce zdaje się wciąż nie być tak znana. Do nowości w jej ofercie zaliczają się tytułowe słuchawki QCY MeloBuds N20, które są całkiem funkcjonalne, a ich cena to aktualnie nieco ponad 100 zł.

Wśród nowości w asortymencie marki QCY można wymienić dokanałowe słuchawki MeloBuds N20, które w niewygórowanej cenie mają całkiem sporo do zaoferowania: dobry czas pracy, ANC, czy też tryb niskiego opóźnienia. 

QCY MeloBuds N20 - tanie słuchawki z ANC i Bluetooth 6.0. Nowa, dokanałowa propozycja od chińskiej marki [1]

Redmi Buds 8 Lite i Mijia Smart Audio Glasses - tanie słuchawki z ANC i okulary do słuchania muzyki. Zobacz, co oferują nowości

Słuchawki dokanałowe QCY MeloBuds N20 zostały wyposażone w przetworniki dynamiczne, których średnica to 13 mm. Nie podano natomiast, jaki jest obsługiwany przez nie zakres częstotliwości. Oprócz stosunkowo sporych, jak na taką konstrukcję przetworników, do plusów można zaliczyć moduł Bluetooth 6.0, a także wspomniany już tryb niskiego opóźnienia, którego wartość ma w nim wynosić 0,068 s. Słuchawki oferują aktywną redukcję szumów, dzięki której można wyciszyć hałas o maksymalnie 50 dB - wspierane przez sześć mikrofonów.

  QCY MeloBuds N20
Typ słuchawek Dokanałowe
Przetworniki 2 x 13 mm, dynamiczne
Kodeki audio Brak oficjalnych informacji
Zakres częstotliwości
Łączność bezprzewodowa Bluetooth 6.0 (HFP/A2DP/AVRCP)
Klasa odporności IPX4
Złącze w etui USB typu C
Akumulator Słuchawka: 40 mAh
Etui: 450 mAh
Mikrofony 6
ANC Tak, do 50 dB (20 - 2500 Hz)
Czas pracy Bez etui: do 9 lub 10 godzin (bez ANC)
Z etui: do 40 lub 45 godzin (bez ANC)
Wymiary Słuchawka: 33,09 x 23,94 mm
Etui: 60,45 x 48,5 x 29 mm
Masa Brak oficjalnych informacji
W zestawie Słuchawki, wkładki do uszu w 2 rozmiarach, przewód USB typu C, instrukcja obsługi
Kolory Czarny, Biały
Inne Tryb niskiego opóźnienia: 0,068 s, korektor dźwięku
Gwarancja 1 rok
Cena 129 zł

QCY MeloBuds N20 - tanie słuchawki z ANC i Bluetooth 6.0. Nowa, dokanałowa propozycja od chińskiej marki [2]

QCY MeloBuds N20 - tanie słuchawki z ANC i Bluetooth 6.0. Nowa, dokanałowa propozycja od chińskiej marki [3]

Recenzja Soundcore Sleep A30. Słuchawki do spania z bardzo cienką konstrukcją, redukcją hałasu, maskowaniem chrapania i nie tylko

Na pokładzie każdej słuchawki znalazł się akumulator o pojemności 40 mAh, który ma pozwolić na pracę przez 9-10 godzin (grafiki wskazują na inną wartość i specyfikacja na stronie producenta tak samo) bez włączonego ANC, z kolei dodając do tego akumulator z etui, łączny czas może się wydłużyć w tym scenariuszu do 40-45 godzin. Do istotnych braków, jeśli chodzi o informacje, można zaliczyć obsługę kodeków audio. Nie wiadomo więc, czy możemy liczyć na "jakościowy" kodek LDAC, czy wyłącznie na SBC/AAC. Jeśli nowość nas zainteresowała, to warto zapoznać się z rzetelnymi opiniami (w formie komentarzy lub wideo), dzięki którym lepiej rozeznamy się w tym, czy warto kupić słuchawki QCY MeloBuds N20. Cena pochodzi z oficjalnej strony internetowej producenta, która dostępna jest w języku polskim (darmowa dostawa). 

QCY MeloBuds N20 - tanie słuchawki z ANC i Bluetooth 6.0. Nowa, dokanałowa propozycja od chińskiej marki [4]

QCY MeloBuds N20 - tanie słuchawki z ANC i Bluetooth 6.0. Nowa, dokanałowa propozycja od chińskiej marki [5]

Źródło: TechPowerUp, QCY
Bądź na bieżąco - obserwuj PurePC.pl na Google News
Tagi:
Zgłoś błąd

Powiązane publikacje

Samsung prezentuje ISOCELL HPC 200 MP. Galaxy S27 Ultra z takim sensorem mógłby stać się wybitnym fotosmartfonem

Samsung prezentuje ISOCELL HPC 200 MP. Galaxy S27 Ultra z takim sensorem mógłby stać się wybitnym fotosmartfonem

6
Słuchawki Nothing Ear (3a) debiutują w Polsce. Wyróżniają się ciekawym designem, ANC 45 dB i funkcją Audio Snapshot

Słuchawki Nothing Ear (3a) debiutują w Polsce. Wyróżniają się ciekawym designem, ANC 45 dB i funkcją Audio Snapshot

3
W 2027 roku pojawią się pierwsze urządzenia ze złączem HDMI 2.2. Nowy standard może wprowadzić dalszy chaos w certyfikacji

W 2027 roku pojawią się pierwsze urządzenia ze złączem HDMI 2.2. Nowy standard może wprowadzić dalszy chaos w certyfikacji

40
AirPods przestaną służyć tylko do słuchania muzyki. Apple rozwija nietypowy model z kamerami obserwującymi otoczenie

AirPods przestaną służyć tylko do słuchania muzyki. Apple rozwija nietypowy model z kamerami obserwującymi otoczenie

12
Sony prezentuje nową matrycę LYTIA L910. Ma zapewnić lepsze zdjęcia nocą i pod światło

Sony prezentuje nową matrycę LYTIA L910. Ma zapewnić lepsze zdjęcia nocą i pod światło

10
Liczba komentarzy: 6

Komentarze:

Załaduj komentarze

PurePC.pl to serwis informacyjny o nowinkach technologicznych, testach sprzętu, porównaniach, telefonach, najgorętszych grach oraz polecanych zestawach komputerowych.

Działamy nieprzerwanie od 2006 roku i wśród portali o tematyce IT jesteśmy jednym z liderów w branży, pozostając jednak w pełni medium niezależnym.

O portalu PurePC
Kontakt z namiRedakcja PurePCReklama u nasRegulaminEuropean Hardware Association
Najważniejsze
Zestawy komputeroweTesty i recenzjeSmartfony i tabletyNotebookiAktualnościPoradnikiForumTest prędkości łacza
Znajdź PurePC na
FacebookTwitterYoutubeRSS
Do góry

Copyright © 2006-2026 PurePC.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
x Wydawca serwisu PurePC.pl informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij zgadzam się, aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Kliknij polityka cookies, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki.