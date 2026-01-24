QCY MeloBuds N20 - tanie słuchawki z ANC i Bluetooth 6.0. Nowa, dokanałowa propozycja od chińskiej marki

JBL, Jabra, Xiaomi, czy Sony, to marki, które są dobrze rozpoznawalne w świecie słuchawek. Natomiast istnieją na rynku również mniej znani gracze, którzy starają się sporo zaoferować w relatywniej niskiej cenie. Do takich można zaliczyć chińską markę QCY, która działa od 2009 roku, choć w Polsce zdaje się wciąż nie być tak znana. Do nowości w jej ofercie zaliczają się tytułowe słuchawki QCY MeloBuds N20, które są całkiem funkcjonalne, a ich cena to aktualnie nieco ponad 100 zł.

Wśród nowości w asortymencie marki QCY można wymienić dokanałowe słuchawki MeloBuds N20, które w niewygórowanej cenie mają całkiem sporo do zaoferowania: dobry czas pracy, ANC, czy też tryb niskiego opóźnienia.

Słuchawki dokanałowe QCY MeloBuds N20 zostały wyposażone w przetworniki dynamiczne, których średnica to 13 mm. Nie podano natomiast, jaki jest obsługiwany przez nie zakres częstotliwości. Oprócz stosunkowo sporych, jak na taką konstrukcję przetworników, do plusów można zaliczyć moduł Bluetooth 6.0, a także wspomniany już tryb niskiego opóźnienia, którego wartość ma w nim wynosić 0,068 s. Słuchawki oferują aktywną redukcję szumów, dzięki której można wyciszyć hałas o maksymalnie 50 dB - wspierane przez sześć mikrofonów.

QCY MeloBuds N20 Typ słuchawek Dokanałowe Przetworniki 2 x 13 mm, dynamiczne Kodeki audio Brak oficjalnych informacji Zakres częstotliwości Łączność bezprzewodowa Bluetooth 6.0 (HFP/A2DP/AVRCP) Klasa odporności IPX4 Złącze w etui USB typu C Akumulator Słuchawka: 40 mAh

Etui: 450 mAh Mikrofony 6 ANC Tak, do 50 dB (20 - 2500 Hz) Czas pracy Bez etui: do 9 lub 10 godzin (bez ANC)

Z etui: do 40 lub 45 godzin (bez ANC) Wymiary Słuchawka: 33,09 x 23,94 mm

Etui: 60,45 x 48,5 x 29 mm Masa Brak oficjalnych informacji W zestawie Słuchawki, wkładki do uszu w 2 rozmiarach, przewód USB typu C, instrukcja obsługi Kolory Czarny, Biały Inne Tryb niskiego opóźnienia: 0,068 s, korektor dźwięku Gwarancja 1 rok Cena 129 zł

Na pokładzie każdej słuchawki znalazł się akumulator o pojemności 40 mAh, który ma pozwolić na pracę przez 9-10 godzin (grafiki wskazują na inną wartość i specyfikacja na stronie producenta tak samo) bez włączonego ANC, z kolei dodając do tego akumulator z etui, łączny czas może się wydłużyć w tym scenariuszu do 40-45 godzin. Do istotnych braków, jeśli chodzi o informacje, można zaliczyć obsługę kodeków audio. Nie wiadomo więc, czy możemy liczyć na "jakościowy" kodek LDAC, czy wyłącznie na SBC/AAC. Jeśli nowość nas zainteresowała, to warto zapoznać się z rzetelnymi opiniami (w formie komentarzy lub wideo), dzięki którym lepiej rozeznamy się w tym, czy warto kupić słuchawki QCY MeloBuds N20. Cena pochodzi z oficjalnej strony internetowej producenta, która dostępna jest w języku polskim (darmowa dostawa).

Źródło: TechPowerUp, QCY