Składany iPhone jednak się opóźni. W zamian Vivo X Fold 3 wprowadzi integrację z macOS na niespotykanym poziomie

Z ostatnich doniesień, które pojawiły się na chińskiej platformie Weibo, możemy się dowiedzieć, że prace nad pierwszym składanym smartfonem od Apple zostały zawieszone. Powodem ma być fakt, że ekrany nie przeszły przez rygorystyczne testy firmy i wymagają jeszcze dopracowania. Informacja była dość rozczarowująca dla fanów Apple, natomiast do internetu trafiły właśnie przedpremierowe rzeczywiste zdjęcia smartfona Vivo X Fold 3, który ma oferować integrację z macOS.

Vivo X Fold 3 według wczesnych informacji ma być pierwszym składanym smartfonem, który umożliwi wyjątkową integrację Androida z systemem macOS. Urządzenie ma być w stanie połączyć się z komputerami Apple Mac i wyświetlać ich zawartość na swoim ekranie.

Po raz kolejny informatorem jest dość znany użytkownik platformy Weibo, który kryje się pod nazwą Ice Universe. Na jego profilu pojawiły się zdjęcia, które ukazują nadchodzącego składanego smartfona od firmy Vivo, a mianowicie model X Fold 3 - przy okazji jest to swoistym potwierdzeniem, że przedsiębiorstwo nie wycofuje się z tego segmentu urządzeń, jak wcześniej sugerowały to plotki. Najciekawszym elementem jest jednak fakt, że smartfon jest w stanie połączyć się z urządzeniami od Apple, które funkcjonują dzięki systemowi macOS. Do tego obraz jest transmitowany do składanego smartfona, poprzez który otrzymamy możliwość przejęcia zdalnej kontroli nad danym sprzętem. Wirtualna klawiatura także jest dobrze dostosowana, a praca na urządzeniu o takiej konstrukcji wydaje się całkiem komfortowa.

Oczywiście oprócz zaprezentowanych zdjęć z omawianą funkcjonalnością na ten moment nie wiadomo, jaka dokładnie technologia została zastosowana. Jednak trzeba przyznać, że całość wygląda naprawdę dobrze, a sama integracja dwóch różnych światów, a więc Androida oraz macOS (i to jeszcze na takim poziomie), jest doprawdy czymś niespotykanym. O samym smartfonie wiemy niewiele, wszak z dostępnych informacji wynika, że za wydajność posłuży procesor Snapdragon 8 Gen 2, urządzenie będzie miało pojemny akumulator 5600 mAh (80 W), a jego premiera powinna się odbyć pod koniec marca 2024 roku na rynku chińskim. Miejmy na uwadze, że dane dotyczące sprzętu nie są oficjalne, więc mogą się ostatecznie różnić. Niemniej jednak warto śledzić poczynania Vivo, ponieważ jako jeden z pierwszych producentów może wdrożyć bardzo ciekawe rozwiązanie do świata z „zielonym robotem".

Źródło: Weibo @i冰宇宙 (Ice Universe)