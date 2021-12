SilverStone CS351 - Obudowa dla płyt głównych typu Micro ATX skierowana do fanów magazynowania dużej ilości danych

Na rynku obudów komputerowych można zaobserwować w ostatnich latach trend polegający na zmniejszeniu dostępnego miejsca dla nośników danych. W końcu klatki dla HDD po pierwsze brzydko wyglądają w konstrukcjach z oknem, a po drugie negatywnie wpływają na cyrkulację powietrza. Przeciętny konsument nie ma też wielu HDD czy SSD w swojej obudowie. Nadal są jednak osoby, które magazynują sporo danych, planują złożenie własnego serwera NAS czy stacji roboczej z łatwym dostępem do HDD/SSD. To właśnie do nich skierowana jest najnowsza obudowa od SilverStone w postaci modelu CS351. Oferuje ona pięć zewnętrznych zatok 3,5"/2,5" z funkcją hot-swap. Wszystko to w kompaktowym rozmiarze.

Wentylacja SilverStone CS351 jest dość niestandardowa - wejdą tuta tylko jednostki 80- i 40-milimetrowe. Niestety nie są one ani popularne, ani tanie.

SilverStone CS351 to obudowa o wymiarach 209 x 265 x 411 (wysokość x szerokość x głębokość) milimetrów i wadze 5 kilogramów. Wykonana została ze stali oraz tworzyw sztucznych. W jej wnętrzu zamontować możemy płyty główne w formacie Micro ATX, Mini ITX lub Mini DTX; wieżowe układy chłodzenia procesora o wysokości do 82 milimetrów; karty graficzne o długości do 368 milimetrów oraz zasilacze ATX o długości do 160 milimetrów. Dla nośników danych przewidziano siedmiu miejsc 3,5" lub osiem 2,5". Pięć zatok dostępnych jest z zewnątrz i oferuje tryb hot-swap, zamknięcie na klucz oraz dodatkową wentylację.

W obudowie SilverStone CS351 znalazło się miejsce dla maksymalnie sześciu wentylatorów - dwóch 80-milimetrowych na górze, nad kartą graficzną; trzech 40-milimetrowych z tyłu oraz jednego 80-milimetrowy na klatce dla HDD/SSD. Fabrycznie dostajemy jedną większą jednostkę, która odpowiada za chłodzenie nośników danych. Przy takich rozmiarach "śmigieł" cicho niestety nie będzie. Panel I/O znalazł się z przodu obudowy i gości dwa USB 3.2 Gen 1 typu A, jedno USB typu C, złącze audio oraz przycisk Power i Reset. Cena SilverStone CS351 pozostaje tajemnicą, ale biorąc pod uwagę jej wyjątkowość należy zakładać, że wybitnie tanio nie będzie.

Źródło: SilverStone