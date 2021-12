Shuttle SH570R - Nowa seria zestawów barebone w obudowie typu Cube dla procesorów Intel Comet Lake oraz Rocket Lake

Małe komputery zyskują na popularności jednak nie każdy chce się bawić w dobieranie do siebie pasujących podzespołów. Shuttle zdaje sobie świetnie z tego sprawę i od lat oferuje gotowe zestawy typu barebone, gdzie dostajemy już niestandardowe, dopasowane do siebie części w postaci obudowy, płyty głównej, chłodzenia procesora oraz zasilacza. Tym razem będzie mowa o nowej serii Shuttle SH570R w formacie Cube, która dedykowana jest serwerom i stacjom roboczym. Platforma oparta została na chipsecie H570 pod procesory Intel Comet Lake i Rocket Lake, czyli jednostki na gnieździe LGA 1200. Zadowoleni powinni być również konsumenci nadal korzystający na co dzień z zatok w standardzie 5,25".

Rodzina Shuttle SH570R będzie składać się z trzech modeli. Różnią się one ilością zatok 5,25", zastosowanymi zasilaczami oraz oczywiście ceną.

Shuttle SH570R to nowa seria komputerów barebone w skład której wchodzą trzy modele - SH570R6, SH570R6 Plus oraz SH570R8. Wszystkie z nich mają wymiary 197 x 332 x 215 (wysokość x głębokość x szerokość) milimetrów i wagę około 3,5 kilograma, a obudowa wykonana została ze szczotkowanego aluminium. W środku znalazła się płyta główna z chipsetem Intel H570 i gniazdem LGA 1200, która może obsłużyć 10. i 11. generację procesorów od Niebieskich z maksymalnym TDP do 125 W. Dla pamięci RAM DDR4 przewidziano cztery sloty, zaś dla kart rozszerzeń po jednym złączu PCI Express x16 4.0 i jednym PCI Express x16 3.0. Wybrana karta graficzna powinna być nie większa niż 280 x 120 x 40 milimetrów. Nośniki danych muszą zadowolić się czterema portami SATA III oraz jednym złączem M.2 2280 PCIe 4.0 x4.

Panel I/O w Shuttle SH570R znajduje się z przodu, przy dolnej krawędzi i ukryty został pod ruchomą klapką. Mowa o trzech USB 3.2 Gen 1 typu A, jednym USB 3.2 Gen 1 typu C, złączach audio oraz przycisku Power. W przypadku portów płyty głównej do dyspozycji mamy jedno HDMI 2.0b, dwa DisplayPort 1.4, cztery USB 3.2 Gen 2 typu A, cztery USB 2.0, dwa RJ-45 i trzy złącza audio. Jeśli mowa o dołączonym zasilaczu to Shuttle SH570R6 dysponuje jednostką 300 W 80 PLUS Bronze, a Shuttle SH570R6 Plus i Shuttle SH570R8 jednostkami 500 W 80 PLUS Gold. Dwie pierwsze posiadają dwa miejsca dla nośników 3,5" oraz zewnętrzną zatokę 5,25", zaś ostatni z wymienionych posiada tylko cztery zatoki 3,5". Sugerowane ceny to od 350 do 400 euro.

Źródło: Shuttle