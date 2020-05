Sherlock Holmes: Chapter One - detektyw powróci w prequelu

Przygodowa gra akcji pt. Sherlock Holmes: The Devil's Daughter, która wyewoluowała z klasycznych point'n'clikców miała swoją premierę w 2016 roku i miała być ostatnią grą ukraińskiego studia Frogwares, traktującą o najsłynniejszym detektywie wszech czasów. Był to nie lada cios dla miłośników Holmesa, zwłaszcza że dotychczasowe tytuły cieszyły się bardzo dużym uznaniem. Wraz z decyzją o zakończeniu przygód detektywa z Baker Street, studio zajęło się pracami nad tytułem The Sinking City, które choć w zupełnie innych już klimatach bo lovecraftowskich, mechanikami wciąż przypominała poprzednie gry z Sherlockiem w tytule. Wydawałoby się, że twórcy wspomnianych gier faktycznie nie wrócą już do XIX-wiecznego Londynu, a jednak najnowsze wieści na nowo rozpalają serca fanów.

Studio Frogwares poprzez Twittera ogłosiło właśnie, że w 2021 roku pojawi się kolejna gra traktująca o Sherlocku Holmesie. Sherlock Holmes: Chapter One będzie prequelem wszystkich dotychczasowych produkcji.

Ukraińskie studio z żabą w logo oraz nazwie zapowiedziało właśnie grę pt. Sherlock Holmes: Chapter One. Tytuł ma tracić na PC i konsole w 2021 roku (pierwszeństwo będą miały jednak "blaszaki") i ma stanowić prequel do poprzednich części, jako że opowiadać będzie o 21-letnim detektywie, który dopiero rozpoczyna swoją przygodę z odciskami stóp i innymi dowodami zbrodni. Zgodnie z zapowiedzią, po raz kolejny będziemy mieć do czynienia z półotwartym światem, w którym od nas będzie zależało to, jak poprowadzimy śledztwo. Z pewnością również ostateczna decyzja o losie przestępców będzie leżała w naszych rękach tak, jak miało to miejsce w ostatnich odsłonach. Stronę gry w sklepie Steam znajdziecie pod TYM linkiem.

We are happy to unveil Sherlock Holmes Chapter One, a prequel to the adventures of the famous detective! PC, X1, PS4 & next gen. 2021.



More: https://t.co/7aow8Q96wi

Steam: https://t.co/LJqEqKjT6a

EGS: https://t.co/34cURFDr3s

GOG: https://t.co/iUZLod0HxK

Consoles: Coming later! pic.twitter.com/SSik3ohHCW — Frogwares (@Frogwares) May 25, 2020

Tytułowy dopisek Chapter One może sugerować, że Frogwares zdecydowało się pociąć grę i sprzedawać ją w formie epizodycznej, co jest ostatnimi czasy dość modne jeśli chodzi o przygodówki (bo i dochodowe dla twórców). Zawsze jest jednak szansa, że zwrot Chapter One odnosi się wyłącznie do faktu, iż mamy do czynienia z prequelem i w tę wersję wolę wierzyć osobiście. Jakby nie było, fabuła będzie toczyć się na terenie wysp Morza Śródziemnego, gdzie Holmes spędzał swoje młodzieńcze lata. W trakcie przygody zmierzymy się z tajemnicą śmierci matki naszego bohatera. Zobaczcie zresztą sami, co o nowej grze mówi pierwszy zwiastun:

Źródło: Twitter, YouTube