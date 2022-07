Sharkoon PureWriter RGB – lubiana niskoprofilowa klawiatura mechaniczna w nowej wersji kolorystycznej. Co z TKL?

Sharkoon PureWriter to jedna z ciekawszych klawiatur na rynku, a to za sprawą mechanicznych przełączników Kailh o niskim profilu, idących w parze z przyzwoitą ceną konstrukcji. Osoby, które sporo piszą i nie stronią także od grania, szczególnie chwalą sobie ów model. Dlatego też miło mi poinformować, że PureWriter wszedł właśnie do sprzedaży w nowej, białej wersji kolorystycznej. Model pełnowymiarowy (z sekcją numeryczną) wyceniono na 85 euro, zaś TKL na 75 euro.

Zaprezentowana chwilę temu klawiatura Sharkoon PureWriter RGB w białej wersji kolorystycznej, trafia do pierwszych sklepów. Do wyboru mamy dwie wersje przełączników oraz wersję pełnowymiarową bądź TKL.

Sharkoon PureWriter to klawiatura, która została doceniona już przez niejedną, sporo piszącą osobę. Jest płaska, kompaktowa, wygodna, solidna, z aluminiową górną częścią obudowy, podświetleniem RGB i przyciskami multimedialnymi. Jest też możliwie cicha (jak na mechanika). Całość specyfikacji dopełnia także elastyczny, odczepiany przewód microUSB, choć nie zdecydowano się tu na materiałowy oplot. Nowe, białe wersje klawiatur mechanicznie nie różnią się niczym od modeli czarnych. Czy to w wersji pełnowymiarowej, czy TKL, do wyboru mamy więc niskoprofilowe przełączniki Kailh Choc Red (czerwone) oraz Kailh Choc Blue (niebieskie).

Przełączniki czerwone powinny trafić zwłaszcza w gusta graczy, dzięki krótkiej 1,5-milimetrowej drodze aktywacji, zaś niebieskie - o wyraźnie słyszalnym punkcie aktywacji - powinny spodobać się osobom sporo piszącym. Choć oczywiście nie ma tu żelaznej reguły. Ja sam użytkuję wersję z przełącznikami czerwonymi zarówno do grania jak i do pisania i bardzo sobie chwalę. Bez względu na rodzaj switchy, mają one żywotność określoną na 50 milionów kliknięć, a osłonięte są zaś przez tzw. keycapy o wysokości zaledwie 6,2 mm. Na koniec warto dodać, że Sharkoon PureWriter RGB nie posiada żadnej dedykowanej aplikacji, stąd np. oświetleniem i makrami steruje się tu w locie, dzięki określonym kombinacjom klawiszy.

Źródło: Sharkoon