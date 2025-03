Samsung przeprasza się z tańszymi urządzeniami wearables. Wkrótce na rynku konkurencja dla opasek Xiaomi i Huawei

Jeśli chodzi o Samsunga i urządzenia ubieralne, to na myśl przychodzą głównie smartwatche serii Galaxy Watch. Nie ma co ukrywać - robią one rokrocznie prawdziwą furorę, niestety mało jednak nie kosztują. Tak się składa, że jeszcze jakiś czas temu, Koreański gigant technologiczny produkował też tańsze sprzęty typu wearables. Mowa o opaskach fitness. Ostatnią z nich była opaska Galaxy Fit 2, która debiutowała przed trzema laty.

Do sieci przedostały się pierwsze rendery opaski Samsung Galaxy Fit 3, co oznacza tylko jedno - producent przeprasza się z tym tańszym wearables i już niebawem zaprezentuje je oficjalnie.

Tak się składa, że do sieci przedostały się pierwsze nieoficjalne rendery opaski Samsung Galaxy Fit 3, co oznacza tylko jedno - producent przeprasza się z tym tańszym wearables i już niebawem zaprezentuje je oficjalnie. Mówi się, że sprzęt ma wytrzymywać na pojedynczym ładowaniu akumulatora do dwóch tygodni (magnetyczne piny ładowania), zaś jego cena będzie oscylować wokół 80 dolarów. Oprócz tego na wyposażeniu ma się znaleźć moduł GPS, zaś z rzeczy bardziej oczywistych - Bluetooth oraz czujnik tętna.

Opaski Samsung Galaxy Fit oraz Galaxy Fit e z 2019 roku

Oglądając rendery nadchodzącego urządzenia nie sposób nie stwierdzić, że gdzieś się już je widziało... I rzeczywiście - Smasung Galaxy Fit 3 nie będzie już wzdłużną pastylką, ale ekranem prostokątnym na modły najnowszych urządzeń od Xiaomi, Huawei czy Fitbita. Trudno jednoznacznie stwierdzić, co też przekonało koreańskiego producenta, by powrócił do niższego segmentu wearables, ale można zawsze zgadywać, że po prostu pieniądze. Nie ma wszak co ukrywać, że wśród nas nie ma już chyba osoby, która nie nosi tego typu tańszych opasek, albo przynajmniej takiej osoby nie zna. A tak ma już wyglądać bohaterka niniejszego newsa:

Źródło: Twitter