Samsung Galaxy Z Fold6 ma otrzymać główny aparat 200 MP znany z modelu Galaxy S24 Ultra

Po premierze flagowych modeli Galaxy S24 firma Samsung będzie się teraz koncentrować na nowych, dosyć przewidywalnych modelach z serii Galaxy A, ale już za kilka miesięcy poznamy kolejne ekscytujące składane smartfony od tego producenta. Dotychczasowe plotki wskazywały już na kilka pomniejszych zmian względem poprzedników. Nie sądziliśmy jednak, że nadchodzący Galaxy Z Fold6 może okazać się jednym z najlepszych modeli dla amatorów fotografii.

Samsung najwyraźniej dąży do tego, by nadchodzące składane modele były równie dobrymi fotosmartfonami, co konwencjonalne flagowe "Galaktyki"

Jak sugeruje dosyć wiarygodny informator @Tech_Reve, Samsung Galaxy Z Fold6 zostanie wyposażony w główny aparat o rozdzielczości 200 MP. Będzie to ten sam moduł, który trafił na pokład modelu Galaxy S24 Ultra. Co ciekawe, podobno producent zdecydował się na ten element kosztem pojemniejszego akumulatora. Dzięki temu omawiany model może okazać się najlepszym składakiem do robienia zdjęć, natomiast ci, którzy liczą na długi czas pracy na baterii, będą musieli liczyć na dobrą optymalizację całego urządzenia i energooszczędność układu Snapdragon 8 Gen 3.

Warto zwrócić też uwagę na wcześniejsze doniesienia dotyczące modelu Galaxy Z Flip6, który rzekomo ma otrzymać główny aparat 50 MP znany z kompaktowych flagowców Galaxy S23 czy Galaxy S24. Samsung najwyraźniej dąży do tego, by nadchodzące składane modele były równie dobrymi fotosmartfonami, co konwencjonalne flagowe "Galaktyki". Osoby czekające na topowego składaka od giganta z Korei Południowej mają więc powody do zadowolenia, aczkolwiek jak pokazał nasz najnowszy test, finalnie różnica między aparatem 200 MP a 50 MP wcale nie jest diametralna. Mimo wszystko czekamy na to, co zaprezentuje nam producent.

Źródło: @Tech_Reve