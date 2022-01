Samsung Galaxy S22, S22+ i S22 Ultra: znamy europejskie ceny nadchodzących flagowców producenta

Południowokoreański producent rozszerzy swoje portfolio produktowe o nowe modele wchodzące w skład flagowej serii. Mowa o smartfonach Samsung Galaxy S22, S22+ oraz S22 Ultra. Urządzenia zostaną pokazane podczas wydarzenia Galaxy Unpacked, które odbędzie się najpewniej 8 lutego tego roku. Firma nie potwierdziła jeszcze terminu, ale możemy brać go za pewnik. O urządzeniach wiemy już całkiem sporo, o czym mogliście dowiedzieć się z naszych poprzednich wpisów traktujących o sprzęcie zaprojektowanym przez Koreańczyków. Dziś udało nam się poznać europejskie ceny urządzeń. Z jednej strony możemy uznać je za odpowiednie, z drugiej producent pozbawi sztandarowy model pewnej zalety.

Wiemy już, ile będziemy musieli zapłacić za flagowe smartfony Samsung Galaxy S22, S22+ oraz S22 Ultra. Do sieci wyciekła pełna lista europejskich cen zawierająca poszczególne wersje urządzenia.

Według wcześniejszych informacji smartfony z rodziny Samsung Galaxy S22 miały być droższe od poprzedników. To naturalne, jeśli wziąć pod uwagę rosnące koszty transportu, produkcji oraz samych podzespołów. Koniec końców okazuje się, że cennik flagowców Samsunga na rok 2022 prezentuje się podobnie do ubiegłorocznego. Model bazowy oraz Samsung Galaxy S22+ kosztują dokładnie tyle samo, co ich odpowiedniki z 2021 roku. Ceny Samsunga Galaxy S22 zaczynają się od 849 euro za wersję 8 + 128 GB, Samsunga Galaxy S22+ od 1049 euro za opcję 8 + 128 GB, natomiast Samsung Galaxy S22 ultra został wyceniony na 1249 euro w wariancie podstawowym, 1349 euro w opcji i12 + 256 GB oraz 1449 euro za wersję 12 + 512 GB.

W teorii wszystko prezentuje się pozytywnie, natomiast trzeba wziąć pod uwagę jedną kwestię. Otóż „podstawowy” Samsung Galaxy S22 Ultra oferuje jedynie 8 GB RAM i 128 GB pamięci na dane. To mniej niż w przypadku Samsunga Galaxy S21 Ultra. Można to jednak dość sensowne wyjaśnić. Otóż tegoroczny model z dopiskiem Ultra będzie duchowym spadkobiercą po serii Note. Oznacza to, że może otrzymać rysik S Pen wraz z dedykowanym slotem w samej konstrukcji. Na pocieszenie warto dodać, że Android często oferuje opcję tak zwanego RAM SWAP, co częściowo likwiduje tę drobną zmianę na minus.

Galaxy S22 ( 8 GB/128 GB) – 849 EUR

– 849 EUR Galaxy S22 ( 12GB/256GB ) – 899€

) – 899€ Galaxy S22+ ( 8 GB/128 GB ) – 1049 EUR

) – 1049 EUR Galaxy S22+ ( 12 GB/256 GB) – 1099 EUR

– 1099 EUR Galaxy S22 Ultra ( 8 GB/128 GB ) – 1249 EUR

) – 1249 EUR Galaxy S22 Ultra ( 12 GB/256 GB ) – 1349 €

) – 1349 € Galaxy S22 Ultra (12 GB/512 GB) – 1449 €

