Samsung Galaxy Ring w końcu w Polsce! Znamy cenę inteligentnego pierścienia do całodobowego monitorowania stanu zdrowia

Samsung Galaxy Ring to inteligentny pierścień, który od dawna intrygował wszystkich miłośników nowinek technologicznych. Wydawało się, że urządzenie trafi do naszego kraju już latem, jednak tak się nie stało - producent zdecydował się wtedy jedynie na wprowadzenie kolejnych składanych smartfonów. Na szczęście inteligentny pierścień wcale nie ominie Polski. Samsung poinformował dziś, że urządzenie debiutuje właśnie na rodzimym rynku.

Samsung Galaxy Ring pojawił się w ofercie popularnych sklepów z elektroniką w cenie 1849 zł. Co więcej, przy dobraniu smartfona z serii Galaxy S24, Z Fold6 lub Z Flip6 można liczyć na 350 zł zwrotu.

Jeśli jeszcze nie słyszeliście o omawianym urządzeniu, musicie wiedzieć, że Galaxy Ring to pierwsze w portfolio Samsunga urządzenie z kategorii wearables w formie inteligentnego pierścienia. Całość ma zadbać zdrowie i samopoczucie użytkownika poprzez całodobowy monitoring funkcji organizmu oparty na zestawie zaawansowanych czujników czy uczącej się sztucznej inteligencji Galaxy AI, która z biegiem czasu ma zapewniać jeszcze bardziej spersonalizowaną opiekę. Pierścień cechuje się wodoszczelną obudową IP68 i baterią pozwalającą na 7 dni pracy (ładowanie odbywa się za pomocą etui i ma trwać do 80 minut).

Samsung Galaxy Ring Kolory Czerń, srebro, złoto Rozmiary 9 rozmiarów (od 5 do 13) Wymiary i waga 7,0 x 2,6 mm, od 2,3 g (rozmiar 5) do 3,0 g (rozmiar 13) Mikrokontroler i pamięć operacyjna Mikrokontroler Nordic / 8 MB pamięci operacyjnej Bateria Galaxy Ring: od 18 mAh (rozmiar 5) do 23,5 mAh (13)

Etui ładujące: 361 mAh Czujniki Akcelerometr, czujnik fotopletyzmograficzny, czujnik temperatury skóry Łączność Bluetooth 5.4 Etui ładujące Wymiary [mm]: 48,9 (S) x 48.9 (D) x 245,1 (W)

Waga: 62 g Cena 1849 zł

Omawiany pierścień pojawił się w ofercie popularnych sklepów z elektroniką w cenie 1849 zł. Co więcej, przy dobraniu smartfona z serii Galaxy S24, Z Fold6 lub Z Flip6 można liczyć na 350 zł zwrotu (promocja trwa do 08.12.2024 r. do godz. 23:59 lub do wyczerpania limitu zwrotów). Do wyboru jest jeden z dziewięciu rozmiarów, a dostępne wersje kolorystyczne to złota, czarna i srebrna. Po zakupie pierścienia, nabywca otrzymuje najpierw bezpłatny komplet pierścieni przymiarowych, które pozwalają wybrać właściwy rozmiar, dlatego nie trzeba zawczasu zawracać sobie głowy rozmiarem Ringa czy myśleć o odsyłaniu niewłaściwie dobranego urządzenia.

