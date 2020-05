Samsung Galaxy A41 w Polsce. Prawdziwie kompaktowy smartfon

Samsung Galaxy A41 jest już dostępny na polskich półkach sklepowych. Uściślając, na półkach jednego ze sklepów z elektroniką, gdyż na ten moment urządzenie można kupić jedynie w RTV Euro AGD. Cena została ustalona na 1299 złotych, czyli o 150 złotych więcej niż w przypadku poprzednika w postaci Samsunga Galaxy A40. Specyfikacja nie jest może szczególnie interesująca, natomiast sądzę, że siłą smartfona okaże się kompaktowa obudowa. Wymiary i waga modelu A41 czynią sprzęt poręcznym i wygodnym. Nie są to dziś często spotykane cechy. Warto sprawdzić, co dokładnie poza wspomnianymi kwestiami oferuje nam tytułowy średniopółkowiec Samsunga.

Smartfon Samsung Galaxy A41 trafił do Polski. Jeden z najbardziej poręcznych smartfonów ostatniego czasu zaskakuje naprawdę rozsądnymi wymiarami. Pytanie, co z wydajnością?

Dzisiejsze urządzenia ciężko nazwać poręcznymi. To istne patelnie, które, choć smukłe, są ogromne i skutecznie wypełniają przestrzeń kieszeni w spodniach. Ekrany powyżej 6,5-cali wcale tego nie ułatwiają. Jeśli szukacie przyzwoitego średniaka zaufanej marki, którego wymiary nie przyprawiają o zawroty głowy, Samsung Galaxy A41 może być propozycją dla Was. Producent umieścił tutaj bowiem 6,1-calowy ekran Super AMOLED o proporcjach 20:9 i rozdzielczości 2400 x 1080 pix. Co ważne, udało się to przy zachowaniu sensownych wymiarów wynoszących 149,9 × 69,8 × 7,9 mm i wadze 152 g. Wydajność nie będzie natomiast mocną stroną urządzenia. Oto powody.

Samsung Galaxy A41 pracuje pod kontrolą układu MediaTek Helio P65. Chip wspierają grafika Mali-G52 MC2, 4 GB RAM, 64 GB pamięci na dane (plus microSD do 512 GB) oraz akumulator o pojemności 3500 mAh. Zdjęcia wykonamy przy użyciu trzech aparatów — jednostki głównej 48 Mpix ze światłem f/2.0, 8 Mpix modułu szerokokątnego ze światłem f/2.2 oraz 5 Mpix czujnika głębi ze światłem f/2.4. Przednia kamera to 25 Mpix moduł ze światłem f/2.2. Producent nie zapomniał o najważniejszych modułach łączności takich jak Bluetooth 5.0, NFC, USB-C oraz o czytniku linii papilarnych zintegrowanym z wyświetlaczem. Będąc przy wyświetlaczu, wspomnę jeszcze tylko, że znajdziemy tutaj wcięcie w kształcie litery U.

Samsung Galaxy A41 Wyświetlacz 6,1-cala, Super AMOLED, Full HD+, 431 ppi Procesor MediaTek Helio P65

2x 2 GHz

6x 1,6 GHz Pamięć na dane 64 GB Pamięć RAM 4 GB Bateria 3500 mAh Aparat główny 48 Mpix (f/2.0)

8 Mpix superszeroki kąt (f/2.2)

5 Mpix czujnik głębi (f/2.4) Aparat przedni 25 Mpix (f/2.2) Wymiary 149,9 × 69,8 × 7,9 mm Waga 152 g Kolory Prism Crush Black, Prism Crush White, Prism Crush Blue, Prism Crush Red Inne Android 10, USB-C, NFC, Bluetooth 5.0 Cena 1299 złotych

Źródło: Samsung