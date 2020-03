Netflix: filmowe i serialowe premiery na 9 - 15 marca 2020

Z każdym tygodniem na Netfliksie przybywa premier. Choć nie zawsze należy liczyć jedynie na świeże kinowe tytuły, to platforma przynosi często sporo sprawdzonych hitów oraz własnych ciekawych produkcji (często, nie znaczy niestety zawsze). Przyznać jednak trzeba, że Netflix wciąż budzi zainteresowanie, podobnie jak niniejsza cotygodniowa lista. Jak co tydzień sprawdzamy więc, co też bardziej lub mniej ciekawego pojawi się w serwisie. Licząc także na czytelników PurePC zachęcam do dzielenia się w komentarzach tytułami ciekawych produkcji, które zdołaliście obejrzeć ostatnio zarówno na Netfliksie, jak i na platformach konkurencyjnych. Prócz kilku wybranych, dobrze rokujących tytułów, na końcu newsa znajdziecie również listę skrótową, dotyczącą wszystkich premier w tym tygodniu.

Szkoła dla Elity: sezon 3

Opis: Do ekskluzywnej prywatnej szkoły w Hiszpanii trafia troje pochodzących z klasy robotniczej nastolatków. Wskutek ich tarć z bogatszymi uczniami dochodzi do morderstwa.

Występują: Danna Paola, Itzan Escamilla, Miguel Bernardeau

Światowa data premiery: 13 marca 2020

W Netflix od: 13 marca 2020

Tytuł oryginalny: Élite

Gatunek: Dramat, Thriller

Kraj produkcji: Hiszpania

Ocena na portalu IMDb: 7,6

Ocena na portalu Filmweb: 7,1

Strona produkcji: klik

The Valhalla Murders: sezon 1

Opis: Poturbowany przez życie detektyw z Oslo powraca na rodzinną Islandię, aby pomóc ambitnej policjantce schwytać seryjnego mordercę powiązanego z tajemniczym zdjęciem.

Występują: Nína Dögg Filippusdóttir, Björn Thors, Bergur Ebbi

Światowa data premiery: 26 grudnia 2019

W Netflix od: 13 marca 2020

Tytuł oryginalny: Brot

Gatunek: Kryminał, Thriller

Kraj produkcji: Islandia

Ocena na portalu IMDb: 6,9

Ocena na portalu Filmweb: Brak

Strona produkcji: klik

Kobiety nocy: sezon 1

Opis: Prześladowana przez mroczną przeszłość żona wschodzącej gwiazdy amsterdamskiej polityki zostaje wciągnięta w podziemny świat seksu i narkotyków.

Występują: Karina Smulders, Susan Radder, Hilde Van Mieghem

Światowa data premiery: 12 stycznia 2020

W Netflix od: 13 marca 2020

Tytuł oryginalny: Keizersvrouwen

Gatunek: Dramat, Kryminał

Kraj produkcji: Holandia

Ocena na portalu IMDb: 6,6

Ocena na portalu Filmweb: Brak

Strona produkcji: klik

Mission: Impossible – Fallout

Opis: Po nieudanej misji agent Ethan Hunt z zespołem podejmuje współpracę z CIA i znajomymi twarzami, chcąc uratować swiat przed katastrofą nuklearną.

Występują: Tom Cruise, Henry Cavill, Ving Rhames

Światowa data premiery: 10 sierpnia 2018

W Netflix od: 12 marca 2020

Tytuł oryginalny: Mission: Impossible - Fallout

Gatunek: Sensacyjny

Kraj produkcji: USA

Ocena na portalu IMDb: 7,8

Ocena na portalu Filmweb: 6,9

Strona produkcji: klik

Ósma klasa

Opis: Choć jest wyrzutkiem społecznym i obawia się nowego etapu życia w liceum, ósmoklasistka Kayla z uśmiechem na twarzy wkracza w ostatni tydzień nauki w gimnazjum.

Występują: Elsie Fisher, Josh Hamilton, Emily Robinson

Światowa data premiery: 19 stycznia 2018

W Netflix od: 13 marca 2020

Tytuł oryginalny: Eight Grade

Gatunek: Dramat, Komedia

Kraj produkcji: USA

Ocena na portalu IMDb: 7,4

Ocena na portalu Filmweb: 6,4

Strona produkcji: Brak

Kingdom: sezon 2

Opis: Następca tronu wyrusza na misję, która może być jedynym ratunkiem dla pustoszonego przez tajemniczą plagę i pogrążonego w zamęcie królestwa.

Występują: Ju Ji-hoon, Ryu Seung-ryong, Bae Doona

Światowa data premiery: 13 marca 2020

W Netflix od: 13 marca 2020

Tytuł oryginalny: King-deom

Gatunek: Dramat, Horror

Kraj produkcji: Korea Południowa

Ocena na portalu IMDb: 8,2

Ocena na portalu Filmweb: 7,6

Strona produkcji: klik

Pełna lista premier Netflix w dniach 9 - 15 marca 2020:

10 marca 2020:

Marc Maron: Edn Times Fun

Carmen Sandiego: Kraść albo nie kraść

Faceci z misją

The Circle – Brazylia: Sezon 1

On My Block: Sezon 3

Brudna Forsa: Sezon 2

Mission: Impossible – Fallout

100 ludzi: Sezon 1

Bloodride: Sezon 1

Kingdom: Sezon 2

Kobiety nocy

Szkoła dla elity: Sezon 3

The Valhalla Murders

Gokarty

Zaginione dziewczyny

BEASTARS

The Underclass

Puzzle

Ósma klasa

Klub samotnych mam – film Tylera Perry’ego

Uzależniona

Źródło: Netflix