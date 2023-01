Roidmi Eva - odkurzacz ze stacją odsysającą kurz i namaczającą obrotowe mopy w promocji od Media Expert

Pod koniec ubiegłego roku mieliśmy okazję przetestowania robota sprzątającego Roidmi Eva, który okazał się być sprzętem nad wyraz udanym. Odkurzacz ten, korzystając z zaawansowanej stacji dokującej, nie tylko pobiera sobie z niej wodę do mopowania, ale także opróżnia w niej zebrane w mieszkaniu nieczystości. Wszystko to (i wiele więcej) sprawia, że Roidmi Eva możemy nazwać odkurzaczem prawdziwie autonomicznym, przy którym pracy jest niemal tyle, co nic.

Roidmi Eva to odkurzacz ze stacją dokującą, która oferuje odsysanie kurzu oraz cykliczne namaczanie mopów. Co więcej, stacja co jakiś czas przepiera owe mopy, które są w dodatku obrotowe. Brzmi dobrze? Świetnie się więc składa, bo odkurzacz jest aktualnie dostępny w fajnej promocji.

Tak się składa, że wspomniane urządzenie można aktualnie kupić nieco taniej za pośrednictwem sklepu Media Expert. Dzięki tej promocji, Roidmi Eva może być nasz dokładnie za 3449 złotych, co w zestawieniu z jego możliwościami, jest ceną naprawdę atrakcyjną. A teraz sprawdźmy pokrótce, co dokładnie jest nam w stanie zaoferować ów odkurzacz. Tak jak już wspomnieliśmy, jest to urządzenie w zasadzie niewymagające dodatkowej uwagi. Jedynie od czasu do czasu przyjdzie nam sięgnąć do stacji dokującej, by napełnić bądź opróżnić pojemniki z czystą / brudną wodą oraz wymienić worek z nieczystościami (z kurzem) na nowy.

To jednak nie koniec, jeśli chodzi o najciekawsze cechy odkurzacza. Warto też dodać, że współpracuje on z asystentami głosowymi takimi jak Asystent Google czy Amazon Alexa i można nim zarządzać poprzez aplikacje mobilne takie jak Roidmi oraz Xiaomi Home (do wyboru). Wielu z Was ucieszy się też z faktu, że Roidmi Eva wyposażony został w skuteczny system LIDAR oraz w ruchome nakładki mopujące o grubym włosiu, które nie tylko wykonują 180 obrotów na minutę, ale także czyszczą podłogi z wykorzystaniem dodatkowego docisku. Dzięki takiemu rozwiązaniu robot jest w stanie uporać się nawet z zaschniętymi plamami.

Jeśli chodzi o wydajność pracy odkurzacza, to może on odkurzać z jedną z czterech mocy. Według naszych redakcyjnych testów, w najcichszym trybie odkurzacz potrafi pracować na akumulatorze przez ok. 220 minut, co przekłada się na 230 m² wyczyszczonej powierzchni. Odkurzanie w trybie najwyższego ssania (3200 Pa) to z kolei około 90 minut ciągłej pracy, w trakcie której posprzątane zostanie ok. 100 m². Są to jak widać, bardzo konkurencyjne liczby i mocy wystarcza tu nawet do całkiem sporego domu wypełnionego dywanami. Tak samo nie ma co się martwić o wydajność w kwestii wodowania, bo w pełni napełniony, 4-litrowy pojemnik na wodę znajdujący się w stacji wystarcza na wymycie nawet 130 m² wolnej przestrzeni.

Roidmi Eva jest ponadto sprzętem bardzo łatwym zarówno w konfiguracji, jak i w użytkowaniu czy zarządzaniu. Sprzyja temu chociażby rozbudowana aplikacja mobilna, która oferuje wszystkie możliwe funkcje, o jakich tylko pomyślimy (mapowanie kilku pięter, zaawansowane edytowanie map, ustawianie stref, ustawianie harmonogramów, omijanie dywanów, nazywanie pomieszczeń itp. itd.). Roidmi Eva to także topowa efektywność sprzątania, która przejawia się w dokładności odkurzania, zamiatania oraz mopowania. Kolejne zalety urządzenia, które czynią go przyjemnym i łatwym w użytkowaniu to wspomniana już funkcjonalna stacja opróżniająco-nawadniająco-czyszcząca, wydajny akumulator oraz wyjątkowe, obrotowe mopy z dociskiem do podłoża. Jeśli więc Roidmi Eva jawi Ci się jako robot, który spełni Twoje oczekiwanie, wystarczy wejść na stronę Media Expert i zamówić urządzenie z szybką dostawą do domu!

Źródło: Roidmi