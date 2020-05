Redmi Note 9, 9 Pro i Xiaomi Mi Note 10 Lite - polska premiera i ceny

Dopiero w dwa tygodnie od światowej premiery smartfonów Redmi Note 9, Redmi Note 9 Pro i Xiaomi Mi Note 10 Lite, modele te debiutują również w Polsce. Pierwsze dwa urządzenia to "słuchawki" aspirujące do flagowców, choć oczywiście różni ich od wspomnianych sztandarowców m.in. zastosowany procesor czy wyświetlacze wykonane w technologii IPS. Xiaomi Mi Note 10 Lite to propozycja oczywiście bardziej budżetowa względem modelu podstawowego Mi Note 10, choć jak na markę przystało, smartfon raczej nie da tego po sobie szczególnie poznać. Wyświetlacz AMOLED czy bateria o pojemności 5260 mAh to tylko niektóre punkty specyfikacji, które mogą zaciekawić. No i we wszystkich przypadkach nie zabrakło miejsca na technologię zbliżeniową NFC czy podczerwień.

Smartfony Redmi Note 9, Redmi Note 9 Pro i Xiaomi Mi Note 10 Lite oficjalnie debiutują w Polsce. Jak wyceniono te niezwykle nęcące urządzenia?

Bezcelowym było by powielanie treści newsów sprzed dwóch tygodni, a więc jeśli chcecie dowiedzieć się o Redmi Note 9, Redmi Note 9 Pro i Xiaomi Mi Note 10 Lite w sposób wyczerpujący, zapraszam do następujących materiałów: Redmi Note 9 i Note 9 Pro oficjalnie - znamy ceny oraz specyfikację, Xiaomi Mi Note 10 Lite - niezła specyfikacja w równie niezłej cenie. Dziś skupimy się raczej na polskich cenach (bo przecież to one są najbardziej interesujące) oraz na tym, co może otrzymać polski nabywca wraz z zakupem wspomnianych modeli. No to jeszcze tabelki i lecimy z obwieszczeniem cen.

Xiaomi Redmi Note 9 Xiaomi Redmi Note 9 Pro Wyświetlacz 6,53-cala, IPS, 2340 x 1080 6,67-cala, IPS, 2400 x 1080 Procesor MediaTek Helio G85 Qualcomm Snapdragon 720G Pamięć na dane 64 GB / 128 GB 64 GB / 128 GB Pamięć RAM 3 GB / 4 GB 6 GB Bateria 5020 mAh, 18 W 5020 mAh. 30 W Aparat główny 48 + 8 + 2 + 2 MP 64 + 8 + 5 + 2 MP Aparat przedni 13 MP 16 MP Wymiary 162,3 x 77,2 x 8,9 mm 165.8 x 76.7 x 8.8 mm Waga 189 g 209 g Kolory Szary, zielony, biały Szary, zielony, biały Inne Android 10, USB-C, 3,5 mm Jack, IR, NFC, dualSIM, microSD, czytnik linii papilarnych na pleckach Android 10, USB-C, 3,5 mm Jack, IR, NFC, dualSIM, microSD, czytnik linii papilarnych na boku



Redmi Note 9 Pro.

Xiaomi Mi Note 10 Lite Wyświetlacz 6.47-cala, AMOLED, 1080 x 2340 Procesor Qualcomm Snapdragon 730G Pamięć na dane 64 GB / 128 GB Pamięć RAM 6 GB Bateria 5260 mAh, 30 W Aparat główny 64 MP główny (f/1.9)

8 MP ultraszer. (f/2.2)

2 MP makro (f/2.4)

5 MP czujnik głębi (f/2.4) Aparat przedni 16 MP szer. (f/2.5) Wymiary 157,8 x 74,2 x 9,7 mm Waga 204 g Kolory Midnight Black, Glacier White, Nebula Purple Inne Android 10, USB-C, 3,5 mm Jack, NFC, IR, dualSIM



Xiaomi Mi Note 10 Lite.

Smartfon Redmi Note 9 o 6,53-calowym ekranie IPS z warstwą Corning Gorilla Glass, procesorem MediaTek Helio G85 oraz pamięcią 3+64 GB wyceniono na 899 złotych. Wersja 4+128 GB to już z kolei 999 złotych. Redmi Note 9 Pro, zachęcający (a może zniechęcający?) sporym, 6,67-calowym ekranem, wyposażony w układ Snapdragon 720G oraz 6+64 GB pamięci, kupimy z kolei za 1299 złotych. W Polsce pojawi się również wersja 6+128 GB, którą kupimy za 1399 złotych. Regularna sprzedaż rozpocznie się 1 czerwca, zaś przedsprzedaż 25 maja. Odbędzie się jednak jeszcze tzw. flash sale, dokładnie 22 maja, podczas którego przy zakupie Redmi Note 9 i Redmi Note 9 Pro otrzymamy dodatki, prezentowane na screenie poniżej (6-miesięczna ochrona ekranu oraz voucher o wartości 50 PLN lub smartband Mi Smart Band 4).

Ostatni z modeli, który "brylował" na dzisiejszej premierze był Xiaomi Mi Note 10 Lite, o nieco mniejszym, 6,47-calowym ekranie AMOLED (obleczonym, podobnie jak plecki, szkłem Gorilla Glass), z układem Snapdragon 730G. W wersji z pamięcią 6+64 GB to wydatek rzędu 1599 złotych, zaś z pamięcią 6+128 GB - 1699 złotych. Podobnie jak w przypadku marki Redmi, tak i przy zakupie Xiaomi w trybie flash sale (na oficjalnej stronie producenta), czekają nas prezenty. Flash sale smartfona Xiaomi Mi Note 10 Lite ruszy już jutro, wtedy to będziemy mieli szansę otrzymac również bezprzewodowe słuchawki firmy. Przedsprzedaż ruszy z kolei dokładnie 18 maja, zaś sprzedaż regularna - 25 maja. Uff, trzeba przyznać, że Xiaomi znów pozamiatało cenami. To jak? Kupujecie?

Źródło: Xiaomi