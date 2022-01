Premiera realme GT 2 Pro: czy producent dotrzymał swoja i stworzył flagowy smartfon z segmentu premium?

Cieszący się w naszym kraju producent smartfonów zaprezentował właśnie swoje najnowsze dziecko z segmentu mobilnego. W zasadzie premierę miały miejsce dwa urządzenia, ale tylko jedno z nich można nazwać prawdziwą „nowością”. Mowa o realme GT 2 Pro, czyli sztandarowym modelu na rok 2022, w którym wykorzystano szereg nowoczesnych rozwiązań, w tym ekran LTPO 120 Hz, 12 GB RAM, pamięć UFS 3.1 oraz sztandarowy chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. W przeciwieństwie do poprzednich urządzeń producenta, tym razem skupiono się na fotografii. Do dyspozycji użytkownika oddano całkiem solidny setup składający się z dwóch użytecznych obiektywów oraz dodatkowej kamery makro o skromnej rozdzielczości. Przejdźmy do szczegółów.

Smartfon realme GT 2 Pro został oficjalnie zaprezentowany. Czy topowa specyfikacja i bogatszy niż w poprzedniku zestaw fotograficzny będą autorem sukcesu rynkowego urządzenia?

Kiedy CEO realme zapowiadał wkroczenie w segment premium z prawdziwym flagowcem, oczekiwania względem modelu poszybowały w górę. W sieci pojawiały się interesujące koncepty i przecieki dotyczące wizualnej strony sprzętu, natomiast dziś wiemy już, że nie miały one zbyt wiele wspólnego z finalnym produktem. Design nie różni się znacząco od wcześniejszych telefonów serii realme GT, natomiast nazywanie go nieatrakcyjnym, byłoby niesprawiedliwe. Kwestię stylistyki każdy powinien jednak ocenić sam. W mojej opinii urządzenie wygląda schludnie, ale nie sugeruje nam przynależności do wyższej półki, której miał być częścią. Na szczęście specyfikacja jasno komunikuje nam to, że mamy do czynienia z flagowcem.

Smartfon realme GT 2 Pro został wyposażony w chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 wykonany w 4 nm procesie technologicznym, w którym znajdziemy wydajny rdzeń Cortex-X2 taktowany zegarem 3,0 GHz. Jednostkę wspiera GPU Adreno 730 oraz dodatkowy silnik Qualcomm AI siódmej generacji. W sprzedaży pojawią się warianty z 8 i 12 GB LPDDR5 RAM z wersjami pamięciowymi 128, 256 oraz 512 GB UFS 3.1. Akumulator o pojemności 5000 mAh naładujemy do pełna w 33 minuty, za co odpowiada ładowarka o mocy 65 W. Nie jest to więc nadchodzące szybkie ładowanie, które ma konkurować z mocą 120 W od Xiaomi.

Obraz będzie wyświetlany na 6,7-calowym panelu LTPO AMOLED pracującym w rozdzielczości 3216 x 1440 pikseli (WQHD+). Zastosowano tu dynamiczne odświeżanie obrazu 1-120 Hz oraz inteligentne próbkowanie dotyku do 1000 Hz. Szczytowa jasność wynosi aż 1400 nitów, a producent chwali się 100% zgodnością z paletą kolorów DCI P3. Na aparat składa się 50 MP jednostka główna Sony IMX766 z OIS i światłem f/1.8, 50 MP ultraszeroki kąt f/2.2 i dodatkowa kamera makro o rozdzielczości 5 MP. Selfie zapewnia 32 MP aparat Sony IMX615 (f/2.4). W przeliczeniu na złotówki realme GT 2 Pro kosztuje od 1700 do 2000 zł (zależne od wersji).

realme GT 2 Pro realme GT Neo 2 5G Wyświetlacz 6,7-calowy AMOLED LTPO

120 Hz

WQHD+ 6,62-calowy AMOLED E4

120 Hz

FHD+ Procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Qualcomm Snapdragon 870 Pamięć na dane 128, 256 lub 512 GB 128 lub 256 GB Pamięć RAM 8 lub 12 GB Bateria 5000 mAh Aparat główny 50 MP szeroki kąt f/1.8

50 MP ultraszeroki kąt f/2.2

2 MP makro f/2.4 64 MP szeroki kąt f/1.8

8 MP ultraszeroki kąt f/2.3

2 MP makro f/2.4 Aparat przedni 32 MP f/2.4 16 MP f/2.5 Wymiary 163,2 x 74,7 x 8.18 mm 162.9 x 75.8 x 8.6 mm Waga 199 g 199,5 g Kolory Czarny, tytanowy i niebieski Czarny, niebieski i zielony Cena ~ 1700 zł (8 + 128 GB)

~ 2000 zł (12 + 512 GB) 2099 (8 + 128 GB)

2299 zł (12 + 256 GB)

Źródło: realme