Realme 9 Pro+ i Realme 9 Pro - poznaliśmy specyfikację niezłych smartfonów ze średniej półki. Co ciekawego zaoferują?

Realme wydało już wiele świetnych średniopółkowych smartfonów i choć jeszcze niedawno zakup urządzenia tej marki można było uznawać za eksperyment, tak dziś większość modeli jest często polecanych w swoich segmentach cenowych. Liczymy na to, że nie inaczej będzie w przypadku wyczekiwanych realme oznaczonych cyfrą 9. Według dotychczasowych doniesień producent zaprezentuje w sumie aż cztery modele należące do tej serii. Jakiś czas temu opisaliśmy na naszych łamach najbardziej podstawowego smartfona z tej linii, czyli realme 9i, a dziś weźmiemy się za mocniejsze wersje Pro+ i Pro. Co już wiemy o ich specyfikacji? Czy producenci innych średniopółkowych modeli mają się czego bać?

Zacznijmy od realme 9 Pro+. Model ten zostanie wyposażony w 6,43-calowy ekran AMOLED 90 Hz Full HD+ i będzie zasilany przez 6-nanometrowy procesor MediaTek Dimensity 920 (5G). Smartfon otrzyma aparat z trzema obiektywami w konfiguracji 50 MP (z OIS) + 8 MP + 2 MP, a do selfie i wideorozmów ma posłużyć kamerka 16 MP. Ponadto na pokładzie znajdzie się bateria o pojemności 4500 mAh, która będzie obsługiwać szybkie ładowanie 66 W. W kwestii wyglądu zaskoczeń nie ma - wyróżnia się jedynie wysepka nawiązująca do ostatnich trendów na rynku. Podobny moduł głównego aparatu mają np. zeszłoroczne smartfony OnePlusa.

Smartfon realme 9 Pro mimo niemal identycznego wyglądu ma całkiem sporo różnic względem modelu Pro+. Co ciekawe, pod wieloma względami nie będzie on wcale on niego gorszy. Przede wszystkim mamy tu większy ekran 6,59-calowy ekran AMOLED 120 Hz Full HD+, a także procesor Qualcomm Snapdragon 695 (5G). Poza tym mamy słabszą jednostkę główną aparatu (64 MP, ale bez OIS) i mocniejszą baterię 5000 mAh, choć wspieraną słabszym ładowaniem 33 W. Szykują się więc bardzo ciekawe smartfony. Ich premiera powinna odbyć się już w najbliższych dniach lub tygodniach. Tajemnicą pozostaje póki co jedynie specyfikacji podstawowego realme 9. Oby tylko ich ceny nas nie zawiodły.

realme 9 Pro+ realme 9 Pro Ekran 6,43-cala, AMOLED, 90 Hz, Full HD+ 6,59-cala, AMOLED, 120 Hz, Full HD+ SoC MediaTek Dimensity 920 5G (6nm) Qualcomm Snapdragon 695 5G (6nm) RAM / pamięć wew. 8 GB / 128 lub 256 GB (?) Aparat główny 50 MP (OIS) + 8 MP + 2 MP 64 MP + 8 MP + 2 MP Przednia kamerka 16 MP Bateria 4500 mAh (ładowanie 66 W) 5000 mAh (ładowanie 33 W)

