Realme 6 Pro: Europejska premiera ciekawego średniaka już 5 maja

Już w najbliższy wtorek odbędzie się europejska premiera Realme 6 Pro. Choć nie znamy jeszcze oficjalnej ceny na Starym Kontynencie, mówi się o kwocie na poziomie 280 euro. Oznacza to, że smartfon może zadebiutować w Polsce, do której najpewniej niedługo trafi, w cenie około 1300-1400 złotych, gdyż tak przeważnie wygląda stosunek przeliczenia na naszą walutę. Będziemy mieć więc do czynienia ze średniakiem, który nawet na grafikach wygląda więcej niż atrakcyjnie. Przyjemne zaoblone krawędzie, lekko wystający podłużny moduł aparatu oraz ciekawy gradient na pleckach wyglądają kapitalnie. Na szczęście możemy oprzeć opinię na temat urządzenia również o specyfikację.

To już pewne. W najbliższy wtorek będzie miała miejsce premiera smartfona Realme 6 Pro na Starym Kontynencie. Przeglądając się specyfikacji technicznej i zestawiając ją z przewidywaną ceną na poziomie 280 euro, muszę przyznać, że model ten będzie jedną z najciekawszych w swoim segmencie propozycji. Wszystko za sprawą kilku istotnych cech. Pierwszą z nich jest ekran. Nie byle jaki, gdyż mówimy o 6,6-calowym olbrzymie o rozdzielczości FullHD+, w którym zastosowano odświeżanie na poziomie 90 Hz. Już samo to zapowiada się interesująco, jednakże warto zapoznać się z kolejnym plusem, którym okazuje się aparat.

Do Realme 6 Pro najpewniej trafi poczwórna jednostka fotograficzna składająca się z 64 Mpix modułu głównego, 8 Mpix szerokiego kąta, 12 Mpix oraz jak mniemam 2 Mpix do zdjęć makro. Za wydajnością Realme 6 Pro będzie stał procesor Qulacomm Snapdragon 720G wykonany w 8nm procesie technologicznym oraz 6 lub nawet 8 GB RAM. Dane przechowamy na szybkiej pamięci UFS 2.1. Akumulator o pojemności 4300 mAh będzie można naładować przy użyciu ładowania 30W. Pozostaje nam teraz uzbroić się w cierpliwość do czasu premiery, podczas której zostaną potwierdzone ceny. Być może pozwoli nam to poznać nawet orientacyjny koszt za zakupu Realme 6 Pro w Polsce. Dodam jeszcze, iż podczas eventu zostaną ogłoszone słuchawki Realme Buds Wireless oraz Realme Buds 2.

Źródło: Realme