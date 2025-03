Przystępny cenowo składany smartfon marki Samsung? Jest już na horyzoncie i rzeczywiście cieszy ceną

Nie jest tajemnicą, że smartfony ze składanymi ekranami nie należą do najtańszych. A już zwłaszcza te, które produkuje Samsung. Wystarczy wspomnieć, że model Galaxy Z Fold5 wciąż "chodzi" po ok. 7 tys. zł. Na szczęście przynajmniej od roku chodzą słuchy, że Samsung ma w planach zająć się produkcją przystępniejszych cenowo składańców. Miałyby one reprezentować popularną serię Galaxy A. Dziś mamy na ten temat nowe informacje (choć wciąż nieoficjalne). Otóż taka konstrukcja miałaby zadebiutować już w przyszłym roku.

Jeśli wierzyć insiderom, to już w przyszłym roku do naszych rąk trafi średniopółkowy składany smartfon Samsunga. Nie trzeba więc będzie już wydawać przysłowiowych "milionów monet".

Samsung chce rozszerzyć swoją składaną linię smartfonów na tzw. średnią półkę. Według doniesień serwisu TrendForce, Koreańczycy planują ogłoszenie takiego średniaka-składaka już na przyszły rok. Nie wiadomo natomiast w dalszym ciągu, czy będzie to konstrukcja składana wzdłóż swojego krótszego, czy dłuższego boku. Zważywszy na dotychczasowe nazewnictwo sprzętów przez Samsunga, może się okazać, że taki smartfon nazywać się będzie po prostu Galaxy Z Flip5 FE lub Galaxy Z Fold5 FE, albo też pojawi się z kolejną generacją składanych flagowców, toteż zamiast cyfry 5 w nazwie, dostanie już cyfrę 6.

Według źródeł, Samsung ma wycenić takie urządzenie na zaledwie 400 - 500 dolarów. Nawet po uwzględnieniu podatku VAT, europejscy klienci powinni być więc całkiem usatysfakcjonowani ceną. Przykładowo Galaxy Z Flip5 kosztuje obecnie (w najniższej wersji) blisko 800 euro. Co ciekawe, mówi się także, że i Huawei planuje wprowadzenie tańszej składanej jednostki. Póki co, w miarę budżetowy składaniec na naszym rynku to wyłączenie Motorola razr 40 5G, którą można zdobyć już za nieco ponad 3000 zł.

Źródło: TrendForce