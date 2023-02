Szukasz idealnego sprzętu do oglądania telewizji? Jesteś wielkim fanem kinowych hitów? A może potrzebujesz dobrego telewizora do śledzenia najważniejszych wydarzeń? Nic tak nie podkręca kinowych doznań we własnym domu, jak dobry sprzęt TV i audio. W promocji x-kom możesz go kupić nawet o 1000 taniej, a przy tym zapewnić sobie sporą dawkę rozrywki. I to w doskonałej jakości. Warto również sprawdzić ofertę na gamingowe komputery Acer Nitro 50, która zostały stworzone, aby sprostać największym wyzwaniom. Jej cenę obniżono z kolei o 500 zł.

Promocja w x-kom na tańsze telewizory i komputery dla graczy ACER. Taniej też myszki, głośniki, słuchawki i inne akcesoria.

Szeroka oferta promocyjna x-kom sprawia, że sprzęt dla siebie znajdą w niej zarówno fani filmowych maratonów i gier, jak również Ci, którzy do TV zaglądają wyłącznie po najważniejsze informacje. Nie zabrakło tu też akcesoriów, które skutecznie wspierają pracę telewizora, a także doskonale chronią telewizory i ułatwiają korzystanie z ich atutów. Jak skorzystać ze zniżek? To proste. Wystarczy, że dodasz do koszyka produkt objęty promocją, a następnie aktywujesz kod rabatowy: kino-2023. Oferta jest ważna od 27.02.2023 do 5.03.2023 lub do wcześniejszego wyczerpania puli produktów promocyjnych. Nie łączy się z innymi promocjami.

Przecena: 3799 → 3649 złotych

Przecena: 1999 → 1749 złotych

Przecena: 6199 → 5619 złotych

Przecena: 1949 → 1849 złotych

Przecena: 2997 → 2799 złotych

Trwa 100x100. Kultowa promocja x-kom znów w grze

Jednocześnie w x-komie trwa znana i lubiana promocja 100x100, w której możesz kupić z rabatami całą masę akcesoriów do codziennego wykorzystania. Największa zniżka sięga w niej nawet do 56%, a gama proponowanych produktów jest tak niezwykle atrakcyjna. Jest ich aż 100, więc z całą pewnością znajdziesz tu coś na miarę swoich potrzeb. Jak zgarnąć zniżki na akcesoria? W trakcie składania zamówienia musisz aktywować kod rabatowy: 100x100. Oferta jest ważna do 28.02.2023 lub do wcześniejszego wyczerpania puli produktów . Nie łączy się z innymi promocjami.

Przecena: 159,99 → 69,99 złotych

Przecena: 119 → 69 złotych

Przecena: 249 → 169 złotych

Przecena: 399 → 309 złotych

Przecena: 299 → 149 złotych

Wybrany model Acer Nitro 50 taniej aż o 500 zł

Jakby tego było mało, x-kom przygotował również specjalną ofertę dla graczy. Tylko teraz wszystkie komputery stacjonarne z serii Acer Nitro 50 można upolować aż o 500 zł taniej. Co więcej, marka Acer dorzuci do nich w pakiecie dedykowane akcesoria. Sprawdź modele, które obejmuje promocja i postaw na sprzęt gamingowy, który nie boi się wyzwań. Jak aktywować zniżkę na linię Acer Nitro 50? W czasie składania zamówienia, wystarczy wpisać kod rabatowy: acer-500. Oferta jest ważna do 31 marca 2023 lub do wcześniejszego wyczerpania puli produktów promocyjnych. Nie łączy się z innymi promocjami.

Przecena: 3799 → 3299 złotych

Przecena: 4699 → 4199 złotych

Przecena: 4949 → 4449 złotych

