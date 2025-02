Promocja na sprzęt do grania - obudowy, klawiatury, słuchawki, myszki i monitory. Taniej też laptopy, komputery, podzespoły

W najnowszej promocji skierowanej do miłośników wirtualnej rozgrywki, x-kom ceny sprzętów dla graczy obniżył nawet do 50%. Sprawdź także, co sklep przygotował z okazji zbliżających się Walentynek oraz szczegóły pozostałych akcji. Najbliższy tydzień to idealny moment, by zaopatrzyć się w sprzęt gamingowy w znacznie niższych cenach i cieszyć się lepszymi wrażeniami z gry. W ramach promocji przygotowanej przez x-kom znaleźć możesz szeroki asortyment - od obudów po monitory zaprojektowane dla graczy.

Promocja na sprzęt do grania - obudowy, klawiatury, słuchawki, myszki i monitory. Taniej też laptopy, pecety oraz podzespoły komputerowe.

Dla najbardziej wymagających, przygotowano specjalne ceny na gamingowe laptopy i komputery stacjonarne, które sprostają oczekiwaniom nawet najbardziej zaawansowanych użytkowników. Promocja jest naprawdę atrakcyjna, bo można wyhaczyć rabaty nawet do 50%. Nie przegap szansy na ulepszenie swojego gamingowego stanowiska za ułamek ceny. Aby skorzystać z promocji wystarczy dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją, aktywować kod rabatowy: gaming i dokończyć składanie zamówienia. Promocja obowiązuje do 11.02.2024 roku lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Wybrane produkty mają limit sztuk, które możesz kupić.

Przecena: 6300 → 5900 złotych

Przecena: 1349 → 999 złotych

Przecena: 339 → 269 złotych

Przecena: 469 → 329 złotych

Przecena: 5999 → 4999 złotych

Walentynki z x-komem

Walentynki coraz bliżej, więc czas zacząć przygotowania do tego wielkiego święta miłości. Walentynkowa kampania x-kom obudzi w Tobie drzemiące pokłady sentymentów, przypominając o Twoich pierwszych technologicznych miłościach, od starych telefonów komórkowych do konsol. Odnów swoją pasję do technologii i zakochaj się w niej na nowo korzystając z przygotowanej przez x-kom oferty, w której znajdziesz: smartfony, konsole, laptopy, telewizory oraz komputery. A jeśli masz ochotę podzielić swoją historią związaną z technologiczną miłością, weź udział w konkursie, który odbywa się na x-komowym koncie na facebooku. Dla autorów najciekawszych historii miłosnych przewidziane są atrakcyjne nagrody.

Wirtualny Asystent x-komu pomoże Ci w zakupach

x-kom słynie z dobrego doradztwa produktowego. Zarówno w salonach, jak i na infolinii eksperci nieustannie pomagają klientom rozwiązywać ich problemy i doradzają, jak dobrać odpowiedni sprzęt. Od jakiegoś czasu sklep udostępnił także możliwość konsultacji na WhatsApp, a także wprowadził x-komowego chatbota, który służy pomocą przez całą dobę. Do tych wszystkich możliwości niedawno dołączyła jeszcze jedna – Wirtualny Asystent. Dzięki niemu każdy może znaleźć smartfon lub laptop idealnie dopasowany do swoich potrzeb. Narzędzie zostało stworzone za pomocą sztucznej inteligencji i udoskonalone z pomocą ekspertów x-komu. Jak to działa? Wejdź w zakładkę laptopy lub smartfony, przejdź przez kilka pytań zaznaczając swoje preferencje, a wirtualny doradca natychmiastowo przedstawi Ci 3 propozycje sprzętów.

Bony na laptopy dla nauczycieli

W obecnym roku szkolnym 2023/2024 nauczyciele otrzymają bon o wartości 2500 zł na zakup laptopa. To okazja do tego, aby wyposażyć się w sprzęt, który pomoże sprawnie prowadzić zajęcia lekcyjne w szkole i realizować program nauczania w jednolitym standardzie przez wiele lat. Oczywiście koszt urządzenia może być wyższy od wartości bonu. Wówczas to nauczyciel opłaca różnicę między ceną produktu a kwotą dofinansowania. Można również wybrać laptop tańszy niż 2500 zł, natomiast zakup urządzenia za kwotę niższą nie będzie uprawniać do otrzymania zwrotu ani wykorzystania pozostałej kwoty na inne cele. Na stronie x-komu znajdziesz podział laptopów na różne kategorie, które pomogą Ci dokonać wyboru. Możesz postawić na sprzęt gamingowy, uniwersalny, laptop marki Apple lub sprzęt, do którego nie musisz nic dopłacać. Jeśli nie wiesz, na jaki model postawić, zajrzyj do specjalnie przygotowanej zakładki na stronie x-komu

Źródło: x-kom