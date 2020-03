Intel Core i9-10980HK będzie obsługiwał technikę Velocity Boost

Wkrótce zadebiutują nowe mobilne procesory Intel Comet Lake-H, przygotowane głównie z myślą o wydajnych notebookach. Zastąpią one dostępnie obecne układy 9 generacji Coffee Lake-H Refresh i przyniosą kilka usprawnień względem poprzedników. Będą także bezpośrednią konkurencją dla nowych APU Renoir firmy AMD. Najwyższym modelem w 10 generacji będzie 8-rdzeniowy i 16-wątkowy procesor Intel Core i9-10980HK, który jako jedyny będzie dodatkowo miał odblokowany mnożnik. Kilka tygodni temu pisaliśmy już o niemal kompletnej specyfikacji procesora, sugerując że maksymalne taktowanie w trybie Turbo Boost 2.0 wyniesie 5,3 GHz. Do sieci przedostała się grafika producenta, która potwierdza że takie taktowanie dla Intel Core i9-10980HK faktycznie będzie możliwe do osiągnięcia. Przynajmniej w teorii...

Niektóre procesory Intel Comet Lake-H będą obsługiwały technikę Thermal Velocity Boost. Właśnie dzięki tej funkcji, flagowy procesor dla laptopów - Intel Core i9-10980HK - ma osiągać taktowanie na poziomie 5,3 GHz.

Intel Core i9-10980HK to nadchodzący procesor dla laptopów, wyposażony w 8 fizycznych rdzeni oraz 16 wątków. Układ w dalszym ciągu będzie produkowany w 14 nm litografii. Wbrew wcześniejszym domysłom, procesor przy TDP 45W nie będzie miał bazowej częstotliwości na poziomie 3,1 GHz, tylko 2,4 GHz. Wyższy zegar będzie możliwy przy zwiększonym przez producenta OEM współczynniku TDP. Taktowanie w trybie Turbo Boost 2.0 jest wciąż nieznane, jednak według grafiki Intela, faktycznie będzie możliwość osiągnięcia taktowania do poziomu 5,3 GHz. Ma to być zasługą techniki Thermal Velocity Boost, która pojawi się również w desktopowych układach Intel Comet Lake-S.

Specyfikacja Intel Core i7-10750H Intel Core i7-10875H Intel Core i9-10980HK Rodzina CPU Comet Lake-H Comet Lake-H Comet Lake-H Litografia 14 nm 14 nm 14 nm Ilość rdzeni/wątków 6C/12T 8C/16T 8C/16T Taktowanie bazowe 2,6 GHz 2,1 GHz 2,4 GHz Taktowanie Turbo 4,7 GHz 4,5 GHz ? Thermal Velocity Boost 5,0 GHz 5,1 GHz 5,3 GHz Cache L3 12 MB 16 MB 16 MB Kontroler pamięci DDR4-3200 DDR4-3200 DDR4-3200 iGPU UHD Graphics 630 UHD Graphics 630 UHD Graphics 630 TDP 45W 45W 45W

Taktowanie na poziomie 5,3 GHz ma być możliwe do osiągnięcia w sytuacji, gdy temperatury procesora pozwolą na dodatkowe podniesienie zegarów oraz gdy wciąż pozostanie wolny budżet energetyczny. Tak wysokie taktowanie dotyczy z pewnością tylko jednego rdzenia, podczas gdy dla wszystkich rdzeni maksymalne taktowanie w trybie Thermal Velocity Boost będzie nieco niższe. Biorąc jednak pod uwagę jak zazwyczaj grzeją się mobilne układy Intela nie spodziewałbym się, iż każdy notebook wyposażony w taki procesor będzie w stanie faktycznie osiągnąć takie wartości. Będzie to z pewnością wymagało nie tylko bardzo dobrej klasy układu chłodzenia, ale również znaczącego podniesienia limitu TDP (przy standardowych 45W nie ma szans na takie wyniki). Warto podkreślić również, iż procesory Intel Core i7-10750H (6C/12T) oraz Intel Core i7-10875H (8C/16T) również będą wspierały technikę Thermal Velocity Boost.

