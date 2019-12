AMD Ryzen 9 3900X podkręcony do 5,62 GHz pobił rekord w wPrime

Procesory AMD Ryzen 3000 są świetne pod wieloma względami - recenzenci i sami użytkownicy chwalą je za wysoką wydajność w grach i programach, dobry stosunek ceny do możliwości czy sporą liczbę rdzeni, co sprawia, że jednostki są bardzo przyszłościowym wyborem. Niestety, nie wszystko jednak jest tutaj idealne, bowiem układy bardzo słabo się podkręcają i raczej trudno jest zauważalnie podnieść taktowania chipu w domowym zaciszu. Nie oznacza to jednak, że jednostki te w ogóle się do tego nie nadają - mało tego, w odpowiednich rękach mogą one wyciągnąć więcej, niż można się spodziewać. Udowodnił to właśnie australijski overclocker Jordan Hyde, któremu udało się podkręcić 12-rdzeniowego Ryzena 9 3900X do 5,62 GHz.

Mocno podkręcony AMD Ryzen 9 3900X pokonał droższe 12-rdzeniowe modele konkurencji, takie jak Intel Core i9-7920X @ 5,95 GHz czy Intel Core i9-9920X @ 5,92 GHz. Trzeba jednak dodać, że nie ma mowy o detronizacji - różnica w rezultatach jest minimalna.

Oczywiście zmuszenie procesora AMD do pracy z takim zegarem wymagało nie lada przygotowań. Układ chłodzony był przez system LN2, a samo taktowanie 5,62 GHz zostało uzyskane przy bardzo wysokim napięciu 1,800 V. Chip był zamontowany na płycie głównej Gigabyte X570 AORUS XTREME, na której zainstalowano też 16 GB pamięci G.Skill Trident Z 4400 MHz. Dowodem na poprawne działanie takiego zestawu niech będzie przeprowadzony test w programie wPrime 1024M. Podkręcony AMD Ryzen 9 3900X ukończył go w zaledwie 35,517 sekundy. Chip sprawdzono również dla próbki 32M. Rezultat? Finisz w 1,797 sekundy. Te wyniki świadczą o tym, że Ryzen 9 3900X @ 5,62 GHz został najszybszym 12-rdzeniowcem na świecie.

To nie lada osiągnięcie, zwłaszcza, jeśli spojrzymy, jakie procesory zostały w tyle za Ryzenem. Podkręcony chip AMD pokonał w tym teście 12-rdzeniowe modele konkurencji, takie jak Intel Core i9-7920X @ 5,95 GHz czy Intel Core i9-9920X @ 5,92 GHz, a więc nie tylko jednostki pracujące z wyższym taktowaniem, ale i przeznaczone na droższą i nieco bardziej zaawansowaną platformę HEDT LGA2066. Trzeba jednak dodać, że nie ma mowy o detronizacji - Core i9-7920X @ 5,95 GHz ukończył test wPrime 1024M w 35,693 s, także różnica jest minimalna.

Źródło: WCCFTech