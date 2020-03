AMD Ryzen 7 PRO 4700U - mobilne APU z 8 rdzeniami i 16 wątkami

Niecały tydzień temu firma Lenovo oficjalnie zaprezentowała tegoroczne modele notebooków ThinkPad z linii T, L oraz X. Prawie wszystkie zaprezentowane modele laptopów będą także wyposażone w układy APU AMD Renoir. Podczas prezentacji dowiedzieliśmy się tylko tyle, iż laptopy będą posiadały nieco zmienione wersje PRO nowych procesorów bazujących na architekturze Zen 2, a oficjalna broszura informacyjna zawierała informacje jedynie o "Up to Ryzen 7 PRO", nie dodając żadnych szczegółów dotyczących domniemanej specyfikacji. Dzisiaj dowiadujemy się nieco więcej, bowiem jeden z tych układów zawitał do bazy UserBenchmark. Mowa o AMD Ryzen 7 PRO 4700U, który podobnie jak Ryzen 3 PRO 4300U będzie obsługiwał wielowątkowość.

Mobilne APU AMD Ryzen 7 PRO 4700U w przeciwieństwie do zwykłej wersji będzie obsługiwać wielowątkowość. Tym samym jest to kolejny mobilny procesor z 8 rdzeniami i 16 wątkami.

Wszystko wskazuje na to, że przynajmniej część układów PRO z rodziny AMD Renoir będzie wydajniejsza od zwykłych, konsumenckich odpowiedników. Już kilka tygodni temu pisaliśmy na temat APU Ryzen 3 PRO 4300U, który w przeciwieństwie do Ryzen 3 4300U posiada obsługę SMT, co oznacza obecność 4 fizycznych rdzeni oraz 8 wątków. Podobna sytuacja najwyraźniej czeka układ Ryzen 7 PRO 4700U, który właśnie pojawił się w bazie UserBenchmark. Procesor został wyposażony w 8 fizycznych rdzeni oraz 16 wątków, co oznacza, że w przeciwieństwie do zwykłego Ryzena 7 4700U wspiera dodatkowo technikę wielowątkowości SMT. W bazie programu wykryto, iż bazowa częstotliwość zegara wynosiła 1,7 GHz, z kolei uśrednione taktowanie w trybie Turbo wynosiło 3,75 GHz.

Testowany laptop był marki Lenovo, ale nie wiemy o jaki dokładnie model chodzi. Z pewnością jednak mowa o którymś z zaprezentowanych w tym tygodniu ThinkPadów. Sprzęt posiadał bowiem 64 GB pamięci RAM DDR4 3200 MHz - prawdopodobnie chodzi o ThinkPada L14 lub ThinkPada L15, bowiem tylko te modele obsługują taką ilość RAM. Pod względem wydajności, AMD Ryzen 7 PRO 4700U uplasował się odrobinę poniżej normalnego Ryzena 7 4800U, przynajmniej jeśli chodzi o test jednego oraz dwóch rdzeni. Niemniej rezultaty obu układów są porównywalne.



Wyniki AMD Ryzen 7 4800U dla porównania.

Źródło: UserBenchmark