Sposób w jaki ludzie pracują, uczą się i konsumują multimedialne treści, nieustannie się zmienia oraz ewoluuje. Smartfony i tablety stały się niejako koniecznością, często pod względem funkcjonalności zastępując laptopy. Dostrzegając rosnące zapotrzebowanie na tablety z większymi ekranami, firma Oscal przedstawia swój najnowszy flagowy model, czyli 11-calowy Oscal Pad 18. Sprzęt został zaprojektowany w celu wyeliminowania granic między laptopami i tabletami, mogąc z powodzeniem pełnić funkcję jedynego urządzenia do pracy i zabawy.

Premiera 11 calowego tabletu Oscal Pad 18 - Duży wyświetlacz, pojemna bateria, 8 GB pamięci RAM i atrakcyjna cena od 11 do 15 grudnia.

Wyposażony w 11-calowy wyświetlacz IPS o rozdzielczości 1920x1200, posiadający wiele trybów działania i możliwości konfiguracji, Oscal Pad 18 zapewnia ponadprzeciętne wrażenia wizualne. Można go natychmiast przekształcić w laptopa z interfejsem podobnym do komputerowego, korzystać z klawiatury oraz widoku wielu okien, a także obsługi ekranu dotykowego i rysika. Ostatnia opcja jest przydatna do szybkiego pisania i codziennych twórczych aktywności. Urządzenie wyposażono w baterię o pojemności 8800 mAh, zapewniającą do 10 godzin użytkowania. Poza tym, Oscal Pad 18 posiada certyfikat Widevine L1 oraz cztery wbudowane głośniki. System operacyjny DokeOS_P 3.0 UI z intuicyjnymi i płynnymi interfejsami, bazuje na Android 13, zapewniając użytkownikom komfortowa pracę. Poza trybem PC i funkcją podzielonego ekranu otrzymujemy też podwójną ochronę DAC+MAC.

Oscal Pad 18 napędza ośmiordzeniowy procesor Unisoc T616 (2x A75 2.0 GHz / 6x A55 1.8 GHz) z układem graficznym Mali G57 (750 MHz). Sprzęt dostępny będzie w wersjach posiadających 8 GB lub 12 GB pamięci RAM, którą można oczywiście rozszerzyć. Poza tym, obie wersje będą wyposażone w 256 GB pamięci wewnętrznej, którą można zwiększyć do maksymalnie 1 TB za pomocą kart microSD. Tablet wyposażono też w przedni aparat Samsung 13 MP oraz 13 MP aparat główny plus 2 MP aparat wspomagający. Niezależnie od tego, czy chodzi o wymagające gry, multimedia czy wielozadaniowość, Oscal Pad 18 jest gotowy sprostać wyzwaniu. Światowa premiera Oscal Pad 18 odbędzie się na AliExpress, gdzie od 11 grudnia do 15 grudnia 2023 roku można go kupić w promocyjnej cenie z 50% rabatem! Edycję 8 GB + 256 GB za 149.99 USD i edycję 12 GB + 256 GB za 159.99 USD! Zainteresowany? Kliknij i bądź na bieżąco.

Źródło: Blackview