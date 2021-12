Power On: The Story of Xbox – wielogodzinny materiał dokumentalny o historii marki Xbox. Sprawdź gdzie obejrzeć

Po raz pierwszy zapowiadany w listopadzie dokument Microsoftu przedstawiający historię kolejnych generacji popularnej konsoli dla graczy jest już dostępny w sieci i to zupełnie za darmo. Microsoft przygotował - jak sam nazywa ten materiał - serial dokumentalny pt. „Power On: The Story of Xbox” dla uczczenia 20. urodzin konsoli Xbox, która to w 2001 roku weszła na rynek konsol, aby stawić czoła konsoli Sony PlayStation 2. Ten sześcioodcinkowy materiał dokumentalny opisujący fascynującą i pełną wyzwań 20-letnią historię marki, jest prawdziwym „must see” dla wszystkich fanów "Xklocka".

Power On: The Story of Xbox to wielogodzinny, materiał wideo, który powstał dla uczczenia 20. urodzin konsoli Xbox. Można go zobaczyć za darmo.

Wszystkie odcinki są dostępne za darmo w 30 językach (także po polsku, choć wyłącznie z napisami) na kanale Xbox w serwisie YouTube, a także na wielu innych platformach, takich jak Redbox, IMDbTV czy The Roku Channel. W sumie dokument opiewa sześć rozdziałów, z których każdy trwa około 41 minut (linki YouTube poniżej):

Każdy odcinek przedstawia zdarzenia, które ukształtowały pozycję konsol Xbox na rynku gier. Zaczynając od początków w firmie Microsoft, przez projekt oryginalnego prototypu konsoli, aż po próbę przejęcia Nintendo w 2000 r. To serial zarówno dla graczy z długim stażem, jak i dla tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z grami. Jeśli jesteście ciekawi, dlaczego mało brakowało, a Xbox by dziś nie istniał oraz w co Xbox "wtopił" niemal 1,5 miliarda dolarów, to materiał wyczerpująco odpowie na te oraz na inne ciekawe pytania.

Źródło: Xbox