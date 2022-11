Polacy coraz bardziej zainteresowani smartfonami Apple iPhone. Ale czy idzie to w parze z ich zakupem?

Posiadanie smartfona z logiem jabłka to dla wielu wciąż coś na kształt prestiżu. Nie do końca trzeba rozumieć stojącą za tym zjawiskiem psychologię (wybieranie obiektów "z metką" wiąże się z poszukiwaniem satysfakcji z siebie, emocjonalnej równowagi i psychicznego dobrostanu), ale jest jak jest. Oczywiście wielu klientów wybiera Apple także ze względu na niezawodność. Jak się jednak okazuje, coraz więcej Polaków poszukuje w sieci iPhone'a, by... później i tak go nie kupić. Trudno więc bazować w tym wypadku na argumencie niezawodności.

Polacy w ostatnich miesiącach dużo częściej niż dotąd, szukali iPhone'ów w serwisie OLX. Sprzedaż smartfonów nie wzrosła jednak odpowiednio mocno.

Urządzenia (mobilne i nie tylko) marki Apple to - nie da się ukryć - jedne z najdroższych urządzeń. Dlatego wielu konsumentów nie może pozwolić sobie na ich zakup, choćby bardzo chciało. I rzeczywiście - jak podaje OLX, hasło 'iPhone' było w ostatnich miesiącach najczęściej wyszukiwanym hasłem w całym serwisie ogłoszeniowym. W samym tylko wrześniu słowo to wpisywane było przez zainteresowane osoby aż 300 tysięcy razy. Co więcej, wymieniona fraza była wyszukiwana prawie cztery razy częściej niż hasło 'telefon', które wpisano 81 tysięcy razy.

Nic nie wskazuje jednak na to, żeby liczba decyzji o zakupie wzrosła równie mocno, co same zapytania w serwisie. Zwiększone zainteresowanie smartfonami marki Apple nie wypływa więc raczej z bogacenia się przeciętnego Polaka - wręcz przeciwnie. Nowe iPhone'y są dziś tak drogie, jak jeszcze nigdy dotąd (słaba złotówka dołożyła w tej materii "swoje 5 groszy"), dlatego też wielu klientów może być zainteresowanych "używkami". Tak duży wzrost zainteresowania iPhone'ami we wrześniu wziął się z pewnością także ze względu na niedawną premierę nowej serii.