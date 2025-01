PCSX2 - emulator gier z konsoli Sony PlayStation 2 jest lepszy niż kiedykolwiek. Nowa wersja już dostępna do pobrania

Pod koniec listopada 2000 roku do Polski trafiła konsola od Sony, która do dziś (mimo depczącego jej po piętach Nintendo Switcha) jest najlepiej sprzedającym się sprzętem z tego segmentu. Mowa oczywiście o tytułowej PlayStation 2. Chwilę po jej debiucie ukazał się emulator, który z czasem miał umożliwić rozgrywkę w produkcje z tej konsoli na komputerach osobistych. PCSX2 właśnie doczekał się kolejnej aktualizacji, która wprowadza bardzo dużą ilość zmian.

Emulator gier z konsoli Sony PlayStation 2 o nazwie PCSX2 otrzymał właśnie aktualizację, która wprowadza bardzo istotne i liczne zmiany. Nowe funkcje, szybsze działanie gier i lepsza kompatybilność.

Emulator PCSX2 rozwijany jest od marca 2002 roku, natomiast ostatnią stabilną aktualizację otrzymał w maju 2020 roku. Od tego czasu minęły więc przeszło cztery lata, a twórcy właśnie ogłosili nową wersję oznaczoną jako 2.0. Główną zmianą jest porzucenie bibliotek wxWidgets na rzecz Qt. Dzięki temu możliwe stało się dodanie wielu usprawnień. Od tej pory znika wsparcie dla wtyczek, jednak zespół PCSX2 skontaktował się z ich twórcami, aby zintegrować je z funkcjami emulatora. Do pobranych gier z konsoli Sony PlayStation 2 będą teraz automatycznie stosowane dostępne poprawki. Każda produkcja może mieć osobny zestaw ustawień, który jest niezależny od globalnych, więc możemy raz skonfigurować dany tytuł i zapomnieć o temacie. Zespół skupia się aktualnie na dodaniu wsparcia dla ostatnich gier, gdyż biblioteka grywalnych tytułów to aż 97,92% (+ idealnie działające produkcje to 1,23%).

Z pewnością bardzo przydatną opcją dla wielu użytkowników będzie tryb Big Picture. Dzięki niemu możemy zarządzać emulatorem wyłącznie przy pomocy pada, więc uruchamianie gier na telewizorze z poziomu kanapy właśnie stało się dostępne (interfejs w tym trybie jest bowiem odpowiednio przystosowany). Na GitHubie pojawiła się możliwość finansowego wsparcia twórców, a przy okazji utworzony został oficjalny profil na platformie Mastodon. Obecna wersja nie obsługuje już systemu Windows w edycji starszej niż 10 (kompilacja 1809), jednak powraca wsparcie dla macOS (min. Big Sur - 11.0). Wprowadzono również łatki do gier, a także naprawdę wiele usprawnień, dzięki którym produkcje działają teraz lepiej. Oprócz tego naprawiono błędy graficzne występujące w niektórych tytułach. Do dyspozycji mamy również osiągnięcia RetroAchievements, a emulator obsługuje już format CHD oraz automatyczne aktualizacje. Możemy też ręcznie podmieniać tekstury na te o wyższej rozdzielczości. Pełna lista zmian znajduje się pod tym adresem.

Tryb Big Picture

Przed...

...i po poprawkach.

Źródło: PCSX2