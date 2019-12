Pamięci RAM będą coraz droższe, firmy gromadzą już zapasy

Wielu ekspertów często doradza, by nie spekulować i nie czekać, tylko kupować to, co w danym momencie jest najlepsze bądź najbardziej opłacalne. Czasem są jednak takie momenty, w których jakiś określony czynnik znacząco wpływa na ceny komponentów, często zresztą niekorzystnie. Na pewno większość z Was pamięta szał na kopanie kryptowalut i bardzo wysokie ceny kart graficznych, każdy zainteresowany z pewnością słyszał też o powodzi w Tajlandii, która przyczyniła się do wzrostu cen dysków twardych. Jak więc widać, w tej branży nie brakuje różnych zawirowań. Można wręcz zapytać, kiedy czeka nas coś podobnego? Cóż, niestety już niedługo. Po długim okresie taniejących pamięci RAM nadchodzi w końcu moment, w którym zaczną one drożeć. Trzeba więc kupować, póki się opłaca?

Informacje od DRAMeXchange potwierdzają również nasze zaufane źródła. Wyższe ceny RAM-u są więc nieuniknione i powinny nam się objawić już w pierwszych trzech miesiącach 2020 roku.

W gruncie rzeczy niniejsze wieści nie powinny być zaskakujące dla osób śledzących branżę, bo na drożyzny w 2020 już jakiś czas temu wskazywał raport TrendForce. Teraz mamy więc potwierdzenie, że przed wyższymi cenami RAM-u nie uciekniemy. Co ciekawe, od ponad pięciu kwartałów producenci sprzętu stosują tzw. korekty zapasów i nadal będą magazynować kości, a co więcej, od dłuższego czasu odnotowuje się nadpodaż kości pamięci (wg DRAMeXchange). Podobna sytuacja ma utrzymać jeszcze przez kilka miesięcy. Informacje te potwierdzają również nasze zaufane źródła, dlatego wyższe ceny RAM-u są chyba nieuniknione i powinny nam się objawić już w pierwszych trzech miesiącach 2020 roku.

Wzrost cen najbardziej widoczny będzie w segmencie pamięci serwerowych - to, co aktualnie się dzieje na pewno będzie miało wpływ na negocjacje umów partnerskich. Nie ma się jednak co łudzić, że nie wpłynie to również na cały rynek pamięci RAM. Prognozuje się także, że nieznacznie wzrośnie również cena pamięci GDDR6, ale tutaj powodem jest bardziej ich masowe wykorzystanie w większości nowych kart graficznych, podczas gdy GDDR5 nie cieszą się aktualnie szczytowym zainteresowaniem producentów. Pozostaje nam więc tylko obserwować rynek i mieć nadzieję, że podwyżki mimo wszystko nie okażą się kolosalne.

Źródło: DRAMeXchange, własne