Ostatni moment na świąteczne zakupy. Co na prezent? Laptop czy komputer?

To już ostatni moment na kompletowanie świątecznych prezentów. Chcesz w tym roku kogoś hojnie obdarować? Z pewnością każdego gracza, miłośnika filmów czy pracownika home office ucieszy nowy sprzęt. Co na taki prezent będzie lepsze? Laptop czy komputer? Notebooki są coraz popularniejsze nie tylko wśród uczniów i pracowników, ale również wśród graczy. Laptopy mogą być równie wydajne co komputery stacjonarne, a przy tym - mobilne. Ale czy na pewno laptop sprawdzi się w absolutnie każdych warunkach? Będzie lepszym pomysłem na prezent niż komputer stacjonarny?

Prezent na święta – laptop kontra komputer

Urządzenia mobilne coraz częściej wypierają sprzęt stacjonarny. Dotyczy to również komputerów. Dziś wybór między notebookiem a pecetem sprawia nam sporą zagwozdkę. Nic dziwnego, ponieważ współczesne laptopy naprawdę na wielu już polach mogą śmiało konkurować z komputerami stacjonarnymi. Ponadto przemawia za nimi mobilność – tak ważna w tych czasach oraz kompaktowe rozmiary.

Czy laptop będzie dobrą alternatywą standardowego komputera?

Jeszcze kilka lat temu, jeśli ktoś potrzebował wydajnego sprzętu, wybór był prosty – należało postawić na peceta, ponieważ były to sprzęty o dużo lepszych podzespołach i wysokiej wydajności. Dziś dzięki rozwojowi technologicznemu, nawet w niewielkich laptopach zawrzeć można naprawdę solidne podzespoły, choć z reguły i tak mają one nieco słabsze parametry niż komputery stacjonarne z tej samej półki cenowej.

Ważna jest również kwestia możliwości wymiany podzespołów. W laptopie trudno o bezproblemowe “rozebranie” i samodzielną wymianę jego komponentów. W przeciwieństwie do komputera stacjonarnego, który z łatwością możemy modyfikować.

Laptop to oszczędność miejsca

Kolejną ważna różnicą między tymi sprzętami jest sama ich budowa. Oczywiste jest, że w przypadku komputera stacjonarnego konieczne będzie wygospodarowanie większej przestrzeni. Laptop natomiast nie zajmuje wiele miejsca, jest niewielki i najczęściej również lekki, a ponadto nie towarzyszą mu zbędne kable.

Wybór między laptopem a komputerem stacjonarnym jest bardzo indywidualny. Sprzęt powinien być dostosowany do konkretnych potrzeb użytkownika, więc warto rozważyć wady i zalety obydwu urządzeń. Choć mogą się one wydawać bardzo podobne, to w rzeczywistości laptop i komputer stacjonarny mają sporo różnic. Warto również pamiętać, że współczesne laptopy przy podobnych parametrach na ogół bywają droższe od komputerów stacjonarnych.

Gdy na prezent jednak chcemy komputer?

Komputer z pewnością będzie trafionym prezentem. Ale jaki komputer wybrać? Do gier i domowych multimediów, typowy sprzęt do pracy i nauki czy uniwersalny komputer dla całej rodziny? Przeczytaj, jaki komputer wybrać na prezent

Laptop do gier z GeForce RTX to świetny prezent!

Miłośnika gier nic tak nie ucieszy jak nowy, solidny laptop gamingowy. Gra w najbardziej wymagające tytuły wymaga porządnego sprzętu, który sprawi, że nie będziesz musiał martwić się o spadającą ilość klatek na sekundę lub granie w niskiej jakości. Lubisz grać lub chcesz sprawić naprawdę dobry prezent gamerowi? Sprawdź laptopy gamingowe w Komputronik!

Za zakupem laptopa do gier przemawia przede wszystkim obecność kart Geforce RTX, duża ilość wydajnej pamięci RAM, najlepsze procesory Intel lub AMD - całość zapewnia ultrawydajność, jakiej pragną gracze. Ponadto podświetlenie LED i nowoczesny design to równie ważna kwestia dla gracza.

Laptopy do gier, to świetny wybór, dla osób ceniących mobilność i lubiących rozgrywać kolejne rundy również poza domem. Laptopy do gier z Komputronik z pewnością poradzą sobie z najnowszymi grami i zadowolą miłośników rozgrywek. Szczególnie laptopy z najnowszymi kartami mobilnymi RTX będą świetnym wyborem.

Nowy laptop dla domowników - tak to jest dobry prezent!

Uniwersalny laptop domowy może natomiast ucieszyć całą rodzinę. Przy wyborze notebooka do domu warto zwrócić uwagę, by był on praktyczny dla wszystkich członków rodziny. Pamiętajmy, że zapewne będzie służył zarówno do oglądania filmów, przeglądania Internetu, jak i do pracy i nauki, a czasami również do mniej wymagających gier.

Warto zwrócić uwagę, że laptop dzięki swoim rozmiarom i mobilności, bardzo dobrze sprawdzi się w domowych warunkach – możesz z niego korzystać właściwie w każdym pomieszczeniu w domu, a nawet na tarasie lub ogrodzie. Nie jesteś ograniczony do siedzenia przy komputerze w jednym miejscu. Jednak pamiętaj również o budżecie. Nie zawsze kupno taniego laptopa będzie dobrym rozwiązaniem.

Laptop do pracy zdalnej lub zastosowań firmowych

Nowa jakość w pracy to też dobre założenie na nowy rok. Laptop biznesowy może więc okazać się idealnym prezentem dla osoby dużo pracującej lub prowadzącej własny biznes. To co charakteryzuje laptopy biznesowe w Komputronik to długi czas pracy na baterii, solidny procesor, duża pamięć RAM, lekka obudowa oraz dobrej jakości wyświetlacz. To cechy, które są niezwykle ważne w przypadku pracy profesjonalisty.

