Oscal Pad 13 - flagowy tablet dostępny w promocji 50% taniej przez 5 dni. Możesz też dostać darmową klawiaturę Bluetooth

Oscal Pad 13 to wszechstronny tablet - wydajny, wygodny i efektowny, pozwalając cieszyć się rozrywką na najwyższym poziomie. Wszystko zamknięte w minimalistycznej metalowej obudowie, mającej zaledwie 7,6 mm grubości przy 435 gramach wagi. Dostępny w kolorach Glacier Blue i Space Grey. Względem poprzednika wprowadzono większy ekran, dźwięk przestrzenny, lepsze aparaty i większą baterię. Tylko przez 5 dni Oscal Pad 13 można kupić za 151,99 dolarów, czyli z 50% zniżką. Promocja trwa od 17 kwietnia do 21 kwietnia na AliExpress.

Tylko przez 5 dni Oscal Pad 13 można kupić za 151,99 dolarów, czyli z 50% zniżką. Promocja trwa od 17 kwietnia do 21 kwietnia na AliExpress. Do 200 pierwszych zamówień dołączona będzie darmowa klawiatura Bluetooth.

10,1-calowy tablet Oscal Pad 13 zapewnia użytkownikom doskonałe wrażenia wizualne przy rozdzielczości ekranu bliskiej 2K, a wyposażony jest również w podwójne głośniki Smart K zapewniające dźwięk przestrzenny. Dzięki obsłudze Widevine L1, użytkownicy mogą cieszyć się swoimi ulubionymi filmami na Amazon Prime Video, Disney+ i Hulu bez zakłóceń. Samodzielnie opracowane przez zespół Oscala tryby wyświetlania, dbają o oczy użytkownika, dopasowując parametry do otoczenia, dzięki czemu oglądanie treści jest przyjemniejsze. Oscal Pad 13 posiada przednią kamerę 8 MP Samsung S5K4H7 do wykonywania selfie i połączeń wideo w wysokiej rozdzielczości. Dodatkowo, tylna kamera 13 MP może być używana do skanowania dokumentów i nagrywania wideo w rozdzielczości do 4K. Oscal Pad 13 posiada również sporą baterię o pojemności 7680 mAh z funkcją szybkiego ładowania 18 W, która umożliwia granie przez 5 godzin, przeglądanie stron internetowych przez 6 godzin lub odtwarzanie muzyki przez 18 godzin.

Oscal Pad 13 napędza ośmiordzeniowy procesor Unisoc T606 i układ graficzny Mali-G57, który z łatwością uruchamia wymagające gry online. Nawet otwierając wiele aplikacji na raz, tablet działa płynnie, ponieważ posiada bazowo 8 GB RAM (maksymalnie 14 GB). W sekcji pamięci masowej mamy 256 GB ROM i możemy wstawić 4 x 256 GB (1 TB) karty rozszerzeń. Technologia Smart Pre-Loading jest w stanie załadować aplikacje przed ich otwarciem, co poprawia średnią prędkość uruchamiania programów nawet o 30%. Dzięki funkcjonalnemu pulpitowi użytkownicy mogą też w prosty sposób grupować aplikacje, usuwać foldery, blokować układy pulpitu lub dostosowywać ikony. Obsługa urządzenia jest bardzo łatwa. Wystarczy przeciągnąć obiekty w lewo lub w prawo, a następnie przytrzymać, aby uzyskać inteligentny pasek boczny. Przeciągnięcie w prawo spowoduje, że zmniejszymy ilość ekranów o jeden, a przeciągnięcie w dół sprawi, że wyświetlimy panel sterowania i uzyskamy łatwiejszy dostęp do rozwijanego menu.

Prywatność danych? Funkcja Privacy Control zwiększa ochronę danych użytkowników dzięki menedżerowi uprawnień i Privacy Dashboard, a Security-Enhanced Linux wprowadza obowiązkową kontrolę dostępu do danych. Oscal Pad 13 oferuje również tryb PC z oprogramowaniem WPS Office, będąc przystosowanym do współpracy z bezprzewodową klawiaturą i myszą, pozwalając użytkownikom cieszyć się sprzętem biurowym zbliżonym do standardów Windows. Zestaw zawiera również precyzyjne pióro (rysik) i samodzielnie opracowaną aplikację do notowania, która umożliwia sporządzanie protokołów ze spotkań, robienie szybkich notatek lub płynne szkicowanie pomysłów. Ponadto, funkcja dzielenia ekranu pozwala na otwieranie wielu programów, co znacznie ułatwia wielozadaniowość. Tłumaczenie tekstów? Wyszukiwanie zadań? Wyszukiwanie lokalizacji? Google Smart Lens pomaga użytkownikom odkrywać otaczający ich świat.

Tylko przez 5 dni Oscal Pad 13 można kupić za 151,99 dolarów, czyli z 50% zniżką. Promocja trwa od 17 kwietnia do 21 kwietnia na AliExpress. Dodatkowo warto wspomnieć, że do pierwszych 200 zamówień dołączona będzie darmowa klawiatura Bluetooth.

Źródło: Blackview