GameAssistant: program do konfiguracji i usprawniania gier

W marcu tego roku w sklepie Steam pojawi się ciekawa aplikacja o nazwie GameAssistant: The Tool For Every Gamer. Jest to program przeznaczony głównie dla tych osób, które nie tylko grają w gry komputerowe, ale także lubują się we wszelkich modach i nieobca jest im bardziej lub mniej zaawansowana konfiguracja grafiki czy też szeroko rozumianego wideo. Ale do rzeczy: GameAssistant automatyzuje usprawnianie gier, pozwalając m.in. na wyłączanie filmów startowych, zarządzanie V-Synciem, profilem FOV, akceleracją myszy itp. (pełna lista możliwości poniżej). Głównym zadaniem aplikacji jest sprawić, abyśmy nie musieli buszować w internecie w poszukiwaniu dodatkowych plików konfiguracyjnych bądź dokonywać zmian ręcznie.

GameAssistant pojawi się w sklepie Steam już w marcu. TUTAJ możecie znaleźć oficjalną stronę produktu, a już poniżej prezentujemy możliwości programu, którego cena wyniesie około 35 złotych (na start producent szykuje promocję):

Program GameAssistant obsługuje obecnie ok. 200 gier i pozwala, w zależności od gry, na:

wyłączanie filmów startowych

ustawianie nowoczesnych rozdzielczości

włączanie wyświetlania gry w oknie

włączanie anti-aliasingu

włączanie lub wyłączania VSynca

ustawianie odświeżania lub limitu FPS na poziomie 120 / 144

zmianę FOVa

zwiększenie jakości grafiki (bardziej szczegółowe cienie, max filtrowanie anizotropowe)

wyłączanie niektórych efektów (głębia ostrości, bloom, motion blur, chromatic aberration)

włączanie lub wyłączanie wygładzania ruchów lub akceleracji myszy

usuwanie crashy, poprawę wydajności i rozwiązywanie innych problemów

włączanie cheatów

Lista obecnie obsługiwanych gier znajduje się TUTAJ (wraz z możliwościami). Dodatkowo warto wiedzieć, że wszystkie zmiany można cofnąć, a samo oprogramowanie pokazuje również porady, cheaty oraz linki do strony z poradnikiem. Apka umożliwia dodatkowo obsługę dla nowych gier. Wystarczy opracować plik JSON. Aby wyżej wymienione zmiany były możliwe program jest w stanie:

modyfikować pliki konfiguracyjne (10 formatów obsługiwanych, od prostego klucz = wartość do formatów specyficznych dla silników)

modyfikować klucze rejestru

modyfikować pliki binarne

ustawiać tryby kompatybilności plików wykonywalnych (admin, win xp)

ustawiać koligację procesorów

ustawiać priorytet procesu

kopiować pliki

usuwać pliki

tworzyć katalogi

wypakowywać pliki z archiwum

oznaczać pliki jako tylko do odczytu

wyświetlać porady z formatowaniem

Program umożliwia również:

instalację gry

uruchomienie gry

zakończenie procesu gry

otwarcie pliku konfiguracyjnego do ręcznej edycji

otwarcie katalogu z plikami konfiguracyjnymi

otwarcie katalogu z zapisami gier (gry używają bardzo wielu lokacji!)

otwarcie katalogu z grą

Źródło: GameAssistant Team