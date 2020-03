AnTuTu usunięte ze sklepu Google Play. Co jest tego przyczyną?

Z repozytorium Google Play zniknęła właśnie aplikacja benchmarku AnTuTu popularnego wśród użytkowników smartfonów. Powodem usunięcia programu z platformy zakupowej Google okazuje się podejrzenie o powiązania usługodawcy z Cheetah Mobile. Wspomniany dostawca aplikacji mobilnych odpowiada za produkty takie jak Clean Master, a jako że twory dewelopera już wcześniej zostały usunięte ze Sklepu za naruszenia zasad, rykoszetem oberwało się również AnTuTu. Sęk w tym, że nie do końca słusznie, gdyż Beijing AnTuTu Technology nie jest bezpośrednio powiązane z Cheetah Mobile. Cała sprawa wydaje się jednym wielkim nieporozumieniem, które powinno zostać jak najszybciej wyjaśnione.

AnTuTu został usunięty ze sklepu Google Play za naruszenie zasad platformy przez podmiot Cheetah Mobile, którego benchmark rzekomo jest częścią.



fot. AnTuTu

Wszystko zaczęło się tak naprawdę dwa dni temu, kiedy do włodarzy AnTuTu wpłynęła decyzja Google o wycofaniu benchmarku z repozytorium Google Play. Usługodawca w komentarzu dla Android Police wyjaśnia, że jednym z głównych powodów decyzji giganta z Mountain View było powiązanie konta wydawcy z Cheetah Mobile. W kwestii rzeczonych relacji firma stanowczo zaprzecza oskarżeniom Google. Faktem jest jednak to, że CM jest akcjonariuszem Beijing AnTuTu Technology. To najwyraźniej wystarczyło gigantowi do nałożenia opisywanej blokady. W rekacji AnTuTu podmieniło dostępne na własnej stronie linki do platformy Google Play na własne z plikami APK do ręcznej instalacji.



fot. AnTuTu

W całej sprawie kluczowe może okazać się to, że Fu Sheng jest prezesem zarówno Beijing AnTuTu Technology, jak i Cheetah Mobile. Właściciel benchmarku tłumaczy natomiast, że stanowisko Fu Shenga jest wymuszone wymaganiami inwestorów, co stanowi często stosowaną polityką. Dla wielu osób faktycznie może więc wyglądać to na zwykłe nieporozumienie, ale chłodne w kalkulacjach Google może pozostać nieugięte w sprawie zmiany swojej decyzji dotyczącej zablokowania aplikacji AnTuTu w Google Play. Linki do pobrania plików APK dla smartfonów z Androidem znajdziecie na stronie AnTuTu. Wersja dla iOS dostępna w Apple App Store pozostaje, na ten moment, na swoim miejscu.

Źródło: AndroidPolice