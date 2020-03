Chieftec Scorpion 3 i HAWK - Przeszklone obudowy Mid Tower

Chieftec to co prawda producent, o którym w ostatnich latach jest raczej cicho, ale raczej nikomu w Polsce przedstawiać go nie trzeba. Mimo dość słabego marketingu firma ma się nieźle i cały czas wydaje nowe produkty. Dzisiaj przyjrzymy się dwóm obudowom typu Mid Tower, mowa o modelu Chieftec Scorpion 3 oraz Chieftec HAWK. Obie z nich wyposażono co prawda w panel boczny wykonany z hartowanego szkła, ale różnią się od siebie jak dzień od nocy. Scorpion 3 stawia na cztery fabryczne wentylatory z kolorowym podświetleniem ARGB LED i przejrzysty front, podczas gdy HAWK to zdecydowanie bardziej klasyczna stylistyka oraz coraz rzadziej spotykana zatoka dla urządzeń w standardzie 5,25 cala.

Legendarny producent wraca do gry? Chieftec zaprezentował dwie obudowy, które próbują korzystać z najnowszych rynkowych trendów.

Chieftec Scorpion 3 to obudowa o wymiarach 436 x 202,5 x 490 (głębokość x szerokość x wysokość) milimetrów i wadze około 6,9 kilograma. Wykonana została ze stali SPCC o grubości 0,6 milimetra i dwóch paneli hartowanego szkła. W środku zmieścimy płyty główne w formacie ATX, Micro ATX oraz Mini ITX; chłodzenia procesora o wysokości do 166 milimetrów, karty graficzne o długości do 349 milimetrów i zasilacze nie dłuższe niż 200 milimetrów. Na nośniki danych przewidziano dwa miejsca: 3,5 cala oraz dwa 2,5 cala. Zainstalujemy tutaj do sześciu wentylatorów 120-milimetrowych (3x front, 2x góra, 1x tył), z czego cztery jednostki z podświetleniem ARGB zamontowane są fabrycznie. Panel I/O znalazł się na górze obudowy i gości dwa USB 3.1 Gen 1 typu A, jedno USB 2.0, dwa porty audio oraz przycisk Power i Reset.

Chieftec HAWK to obudowa o wymiarach 435 x 200 x 450 milimetrów i wadze około 5,85 kilograma, która również wykonana została ze stali SPCC o grubości 0,6 milimetra i jednego panelu z hartowanego szkła. We wnętrzu zamontujemy płyty główne w formacie ATX, Micro ATX lub Mini ITX; chłodzenia procesora nie wyższe niż 166 milimetrów, karty graficzne nie dłuższe niż 349 milimetrów i zasilacze o długości do 200 milimetrów. Prócz dwóch miejsc na dyski w standardzie 3,5 cala oraz 2,5 cala znajdziemy tutaj dodatkowo zewnętrzną zatokę 5,25 cala. Możliwości wentylacyjne są jednak zdecydowanie uboższe - maksymalnie wejdzie tutaj do czterech wentylatorów 120-milimetrowych, z czego żadnego nie dostajemy wraz z obudową. Panel I/O ponownie znalazł się na górze obudowy i również wyposażono go w dwa USB 3.1 Gen 1 typu A, jedno USB 2.0, dwa porty audio oraz przycisk Power i Reset.

Sugerowane ceny oraz data dostępności nowych obudów nie zostały zdradzone. Jeśli jednak mam być szczery to nie wygląda to najlepiej. Największy atut, czyli "pancerna" jakość wykonania Chiefteca sprzed lat to mrzonka przy blachach o grubości nieco ponad pół milimetra. Same zaś projekty nie są niczym nowym i mocno trącą myszką, dodatkowo sugerując problemy z cyrkulacją powietrza i cichym schłodzeniem wydajniejszych podzespołów. Jeśli nie zobaczymy naprawdę niskich cen to nie wróżę ani Scorpionowi, ani Hawkowi sukcesu na naszym rynku, gdzie niski segment opanowany jest przez SilentiumPC oraz Modecoma.

