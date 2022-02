Nowy Warcraft jeszcze w tym roku. Jednak nie w takiej formie, jakiej zdaje się oczekiwać większość fanów

Król gier z gatunku MMORPG jest tylko jeden, nawet jeśli nie cieszy się już taką popularnością jak w latach swojej młodości. Mowa oczywiście o World of Warcraft od Blizzarda, który od 2004 roku przyciąga do siebie miliony graczy z całego świata. Seria ta cechuje się wydawanymi średnio co dwa lata rozszerzeniami jak chociażby Battle for Azeroth z 2018 roku czy ostatni World of Warcraft: Shadowlands z 2020. Wygląda na to, że i obecny rok powinien przynieść nam kolejne, dziewiąte już rozszerzenie. I faktycznie, Blizzard ma pracować już nad nową odsłoną Warcrafta na 2022. Niestety, wychodzi na to, że mowa tym razem o produkcji mobilnej.

Na spotkaniu z inwestorami Blizzard potwierdził, że możemy oczekiwać nowego Warcrafta. Problem jednak w tym, że chodzi o wydanie na smartfony i tablety w modelu free 2 play. Gra ma zadebiutować jeszcze w tym roku.

Pamiętam jak dziś, gdy mówiło się o tym, że gaming prędzej czy później stanie się także pełnoprawną domeną smartfonów. W mojej opinii smartfonowe granie to wciąż tylko "proteza", jednak kolejni deweloperzy starają się jakoby na siłę wzbogacać mobilne repozytoria o własne tytuły. Nic w tym dziwnego, skoro na telefonach królują gry typu free to play, które ostatecznie, dzięki zaimplementowaniu mikropłatności, przynoszą twórcom szalenie wysokie profity.

Przed nieco ponad trzema laty Blizzard zapowiedział mobilne Diablo Immortal, które wydane ma zostać zarówno na systemy Android jak i iOS w czerwcu tego roku. Wygląda na to, że podobne doświadczenie czeka nas w przypadku Warcrafta. Już jakiś czas temu CEO Blizzarda, Bobby Kotick, zapowiadał, że Activision Blizzard pragnie tworzyć możliwości zapoznania się z uniwersum Warcraft także dla nowych graczy, a więc i dla tych, którzy chcą doświadczać zabawy na nowe sposoby (czytaj - mobilnie).

Źródło: VideoGamesChronicle