Nowy laptop w niższej cenie? Dobry zasilacz do komputera? Solidna płyta główna albo AiO? W x-kom ruszają nowe promocje

Poznaj nowe promocje w x-komie! W tym tygodniu czekają na Ciebie obniżki na laptopy, podzespoły od Gigabyte i Corsair oraz funkcjonalne akcesoria Silver Monkey. Nie trać okazji. Wejdź na stronę x-komu i wybierz to, czego potrzebujesz. W okresie pandemii wielu z nas kupowało nowe komputery do pracy i nauki zdalnej. Trudno uwierzyć, że od tych wydarzeń minęły już 4 lata. Przez ten czas technologia znacząco się rozwinęła. Teraz jest świetny moment, aby wymienić swojego starego laptopa. W x-komie znajdziesz doskonałe oferty na nowe komputery, które kupisz w niższych cenach. Nie czekaj, sprawdź atrakcyjne rabaty na laptopy i zainwestuj w nowoczesny sprzęt. Odwiedź x-kom i skorzystaj z promocji już dziś!

W sklepach x-kom ruszają nowe promocje. Szukasz laptopa w niższej cenie? Dobrego zasilacza do komputera? Solidnej płyty głównej albo AiO?

Jak skorzystać z promocji na laptopy w x-komie? Aby skorzystać z promocji wystarczy dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją, aktywować kod rabatowy: nowy-laptop i dokończyć składanie zamówienia. Akcja trwa do 04.06.2024 roku lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów.

Przecena: 2499 → 1999 złotych

Przecena: 4799 → 3999 złotych

Przecena: 3399 → 3099 złotych

Przecena: 2699 → 1999 złotych

Przecena: 5099 → 4249 złotych

Szybka oferta na szybki sprzęt – złap komponenty taniej do 40% tylko w x-komie

Odnów swój komputer za mniej z x-komem! Teraz możesz kupić komponenty nawet o 40% taniej. Skorzystaj z tej promocji i wybieraj spośród kart graficznych, procesorów, obudów i zasilaczy. Wszystko, czego potrzebujesz, aby podnieść wydajność swojego sprzętu jest na wyciagnięcie ręki. To doskonała okazja dla każdego, kto chce mieć wysokiej jakości podzespoły i zaoszczędzić pieniądze. Nie zwlekaj, zgarnij kod rabatowy i ciesz się szybszym komputerem! Jak skorzystać z promocji na komponenty w x-komie? Aby skorzystać z promocji wystarczy dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją, aktywować kod rabatowy: szybka-okazja i dokończyć składanie zamówienia. Akcja trwa do 02.06.2024 roku lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów.

Przecena: 369 → 229 złotych

Przecena: 329 → 197 złotych

Przecena: 319 → 229 złotych

Przecena: 499 → 369 złotych

Przecena: 299 → 219 złotych

Tydzień promocji z Silver Monkey w x-komie! Skorzystaj z kodu i zapłać mniej.

Zadbaj o swoją wygodę z praktycznymi akcesoriami elektronicznymi od Silver Monkey! Powerbanki, podstawki pod laptopy i tablety, ładowarki sieciowe – wszystko to znajdziesz teraz w x-komie w specjalnych cenach. Skorzystaj z kodu rabatowego i oszczędzaj na zakupach. Nie przegap tej wyjątkowej okazji! Odwiedź x-kom i odkryj szeroką gamę produktów Silver Monkey w obniżonych cenach. Jak skorzystać z promocji na akcesoria Silver Monkey Aby skorzystać z promocji wystarczy dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją, aktywować kod rabatowy: silver-monkey i dokończyć składanie zamówienia. Promocja obowiązuje do 02.06.2024 roku lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów.

Przecena: 119 → 70 złotych

Przecena: 80 → 56 złotych

Przecena: 249 → 119 złotych

Przecena: 139 → 74 złote

Przecena: 449 → 289 złotych

Promocja na płyty główne Gigabyte w x-komie. Zniżki do 23%

Odkryj niezawodność i wydajność płyt głównych Gigabyte, dostępnych w x-komie z rabatami do 23%! Teraz jest idealna okazja, aby zmodernizować swój komputer. Płyty główne Gigabyte to stabilna praca, nowoczesne funkcje i wysokiej jakości wykonanie. Skorzystaj z promocji, aby zaoszczędzić i ulepszyć swoje stanowisko do pracy i rozrywki. Oferta jest ograniczona czasowo, więc nie czekaj – zamów już dziś i ciesz się lepszym sprzętem w świetnej cenie! Jak skorzystać z promocji na płyty główne Gigabyte w x-komie? Aby skorzystać z promocji wystarczy dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją, aktywować kod rabatowy: giga-week i dokończyć składanie zamówienia. Promocja obowiązuje do 09.06.2024 roku lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów.

płyta główna Gigabyte B550 GAMING X V2

Przecena: 449 → 349 złotych

Przecena: 599 → 479 złotych

Przecena: 389 → 299 złotych

Promocja na podzespoły Corsair w x-komie. Złap kod rabatowy i otrzymaj do 38% zniżki

Odkryj rabaty na podzespoły komputerowe Corsair w x-komie! Teraz masz szansę kupić zasilacze i inne komponenty Corsair nawet do 38% taniej. To idealny moment, aby usprawnić swój komputer i zwiększyć jego wydajność. Corsair to gwarancja wysokiej jakości i niezawodności, dzięki czemu Twoje urządzenia będą działać szybciej i stabilniej. Skorzystaj z promocji i zainwestuj w lepszy sprzęt. Jak skorzystać z promocji na produkty Corsair w x-komie? Aby skorzystać z promocji wystarczy dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją, aktywować kod rabatowy: mocna-fala i dokończyć składanie zamówienia. Promocja obowiązuje do 09.06.2024 roku lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów.

Przecena: 549 → 399 złotych

Przecena: 999 → 649 złotych

Przecena: 649 → 449 złotych

Świętuj koniec roku szkolnego z promocjami w x-komie

Zakończenie roku szkolnego to idealny moment, aby skorzystać z niesamowitych promocji w x-komie! Teraz możesz kupić najnowsze smartfony, smartwatche i laptopy w niższych cenach. Wybierz nowoczesne urządzenia, które zapewnią Ci rozrywkę w wakacje i ułatwią pracę po urlopie. Sprawdź smartfony z rewelacyjnymi aparatami, smartwatche monitorujące zdrowie i aktywność oraz laptopy, które sprostają każdemu zadaniu. Nie czekaj – złap kod rabatowy i zdobądź najlepszy sprzęt w promocyjnych cenach tylko w x-komie! Jak skorzystać z promocji z okazji zakończenia roku szkolnego w x-komie? Aby skorzystać z promocji wystarczy dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją, aktywować kod rabatowy: zegnaj-szkolo i dokończyć składanie zamówienia. Promocja obowiązuje do 29.05.2024 roku lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów.

Przecena: 309 → 259 złotych

Przecena: 4699 → 3999 złotych

Przecena: 3499 → 2999 złotych

Przecena: 3349 → 2999 złotych

Przecena: 2599 → 2399 złotych

Źródło: x-kom