Nowe monitory ASRock Phantom Gaming z ciekawymi rozwiązaniami. Jeden posiada wbudowaną antenę WiFi

Na rynku nie brakuje monitorów cechujących się bardzo dobrymi parametrami pracy. O wiele rzadziej pojawiają się jednak modele wprowadzające oryginalne rozwiązania konstrukcyjne. ASRock zaprezentował skierowane głównie do graczy monitory Phantom Gaming PG27QFT2A oraz Phantom Gaming PG27QFT1B. Oprócz dobrych parametrów pracy, jeden z nich oferuje interesujące rozwiązanie, którego nie spotyka się zbyt często na rynku.

ASRock zaprezentował monitory Phantom Gaming PG27QFT2A i Phantom Gaming PG27QFT1B. Pierwszy z nich wyposażony został w antenę Wi-Fi, która spodoba się osobom narzekającym na zasięg sieci bezprzewodowej.

Różnice pomiędzy omawianymi modelami monitorów są nieliczne. Sprowadzają się w rzeczywistości do wymiarów, wagi i pewnej unikalnej cechy. Phantom Gaming PG27QFT2A został wyposażony w antenę Wi-Fi, którą wbudowano w stojak. Oczywiście antena wymaga podłączenia do odpowiedniej karty Wi-Fi, jednak jest bardzo ciekawym rozwiązaniem dla osób, które narzekają na niewystarczający zasięg sieci bezprzewodowej. Propozycja firmy ASRock wspiera standardy Wi-Fi 4, 5, 6, 6E oraz 7. Oba monitory posiadają przekątną ekranu 27 cali, a ich natywna rozdzielczość wynosi 2560 x 1440 pikseli. Obsługują maksymalną częstotliwość odświeżania 180 Hz. Producent zdecydował się na matrycę IPS o czasie reakcji 1 ms MPRT (5 ms GTG). Jest też certyfikat VESA Display HDR 400, co oznacza szczytową jasność 400 nitów. Można liczyć ponadto na obsługę technologii AMD FreeSync.

ASRock Phantom Gaming PG27QFT2A ASRock Phantom Gaming PG27QFT1B Matryca IPS IPS Przekątna 27" 27" Rozdzielczość 2560 x 1440 pikseli 2560 x 1440 pikseli Odświeżanie 180 Hz 180 Hz Czas reakcji 1 ms MPRT, 5 ms GTG 1 ms MPRT, 5 ms GTG Zakrzywienie Płaski panel Płaski panel Kontrast 1000:1 1000:1 Luminacja do 400 nitów do 400 nitów HDR VESA Display HDR 400 VESA Display HDR 400 Pokrycie przestrzeni barw 90% DCI-P3 / 99% sRGB 90% DCI-P3 / 99% sRGB Złącza cyfrowe 2 x HDMI 2.0

1 x DisplayPort 1.4

1 x Audio Jack 2 x HDMI 2.0

1 x DisplayPort 1.4

1 x Audio Jack Głośniki 2 x 2 W 2 x 2 W Antena Wi-Fi Tak (Wi-Fi 4/5/6/6E/7) Nie Wymiary z podstawą 614 x 542 x 258 mm 614 x 460 x 237 mm Waga z podstawą 7,7 kg 5,8 kg

Oba modele zapewniają pokrycie przestrzeni barw DCI-P3 na poziomie 90% (99% sRGB). Wyposażone są też w powłokę antyodblaskową i technologię zapobiegającą migotaniu obrazu. Producent zadbał ponadto o tryb, który zmniejsza ilość niebieskiego światła, co pozwala uniknąć nadmiernego zmęczenia wzroku. Wśród dostępnych złącz znajdziemy dwa porty HDMI 2.0, jeden DisplayPort 1.4 oraz gniazdo na słuchawki. Monitory posiadają także dwa głośniki o mocy 2 W. Nieznaczne różnice dotyczą wymiarów monitorów wraz ze stojakami. Phantom Gaming PG27QFT2A jest też cięższy, co wynika oczywiście z obecności zintegrowanej anteny Wi-Fi. W zestawie znajduje się jeden kabel HDMI 2.0 oraz kabel DisplayPort 1.4. ASRock nie ujawnił na razie ceny monitorów, jednak model z anteną pojawił się już w jednym z amerykańskich sklepów komputerowych. Trzeba za niego zapłacić w promocji 250 dolarów. Standardowa cena wynosi jednak 337,50 dolarów.

Źródło: ASRock