Nowa seria foteli Nitro w portfolio Genesis - modele do tysiąca złotych dla mniej i nieco bardziej wymagających

Sprzęt dla graczy często kojarzy się z krzykliwym wzornictwem, jaskrawymi kolorami i podświetleniem LED. Ta stylistyka nie zawsze jednak pasuje do stonowanego wystroju wnętrza i bardziej zachowawczych gustów. Odświeżona wersja foteli Nitro G2 ma przekonać do siebie użytkowników nastawionych na komfort i minimalizm formy. Nowe fotele z serii Nitro G2 trafiły do sprzedaży w cenach 649 zł za Nitro 440 G2 Black Mesh, 699 zł ze wersję Nitro 550 G2 Grey oraz 999 zł za model Nitro 720 Grey.

Genesis Nitro 440 G2 Black Mesh (zdjęcie powyżej) ma oferować optymalną równowagę jakości do ceny. Nowy wariant wyróżnia to, że na siedzisku oraz oparciu zastosowano przewiewny i komfortowy materiał SensiMesh, mający zapewnić odpowiednią wentylację podczas wielogodzinnych sesji przed PC. W tej zrewidowanej wersji fotel wyposażony jest w miękkie regulowane podłokietniki 1D oraz poduszki na wysokości odcinka szyjnego i lędźwiowego. Klasyczną czerń fotela przełamuje czerwień z logo Genesis oraz przeszycia po bokach oparcia.

Model Nitro 550 G2 Grey (zdjęcie powyżej) to nowa odsłona fotela tym razem w czarno-szarej kolorystyce. W odróżnieniu od innych wariantów kolorystycznych tego modelu, wersja Grey jest w całości pokryta wysokiej jakości szarą tkaniną z czarnymi wstawkami z eleganckiego i przyjemnego w dotyku weluru. Siedzisko z podpartej na pasach, odpornej na odkształcenia pianki ma być gwarancją komfortowej gry i pracy przez długie godziny.

Najdroższy model z serii, a więc Nitro 720 Grey (foto powyżej) ma oferować bezkompromisową wygodę obleczoną w czarno-szary wzór geometryczny z futurystycznym zacięciem. Za komfort odpowiada tu wyprofilowane siedzisko na pasach z wysokiej klasy pianką, poduszki w odcinku lędźwiowym i szyjnym, a także podłokietniki z regulacją 3D. Wszystkie modele wyposażone są także w solidną, metalową konstrukcję podstawy oraz kółka 60 mm. Zostały one wykonane w technologii CareGlide i mają gwarantować ochronę podłogi przed zarysowaniem.

Genesis Nitro 440 G2 Genesis Nitro 550 G2 Genesis Nitro 720 Maksymalny udźwig 120 kg 150 kg 150 kg Sugerowany wzrost użytkownika 160 - 195 cm 160 - 195 cm 160 - 195 cm Dodatkowe poduszki pod lędźwia, pod kark pod lędźwia, pod kark pod lędźwia, pod kark Regulacja podłokietników 1D 1D 3D Wysokość siedziska 45 - 52 cm 46.5 - 53.5 cm 46.5 - 53.5 cm Odchylenie oparcia 150 ° 135 ° 135 ° Podnośnik 3 klasa 4 klasa 4 klasa Szerokość siedziska 52,5 cm 53.5 cm 62 cm Głębokość siedziska 50 cm Seat width 50 cm Cena 649 zł 699 zł 999 zł

Źródło: Genesis