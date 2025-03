Nothing Chats - wiadomości iMessage na Androidzie już za moment. Apple traci usługę na wyłączność dla smartfonów iPhone

Pierwsza wiadomość SMS została wysłana w 1992 roku, a więc jakieś 19 lat po pojawieniu się pierwszego telefonu komórkowego (uważa się za niego model Motorola DynaTAC 8000x). Z czasem technologia stała się bardziej zaawansowana i obok standardu SMS pojawił się RCS, który jest obecny od 2007 roku na smartfonach z Androidem. Firma Apple oprócz SMS oferuje także własny standard iMessage, którym nie dzieli się z żadną inną marką. Przedsiębiorstwo Nothing postanowiło jednak zmienić ten obraz, wprowadzając iMessage dla systemu Android.

Standard wiadomości iMessage znany tylko posiadaczom smartfonów Apple iPhone, wielkimi krokami zmierza na Androida. Za jego wprowadzenie odpowiadają dwie firmy: Nothing oraz Sunbird. Nie każdy jednak będzie mógł oficjalnie skorzystać z tej zaskakującej nowości.

Wiadomości SMS są znane od dawna, jednak mają wiele ograniczeń. Największym z nich jest brak szyfrowania end-to-end (E2EE), więc nie jest to najbezpieczniejsze rozwiązanie. Tym właśnie przede wszystkim cieszy się iMessage, który Apple zarezerwował wyłącznie dla swoich sprzętów. Jego kolejną cechą charakterystyczną są niebieskie dymki czatu, które wskazują, że mamy do czynienia z bezpieczną wiadomością, do której nikt poza nami i odbiorcą nie ma dostępu. Standard od Apple pozwala także na podgląd tego, czy ktoś właśnie do nas pisze. Nothing chce przełamać tę barierę pomiędzy światem Androida i iOS, więc umożliwił korzystanie z iMessage szerszemu gronu odbiorców. Wszystko dzięki współpracy z przedsiębiorstwem Sunbird.

Wymaganie jest na ten moment jedno: trzeba być posiadaczem smartfona Nothing Phone (2). Natomiast sama aplikacja Nothing Chats będzie dostępna w Sklepie Google Play już w ten piątek (17.11.23), więc z pewnością plik w formacie .apk pojawi się niebawem w internecie. Po jej instalacji będziemy mogli zalogować się poprzez swoje Apple ID i od razu otrzymamy możliwość wysyłania wiadomości iMessage. Nothing zapewnia, że będą one przechowywane jedynie lokalnie na smartfonach osób, które prowadzą ze sobą konwersację. Działania zostały wprowadzone przez CEO firmy Nothing, ponieważ zauważył on, że sporo osób kupuje akcesoria, takie jak słuchawki z serii Nothing Ear, ale łączy je ze smartfonami Apple iPhone. Rozmawiając z wieloma osobami, zauważył, że powodem może być właśnie brak iMessage. O tym, czy to rozwiązanie faktycznie zostanie przyjęte wśród użytkowników, dowiemy się już "za chwilę".

