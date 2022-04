Netflix zaoferuje tani plan z reklamami. Jak widać, spadek liczby użytkowników sprowokował firmę do podjęcia działań

Netflix nie należy do tanich usług. W zasadzie trudno mówić tutaj o atrakcji cenowej. Najtańszy plan kosztuje 29 zł miesięcznie i umożliwia konsumpcję multimediów w jakości SD (480p) tylko na jednym urządzeniu. Istnieją jeszcze opcję umożliwiające korzystanie z FHD czy 4K na 2 lub 4 ekranach jednocześnie, natomiast kwota wzrasta wtedy odpowiednio do 43 zł oraz 60 zł. Mimo to usługa cieszy się niebywałą popularnością. Niestety, nic nie może trwać wiecznie i nawet dobra passa Netflixa musi się kiedyś skończyć. Serwis notuje pierwszy od dekady spadek liczby użytkowników. W pierwszym kwartale 2022 roku firma straciła 200 tys. abonentów. We wtorek ceny akcji Netflixa spadły o 26%, co z pewnością zaniepokoi akcjonariuszy. Firma ma jednak plan ratunkowy. Czy okaże się skuteczny?

Netflix traci użytkowników z powodu wysokich cen oraz wojny w Ukrainie. Ratunkiem dla platformy może być niedrogi abonament zawierający reklamy przerywające seans.

Dyrektor generalny Netflix, Reed Hastings poinformował o planach związanych z gruntowną zmianą w funkcjonowaniu serwisu. W grę wejdzie bowiem dodatkowy plan abonamentowy, który będzie istotnie tańszy od pozostałych. Nie mowa mowy o obniżce w pełnym znaczeniu tego słowa, gdyż niższa cena będzie wiązała się z pewną niedogodnością dla subskrybentów. Użytkownicy wybierający nowy plan, będą musieli liczyć się z przerywnikami w postaci reklam. Na tym etapie nie wiemy jeszcze, jaki format przyjmie wspomniany system monetyzacji. Sytuacja jest o tyle ciekawa, że Netflix wielokrotnie odrzucał pomysł wdrożenia reklam do własnej usługi. Co popchnęło platformę do takiego kroku?

Zwiększenie zainteresowania dzieleniem konta z osobami innymi niż domownicy, pandemia oraz ogólny wzrost cen powodujący pogorszenie się sytuacji ekonomicznej wielu subskrybentów, mogły wpłynąć na to, że firma zanotowała odpływ użytkowników. Swój udział ma też wojna w Ukrainie. Jako że cennik Netflixa nie jest najtańszy, a firma nie chce pozwolić sobie na pełnoprawną obniżkę, dodatkowe przychody płynące z systemu reklamowego wydają się dobrym wyjściem. Dobrym dla serwisu, który zapewni sobie kolejne źródło finansowania oraz dla użytkowników, którzy „zapłacą mniej”.

Źródło: Reuters, Tech Crunch, Unslpash (foto)