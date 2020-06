Netflix: filmowe i serialowe premiery na 15 - 21 czerwca 2020

Z każdym tygodniem na Netfliksie przybywa premier. Choć nie zawsze należy liczyć jedynie na świeże kinowe tytuły, to platforma przynosi często sporo sprawdzonych hitów oraz własnych ciekawych produkcji (często, nie znaczy niestety zawsze). Przyznać jednak trzeba, że Netflix wciąż budzi zainteresowanie, podobnie jak niniejsza cotygodniowa lista. Jak co tydzień sprawdzamy więc, co też bardziej lub mniej ciekawego pojawi się w serwisie. Licząc także na czytelników PurePC zachęcam do dzielenia się w komentarzach tytułami ciekawych produkcji, które zdołaliście obejrzeć ostatnio zarówno na Netfliksie, jak i na platformach konkurencyjnych. Prócz kilku wybranych, dobrze rokujących tytułów, na końcu newsa znajdziecie również listę skrótową, dotyczącą wszystkich premier w nowym tygodniu.

Zagubiona kula (Balle perdue)

Opis: Oskarżony o morderstwo genialny mechanik z kryminalną przeszłością musi szybko odnaleźć samochód, w którym znajduje się dowód jego niewinności: zagubiona kula.

Występują: Alban Lenoir, Nicolas Duvauchelle, Ramzy Bedia

Światowa data premiery: 19 czerwca 2020

W Netflix od: 19 czerwca 2020

Tytuł oryginalny: Balle perdue

Gatunek: Akcja

Kraj produkcji: Francja

Ocena na portalu IMDb: Jeszcze brak

Ocena na portalu Filmweb: Jeszcze brak

Strona produkcji: klik

Ulepszenie (Upgrade)

Opis: Sparaliżowany Grey poddaje się nowatorskiemu zabiegowi, aby o własnych siłach odnaleźć zabójców swojej żony.

Występują: Logan Marshall-Green, Melanie Vallejo, Steve Danielsen

Światowa data premiery: 10 marca 2018

W Netflix od: 17 czerwca 2020

Tytuł oryginalny: Upgrade

Gatunek: Akcja, Sci-Fi

Kraj produkcji: Australia

Ocena na portalu IMDb: 7,5

Ocena na portalu Filmweb: 7,4

Strona produkcji: Brak

Dark Web: Usuń znajomego (Unfriended: Dark Web)

Opis: Kiedy dwudziestolatek znajduje w swoim nowym laptopie folder pełen ukrytych plików, wraz z przyjaciółmi zostaje wepchnięty w otchłań czarnej sieci. Wkrótce odkrywają, że ktoś śledzi ich każdy ruch i gotów jest na wszystko, by strzec tajemnic czarnej sieci.

Występują: Colin Woodell, Stephanie Nogueras, Betty Gabriel

Światowa data premiery: 9 marca 2018

W Netflix od: 17 czerwca 2020

Tytuł oryginalny: Unfriended: Dark Web

Gatunek: Horror

Kraj produkcji: USA

Ocena na portalu IMDb: 5,9

Ocena na portalu Filmweb: 5,8

Strona produkcji: klik

The King: Eternal Monarch: Sezon 1 (The King: Youngwonui Gunjoo)

Opis: Współczesny cesarz Korei przechodzi przez tajemniczy portal do równoległego świata, w którym spotyka zadziorną policjantkę.

Występują: Lee Min-ho, Kim Go-eun, Woo Do‑hwan

Światowa data premiery: 17 kwietnia 2020

W Netflix od: 18 czerwca 2020

Tytuł oryginalny: The King: Youngwonui Gunjoo

Gatunek: Fantasy, Kostiumowy, Romans

Kraj produkcji: Korea Południowa

Ocena na portalu IMDb: 8,7

Ocena na portalu Filmweb: 7,2

Strona produkcji: klik

Profesor Iglesias: Część 2 (Mr. Iglesias)

Opis: Gabriel Iglesias w roli zabawnego nauczyciela próbującego odmienić życie zdolnych, ale trudnych dzieciaków z liceum, do którego sam uczęszczał.

Występują: Gloria Aung, Gabriel Iglesias, Sherri Shepherd

Światowa data premiery: 17 czerwca 2020

W Netflix od: 17 czerwca 2020

Tytuł oryginalny: Mr. Iglesias

Gatunek: Komedia

Kraj produkcji: USA

Ocena na portalu IMDb: 7,1

Ocena na portalu Filmweb: 7,1

Strona produkcji: klik

Pełna lista premier Netflix w dniach 15 - 21 czerwca 2020:

15 czerwca 2020:

Oh My Venus

Wira

Voltron: Legendarny obrońca

Wolność słowa

Get Rich or Die Tryin’: Historia 50 Centa

Fighter

Zabawa zabawa



17 czerwca 2020:

Dark Web: Usuń znajomego

Ulepszenie

Profesor Iglesias: Część 2



18 czerwca 2020:

The King: Eternal Monarch: Sezon 1

Narodziny gwiazdy

Współczesna rodzina

Lola Igna

The Order: Sezon 2

A Whisker Away



19 czerwca 2020:

Riddick

Straszny film 5

Sierpień w hrabstwie Osage

Silent Hill: Apokalipsa

Czarnobyl. Reaktor strachu

Podłoga to lawa: Sezon 1

Wybory Paytona Hobarta: Sezon 2

Poczujcie rytm

Zagubiona kula

Podróż w jedną stronę jutra

Niemowlęta: Część 2

Ojczyzna

Miasto Rymowanek

W rytmie bossa novy: Sezon 2



20 czerwca 2020:

Operacja Overlord

Lista priorytetów

Kim jesteś: Szkoła 2005



21 czerwca 2020:

Patriot Act with Hasan Minhaj: Volume 6



Źródło: Netflix