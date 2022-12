Nandme NX7000 - świetna promocja na soniczną szczoteczkę do zębów, którą wystarczy ładować raz na rok!

Elektryczne oraz soniczne szczoteczki do zębów to świetny wynalazek, który zdecydowanie podnosi komfort i higienę życia. Niestety jak wszystkie elektroniczne gadżety, tak i szczoteczki tego typu generują pewien problem - trzeba je dość często ładować. Na szczęście na rynku dostępna jest szczoteczka Nandme NX7000, której pojemny akumulator ma wystarczać nam na cały rok pracy! To jednak nie koniec zalet urządzenia. Kolejne przybliżymy już poniżej, a teraz nadmienimy już tylko, że Nandme NX7000 dostępna jest aktualnie w bardzo atrakcyjnej promocji. Wykorzystując ofertę specjalną oraz specjalny kod, szczoteczkę z dwoma końcówkami (główkami) możecie nabyć już za ok. 112 zł.

Jeszcze tylko dziś, do końca dnia, korzystając z oferty specjalnej w sklepie AliExpress, możemy kupić zaawansowaną szczoteczkę Nandme NX7000.

Nandme NX7000 wyposażono w akumulator o pojemności 2600 mAh, przez co jedno jego ładowanie ma wystarczyć aż na 365 dni pracy. Dzięki temu będziemy mogli zapomnieć o konieczności częstego sięgania po ładowarkę czy o zabieraniu jej ze sobą w podróż. Tak długi czas pracy to nie tylko zasługa sporego akumulatora, ale także zastosowania technologii "central axis sonic motor", która ogranicza straty prądu silniczka obrotowego. A jeśli akumulator nam się w końcu wyładuje, to naładujemy go za pomocą uniwersalnego przewodu zakończonego złączem USB-C, a więc nawet zwykłym kablem, którym ładujemy nasze smartfony.

Szczoteczka Nandme NX7000 cechuje się ponadto aż 15 trybami pracy (co w tej półce cenowej bywa rzadkością), dzięki czemu z pewnością znajdziemy tu tryb odpowiedni dla siebie. Wśród ustawień otrzymujemy kilka poziomów intensywności, a także tryb masażu czy wybielania. Dzięki tym trybom szczoteczka będzie odpowiednia zarówno dla osób o wrażliwych zębach, jak i dla osób, których zęby wymagają większej uwagi. Pomogą w tym z pewnością także wibracje o wysokiej częstotliwości - częstotliwość drgań w Nandme NX7000 wynosi mianowicie 41 tysięcy razy na minutę. Możemy być więc pewni, że szczoteczka świetnie sprawdzi się przy usuwaniu płytki nazębnej nawet w najtrudniej dostępnych miejscach jamy ustnej.

Wspomniane urządzenie jest dodatkowo w pełni wodoszczelne (klasa odporności to IPX7) stąd wszystkie elementy szczoteczki można bezproblemowo myć pod bieżącą wodą. Kolejnym przydatną funkcją urządzenia jest wbudowany timer, który sam odlicza czas czyszczenia, by wyłączyć szczoteczkę po równo dwóch minutach. Jakby tego było mało, po każdych 30 sekundach pracy urządzenie również się zatrzymuje (ale tylko na ułamek sekundy), by dać nam znać, że pora przejść do szczotkowania innego obszaru szczęki.

Szczoteczkę Nandme NX7000 możemy kupić na AliExpress w niebieskiej bądź białej wersji kolorystycznej. Standardowa cena urządzenia (z dwoma końcówkami) wynosi 172 zł, jednak w trwającej obecnie promocji, z kuponem stoiska oraz kodem rabatowym UFQV34 (do wpisania w koszyku), możemy obniżyć cenę aż o 60 zł, a więc do 112 zł. Nandme NX7000 możemy kupić także w zestawie z 12 końcówkami, które posłużą nam aż przez 3 najbliższe lata (przy założeniu, że wymieniamy końcówkę raz na 3 miesiące). Także i ten wariant jest obecnie w promocji. Zapłacimy za niego mianowicie już nie 229 zł, a jedynie 149 zł. Szczoteczki są wysyłane z polskiego magazynu AliExpress, więc jeśli zechcielibyście kupić ją komuś pod choinkę, to jeszcze zdążycie (3-dniowa dostawa). Pamiętajcie tylko, że promocja kończy się dzisiaj!

Źródło: Nandme