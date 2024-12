Nandme NX7000 i NX8000 - elektryczne szczoteczki do zębów w historycznie niskiej cenie. Warto rozważyć zakup

Planujesz zakup elektrycznej szczoteczki do zębów, aby zachować zdrową jamę ustną i bielsze zęby? W takim razie nie możesz przegapić tej oferty: dwie potężne, soniczne szczoteczki do zębów marki Nandme trafiły do sprzedaży w historycznie nieskiej cenie: NX 7000 z 365-dniową pracą na jednym ładowaniu jest teraz dostępna za jedyne 66 zł, a NX 8000 z inteligentną funkcją wykrywania nacisku kosztuje jedyne 91 złotych. Pierwsze 200 zamówień otrzyma ponadto gratisy, a wydarzenie trwa od 21 do 27 sierpnia, więc nie przegap okazji!

Dwie interesujące soniczne szczoteczki do zębów marki Nandme trafiły do sprzedaży w historycznie nieskiej cenie. NX 7000 możemy kupić za jedyne 66 zł, zaś NX 8000 za 91 zł. Akcja potrwa do 27 sierpnia 2023 r.

NX7000: 365 dni pracy na pojedynczym ładowaniu oraz trzy zestawy nici dentystycznej dla pierwszych 200 osób

Nandme NX7000 Sonic Electric Toothbrush działa na jednym ładowaniu akumulatora do 365 dni i jako że wymaga ładowania tylko raz w roku, toteż nie trzeba wozić ze sobą ładowarki np. podczas długich podróży, co jest bardzo wygodne. Urządzenie ma potężną moc czyszczenia z ultradźwiękowymi wibracjami 41 000 razy na minutę, aby skutecznie usuwać płytkę nazębną, resztki jedzenia, dzięki czemu jama ustna jest zdrowsza, a zęby bielsze. NX7000 oferuje 15 trybów szczotkowania, z których każdy ma inną częstotliwość wibracji, dzięki czemu można znaleźć tryb, który najlepiej pasuje do skutecznego czyszczenia zębów.

NX7000 jest szczoteczką bardzo intuicyjną w użyciu. Podczas mycia zębów przypomina o zmianie obszaru szczotkowania co 30 sekund, aby zapewnić kompleksowe czyszczenie jamy ustnej. Oferuje także wodoszczelność w klasie IXP7 i specjalną powłokę antypoślizgową, która umożliwia korzystanie z urządzenia nawet pod prysznicem. Nandme ma w zestawie 12 główek, więc nie trzeba kłopotać się kupowaniem dodatkowych akcesoriów. Szczoteczka NX7000 jest dostępna w sprzedaży w niespotykanie niskiej cenie 66 złotych, a pierwszych 200 użytkowników otrzyma do zamówienia trzy bezpłatne torebki nici dentystycznej, więc nie przegap okazji!

NX8000: Inteligentna funkcja wykrywania siły nacisku, która chroni zęby oraz zestaw automatycznie wysuwanych nici dentystycznych dla pierwszych 200 osób

Elektryczna szczoteczka soniczna Nandme NX8000 jest wyposażona w inteligentną funkcję wykrywania nacisku. Jeśli ten zbyt duży, szczoteczka wibruje, a jej dioda świeci na żółto. Dzięki temu możemy chronić zęby i dziąsła. Urządzenie posiada również niebieskie światło przypominające o konieczności wymiany główki szczoteczki na nową co trzy miesiące. NX8000 ma również wiele zaawansowanych rozwiązań: 200 dni żywotności baterii, skutecznie rozwiązuje zmartwienia związane z częstym ładowaniem; częstotliwość wibracji do 41 000 na minutę, które sprawiają, że jama ustna będzie czystsza i zdrowsza; obsługa 5 różnych trybów szczotkowania (Zęby wrażliwe, Czyszczenie, Wybielanie, Polerowanie i Masaż). NX8000 posiada również strefowe przypomnienie i odliczanie czasu, aby szczotkowanie było łatwiejsze i wygodniejsze.

Także i w tym przypadku Nandme NX8000 oferuje w zestawie aż 12 końcówek oraz 3-letnią gwarancję z szansą na wymianę na zupełnie nowy sprzęt, gdyby ten przestał działać. W takich przypadkach, aby Nandme stwierdziło konieczność wymiany, należy tylko wysłać do producenta krótki materiał wideo prezentujący usterkę. 200 pierwszych zamówień otrzyma także darmową nić dentystyczną w pudełku. Jest to pudełko automatyczne, które wycuwa nić, co jest nie tylko higieniczne, ale i wygodne - ideane na imprezy, piknik czy do codziennego użytku. Na koniec dodam, że w zależności od tego, jaki zestaw zamówimy (z iloma końcówkami) kosztować on będzie nieco inaczej. A jeśli zdecydujemy się na zakup dwóch egzemplarzy, otrzymamy dodatkową zniżkę. Promocja łączy się też z innymi zniżkami, np. z kuponami stoiska.

Źródło: Nandme