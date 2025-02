Najpierw Internet Explorer, a teraz WordPad. Kolejny program na zawsze opuszcza szeregi systemu Windows

W trakcie swojego istnienia z systemu Microsoftu często znikały pojedyncze programy, takie jak znany wielu osobom Windows Movie Maker, czy wspomniany w tytule Internet Explorer. W tym drugim przypadku firma dość długo zwlekała z ostatecznym usunięciem oprogramowania z systemu Windows, gdyż stało się to dopiero w 2023 roku. Zaskakująca jest jednak chęć pozbycia się edytora tekstowego WordPad. Microsoft zamiast niego zaleca używanie płatnego programu.

WordPad zakończy swój żywot wraz z przyszłymi aktualizacjami systemu Windows 11. Programu nie będziemy mogli zainstalować ponownie, a zamiast niego Microsoft zaleca użycie płatnego pakietu biurowego.

Najnowsza wersja systemu dla testerów (Canary Build), a dokładniej Windows 11 Insider Preview Build 26020, jest już pozbawiona programu WordPad. Microsoft określił oprogramowanie jako przestarzałe, więc postanowił się go pozbyć. Kiedy postanowimy zainstalować system z obrazu ISO (z omawianą wersją), to nie będzie on zawierał WordPada. Aplikacji nie zainstalujemy także z powrotem, więc oznacza to utratę tego podstawowego edytora tekstu na stałe. Rzecz jasna Microsoft zaleca, aby do otwierania dokumentów (DOC, RTF) korzystać z programu Microsoft Word, który wchodzi w skład płatnego oprogramowania Microsoft Office. Program zniknie z systemu wraz z następnymi aktualizacjami, które będą skierowane do zwykłych użytkowników.

Sam WordPad używany był przez wiele osób, ponieważ uruchamiał się szybko i oferował większe możliwości niż standardowy Notatnik. Po jego zniknięciu użytkownicy zapewne skierują się w stronę alternatyw - niekoniecznie tej, która została wskazana przez Microsoft. Na rynku jest obecny darmowy pakiet biurowy LibreOffice, a do prostszej edycji tekstu wystarczy także bezpłatny Notepad++. Na koniec można dodać, że aktualizacje usuną również Cortanę, choć w tym przypadku zaskoczenia nie ma, gdyż asystentka Windowsa nie odniosła nigdy większego sukcesu - tym bardziej w Polsce, gdzie przez lata nie dodano obsługi języka polskiego.

Źródło: Microsoft