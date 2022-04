Mountain Everest 60 – solidna, kompaktowa klawiatura mechaniczna z odczepianą sekcją numeryczną

Niemiecką markę Mountain możecie kojarzyć przede wszystkim z gamingowej myszki Makalu 67, która jako pierwsza na świecie wykorzystywała popularny dziś sensor PixArt PMW 3370. Tym razem marka proponuje nam masywną klawiaturę typu 60%, którą wykonano przy użyciu aluminium oraz grubej warstwy tworzywa ABS. Najciekawszym elementem konstrukcji są jednak chyba autorskie przełączniki. Do wyboru mamy trzy ich wersje, a więc Linear 45, Linear 45 Speed bądź Tactile 55. Ich żywotność szacuje się na 100 milionów aktywacji, a pierwsze recenzje urządzenia sugerują też, że jak na mechaniczne switche, mamy do czynienia z zaskakująco cichą ich pracą. Za te i inne "rarytasy" swoje jednak trzeba zapłacić.

Marka Mountain przedstawia skróconą klawiaturę Everest 60 w trzech wersjach (różne switche). Wersje te zaczynają sie od 140 euro do 210 euro. Co więcej, podczas zamawiania klawiatury ze sklepu producenta, możemy wybrać jedną z 11 wersji kolorystycznych.

Podchwyćmy jeszcze może na chwilę temat przełączników, bowiem warto doprecyzować, że są one wymienialne (na 3- bądź 5-pinowe switche Cherry MX), a dodatkowo pracują na stabilizatorach marki Cherry. To właśnie one mają dostarczać pracę bez efektu nadmiernego stukania czy grzechotania. Kolejną zaletą urządzenia są nasadki wykonane z tworzywa PBT oraz uformowane w procesie Double Shot Injection. Gwarantuje to nie tylko wyraźne podświetlenie klawiszy, ale także przemawia za trwałością ich powierzchni.

Jeśli 60-procentowa formuła nie przypadnie nam do gustu, albo po prostu od czasu do czasu będziemy chcieli skorzystać z sekcji numerycznej, to dobrą wiadomością jest fakt, że konstrukcja współpracuje z odczepialnym modułem (sprzedawany osobno), który można podpiąć zarówno po prawej jak i lewej stronie klawiatury. Pewnym udogodnieniem może być także to, że klawiatura posiada aż trzy złącza zasilające USB-C, stąd przewód możemy podpiąć pod port, który okaże się najwygodniejszy dla naszej komputerowej konfiguracji.

Źródło: Mountain