Miliony użytkowników Google Chrome ofiarami ataku. Adblock for Chrome, WAToolkit i inne rozszerzenia zostały zainfekowane

Rozszerzenia są bardzo popularnymi dodatkami do przeglądarek internetowych. Największym zainteresowaniem cieszą się te, które blokują reklamy na stronach WWW. Nie zawsze jednak tego typu dodatki są bezpieczne - nawet wtedy, gdy mają pozytywne opinie w oficjalnym cyfrowym sklepie. Zdarza się, że te zupełnie bezpieczne rozszerzenia z czasem zaczynają zawierać złośliwy kod. Tak właśnie było w przypadku wielu rozszerzeń dla przeglądarki Google Chrome.

Miliony osób nieświadomie korzystały z rozszerzeń, które zawierały złośliwy kod. Co ciekawe - wcześniej te dodatki nie stanowiły dla nikogo zagrożenia. Cyberprzestępcom* udało się uzyskać do nich dostęp i je zmodyfikować.



Źródło: deepanker70 (Pixabay, edytowane)

Cyberprzestępcy* do dodania złośliwego kodu do rozszerzeń posługiwali się np. metodą zwaną phishingiem. W tym wypadku udało im się przejąć kontrolę nad kontami deweloperów, a co za tym idzie - nad wieloma rozszerzeniami do przeglądarki internetowej Google Chrome (niektóre rozszerzenia mogły zostać kupione). Użytkownicy, którzy pobrali je wcześniej i zgodzili się nadać im odpowiednie uprawnienia, nie byli więc niczego świadomi, gdyż rozszerzenia są aktualizowane automatycznie. Sprawa została zgłoszona w styczniu 2025 roku do firmy Google, a ta w odpowiedzi usunęła zainfekowane rozszerzenia, których listę możemy zobaczyć poniżej. Jednak w takim przypadku, jeśli użytkownik ma zainstalowane rozszerzenie, a zostaje ono usunięte z Google Web Store, to sam musi podjąć dodatkowe kroki, aby je odinstalować. W innym razie nadal będzie ono aktywne. Wiadomo, że omawiani przestępcy* infekują rozszerzenia co najmniej od lipca 2024 roku. Umożliwiały one zbieranie danych z nagłówków HTTP i treści DOM (Document Object Model), a także wstrzykiwanie kodu. Na dodatek zagrożenie nie było łatwe do wykrycia. Pełne omówienie znajdziemy pod tym adresem.

*Mimo że mowa o cyberprzestępcach, to jest to tylko założenie, wszak wszystkimi działaniami w teorii mogłaby się zajmować jedna osoba.

Ostatnia aktualizacja Blipshot: one click full page screenshots 4 lipca 2024 roku Emojis - Emoji Keyboard WAToolkit Color Changer for YouTube 5 lipca 2024 roku Video Effects for YouTube And Audio Enhancer Themes for Chrome and YouTube™ Picture in Picture 17 lipca 2024 roku Mike Adblock für Chrome | Chrome-Werbeblocker 18 lipca 2024 roku Page Refresh 25 lipca 2024 roku Wistia Video Downloader 8 sierpnia 2024 roku Super dark mode 11 sierpnia 2024 roku Emoji keyboard emojis for chrome Adblocker for Chrome - NoAds 22 sierpnia 2024 roku Adblock for You 10 września 2024 roku Adblock for Chrome Nimble capture 27 września 2024 roku KProxy 8 października 2024 roku

Lista z GitLab Security Tech Notes

Osobne dochodzenie w tej sprawie zleciła firma Cyberhaven, która jest jednym z poszkodowanych (jej rozszerzenie zostało zainfekowane). Za prowadzenie śledztwa odpowiadało przedsiębiorstwo Booz Allen Hamilton, które posłużyło się inżynierią wsteczną (warto zapoznać się z tym artykułem oraz odnośnikami). Rozszerzenia zawierające złośliwy kod komunikowały się z kontrolowanymi przez cyberprzestępców* serwerami i potencjalnie uzyskiwały dostęp do danych (przez uprawnienia tych dodatków), takich jak ciasteczka, tokeny uwierzytelniające, nazwy użytkowników i hasła, czy też te dotyczące aktywności przeglądania. Natomiast nie wiadomo, czy kradzież takich poufnych informacji miała miejsce. Warto mieć na uwadze, że dziś musimy być naprawdę ostrożni, korzystając z komputera - nawet w pozornie tak błahych sprawach, jak wybór rozszerzenia do przeglądarki internetowej.

Miniaturka mobilna: Simon (Pixabay)

Wersja Patch Liczba użytkowników VPNCity 2.0.1 10 000 Parrot Talks 1.16.2 40 000 Uvoice 1.0.12 40 000 Internxt VPN 1.1.1 1.2.0 10 000 Bookmark Favicon Changer 4.00 40 000 Castorus 4.40 4.41 50 000 Wayin AI 0.0.11 40 000 Search Copilot AI Assistant for

Chrome 1.0.1 20 000 VidHelper - Video Downloader 2.2.7 AI Assistant - ChatGPT and Gemini

for Chrome 0.1.3 4 000 TinaMind - The GPT-4o-powered

AI Assistant! 2.13.0 2.14.0 40 000 Bard AI chat 1.3.7 100 000 Reader Mode 1.5.7 300 000 Primus (wcześniej PADO) 3.18.0 3.20.0 40 000 Tackker - online keylogger tool 1.3 1.4 10 000 AI Shop Buddy 2.7.3 4 000 Sort by Oldest 1.4.5 2 000 Rewards Search Automator 1.4.9 100 000 Earny - Up to 20% Cash Back 1.8.1 10 000 ChatGPT Assistant - Smart Search 1.1.1 189 Keyboard History Recorder 2.3 5 000 Email Hunter 1.44 100 000 Visual Effects for Google Meet 3.1.3 3.2.4 900 000 Cyberhaven security extension V3 24.10.4 24.10.5 400 000 GraphQL Network Inspector 2.22.6 2.22.7 80 000 GPT 4 Summary with OpenAI 1.4 10 000 Vidnoz Flex - Video recorder &

Video share 1.0.161 6 000 YesCaptcha assistant 1.1.61 200 000 Proxy SwitchyOmega (V3) 3.0.2 10 000 ChatGPT App 1.3.8 7 000 Web Mirror 2.4 4 000 Hi AI 1.0.0 229 EditThisCookie 1.4.3.1 50 000

Lista z Cyberhaven (raport od Booz Allen Hamilton)



Źródło: Google

Źródło: Notebookcheck, Cyberhaven, GitLab Security Tech Notes