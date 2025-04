LG UltraGear OLED 45GX90SA i 39GX90SA to ultrapanoramiczne monitory OLED, wyposażone m.in. w system Smart TV LG webOS

Producenci monitorów prześcigają się w pomysłach, jak przyciągnąć graczy i entuzjastów obrazu. Najnowsza propozycja LG wpisuje się w ten trend, łącząc efektowny wygląd z funkcjami znanymi dotąd z telewizorów. Firma przedstawia dwa zakrzywione ekrany OLED, które mają zaoferować płynny obraz i kinową czerń, lecz równie mocno stawiają na wygodę codziennej rozrywki. Sprawdzamy, co oznacza ta premiera dla przyszłości domowych stanowisk komputerowych.

Nowe monitory mają spełniać potrzeby osób, które szukają połączenia wysokiej płynności z głęboką czernią – przedstawiciel LG. Monitory UltraGear 45GX950SA oraz UltraGear 39GX90SA korzystają bowiem z matryc OLED o częstotliwości odświeżania 240 Hz i czasie reakcji 0,03 ms GtG.

Nowe modele LG UltraGear wykorzystują ten sam panel WOLED co ubiegłoroczny 45GS95QE, lecz wzbogacono je o system webOS 24 dający dostęp m.in. do aplikacji typu Netflix, Disney+, Amazon Luna czy GeForce NOW) oraz pilot w zestawie. Rozdzielczość obu monitorów jest taka sama i wynosi 3440 x 1440 pikseli (proporcje 21:9), do tego nie brakuje zakrzywienia matryc. Promień krzywizny w obu modelach sięga 800R. Częstotliwość odświeżania to 240 Hz, a czas reakcji - 0,03 ms. Monitory posiadają certyfikat VESA DisplayHDR True Black 400 (HDR10) oraz obsługują techniki odświeżania NVIDIA G-SYNC Compatible i AMD FreeSync Premium, a także posiadają złącza HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 i USB-C z możliwością ładowania mocą do 65 W. LG podaje sugerowane ceny w USA wynoszące odpowiednio 1699 dolarów za większy monitor UltraGear 45GX90SA oraz 1599 dolarów za mniejszy UltraGear 39GX90SA. W Europie 39-calowy wariant może kosztować po bezpośrednim przeliczeniu około 6900 zł, a monitor 45-calowy około 7929 zł, choć to oczywiście tylko wstępne przeliczenia, bowiem oficjalne polskie ceny nie zostały jeszcze opublikowane.

LG UltraGear 45GX90SA LG UltraGear 39GX90SA Matryca WOLED WOLED Przekątna 44,5" 38,5" Rozdzielczość 3440 x 1440 3440 x 1440 Proporcje 21:9 21:9 Odświeżanie 240 Hz 240 Hz NVIDIA G-SYNC G-SYNC Compatible G-SYNC Compatible AMD FreeSync FreeSync Premium FreeSync Premium Czas reakcji 0,03 ms (GtG) 0,03 ms (GtG) Wielkość plamki 0,303 mm 0,266 mm Gamut DCI-P3 98,5% (CIE1976) DCI-P3 98,5% (CIE1976) Kontrast statyczny 1500000:1 1500000:1 Promień krzywizny 800R 800R Luminancja (Typ.) 275 cd/m² (Min.) 250 cd/m²

Maksymalnie do 1300 cd/m² (HDR) (Typ.) 275 cd/m² (Min.) 250 cd/m²

Maksymalnie do 1300 cd/m² (HDR) HDR HDR10, VESA DisplayHDR True Black 400 HDR10, VESA DisplayHDR True Black 400 Wejścia wideo 2x HDMI 2.1

1x DisplayPort 1.4

1x USB-C (DP 1.4 / PD do 65 W) HUB USB 2x USB 2.0 typu A Inne złącza 1x Ethernet RJ-45

1x Audio-jack 3.5 mm System operacyjny webOS 24 webOS 24 Dodatkowe technologie VESA Adaptive Sync, LG Switch, Black Stabilizer, Color Weakness Mode, Crosshair, Dynamic Action Sync, Factory Calibration,FPS Counter, PBP (Picture by Picture), PIP (Picture in Picture), Reader Mode, Smart Energy Saving, User Define Key, VESA DisplayHDR, Voice Recognition, Screen Share, USB Media Player, Remote Desktop, Home Hub, AirPlay, LG ThinQ App VESA Adaptive Sync, LG Switch, Black Stabilizer, Color Weakness Mode, Crosshair, Dynamic Action Sync, Factory Calibration,FPS Counter, PBP (Picture by Picture), PIP (Picture in Picture), Reader Mode, Smart Energy Saving, User Define Key, VESA DisplayHDR, Voice Recognition, Screen Share, USB Media Player, Remote Desktop, Home Hub, AirPlay, LG ThinQ App Regulacja nachylenia Tak Tak Regulacja obrotu Tak Tak Regulacja wysokości Tak Tak Pobór mocy do 95 W do 67 W Wymiary z podstawą 99,3 x 66,3 x 33,8 cm z podstawą)

99,3 x 45,7 x 21,8 cm (bez podstawy) 88,6 x 60,5 x 32,3 cm (z podstawą)

88,6 x 40,4 x 19,8 cm (bez podstawy) Waga 13,52 kg (z podstawą)

8,89 kg (bez podstawy) 11,43 kg (z podstawą)

7,3 kg (bez podstawy) Cena 1699,99 dolarów 1599,99 dolarów

LG deklaruje, że obydwa monitory są przystosowane do pracy non-stop i mają powłokę AGLR minimalizującą odbicia. Producent chwali także funkcję Switch App ułatwiającą podział ekranu na maksymalnie sześć stref bezpośrednio w webOS. W praktyce gracze zyskują urządzenie łączące monitor, telewizor, a także platformę chmurową, a krótki czas reakcji i wysoka częstotliwość odświeżania powinny zadowolić miłośników dynamicznych gier. Pytanie, czy rynek zaakceptuje dodatkowy koszt za „smart” funkcje w monitorze, a także czy konkurenci odpowiedzą podobnymi urządzeniami, zwłaszcza że część użytkowników krytykuje obecność systemów Smart TV w sprzęcie typowo pecetowym, przeznaczonym do gier.

Źródło: LG