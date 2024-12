Lenovo Legion Go - Znamy pełną specyfikację, cenę i datę premiery. ASUS ROG Ally może czuć się zagrożony

Na temat nadchodzącego gamingowego handhelda od Lenovo - tytułowego Legion Go - wiemy już niemal wszystko. Urządzenie będzie realną alternatywą dla obecnych przenośnych konsol takich jak Steam Deck oraz ASUS ROG Ally. Trzeba przyznać, że porównując dostępne sprzęty, to właśnie ten od Lenovo wydaje się najciekawszy i to zarówno pod względem swojej specyfikacji, jak i konstrukcji przypominającej Nintendo Switcha. Ostudzeniem entuzjazmu może się okazać jedynie cena, która niestety nie należy do najprzystępniejszych.

Lenovo Legion Go oficjalnie zadebiutuje już 1 wrześnie 2023 roku na targach elektroniki IFA. Tuż przed jego premierą poznaliśmy już praktycznie wszystkie karty, jakie miał do odkrycia.

Tuż po prezentacji pierwszego dnia września nie będziemy musieli długo czekać na dostępność urządzenia w sprzedaży - trafi ono na rynek już w październiku. Z kolei początkowa kwota ma wynieść 799 euro, a więc w Polsce możemy się spodziewać podobnej ceny, co w przypadku konsoli ASUS ROG Ally. Pełna specyfikacja ujawniła, że Lenovo Legion Go otrzyma aż 8,8-calowy ekran IPS o rozdzielczości 2560 x 1600 px oraz odświeżaniu wynoszącym 144 Hz. Jasność szczytowa wynosi 500 nitów, a więc podobnie jak w sprzęcie od ASUS-a. Z wcześniejszych doniesień wiemy, że konsola ukaże się w kilku wariantach, z których najmocniejszy będzie się opierał o procesor AMD Ryzen Z1 Extreme. Pod względem zastosowanych pamięci też nie będziemy zawiedzeni - 16 GB pamięci RAM LPPDR5X połączy siły z maksymalnie 1 TB nośnikiem SSD na złączu M.2 (2242). Za łączność bezprzewodową będą odpowiadały moduły Wi-Fi 6E, a także Bluetooth 5.2.

Lenovo Legion Go Ekran 8,8" IPS 2560 x 1600 px, 144 Hz (16:10)

97% DCI-P3, 500 nitów, 10-punktowy dotyk Procesor AMD Ryzen Z1 Extreme

(8C/16T, 3,3 - 5,1 GHz) Układ graficzny AMD RDNA Graphics Pamięć RAM 16 GB LPDDR5X (7500 MHz) Pamięć wbudowana 256 GB / 512 GB / 1 TB PCIe 4.0 NVMe M.2 (2242) Łączność bezprzewodowa Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 Akumulator Kontroler - 900 mAh

Konsola - 49,2 Wh / 65 W Złącza, porty i sloty 1 x Audio-Jack 3,5 mm

1 x slot na karty pamięci microSD

2 x USB typu C (USB 4.0, DP 1.4, PD 3.0) Wymiary i waga Konsola - 210 x 131 x 20 mm / 640 g

Konsola z kontrolerami - 299 x 131 x 41 mm / 854 g Głośniki 2 x 2 W System operacyjny Windows 11 Home Wersje kolorystyczne Czarny (Shadow Black) Cena 799 euro (w przeliczeniu - 3570 zł)

Nawiązując jeszcze przez chwilę do samej konstrukcji - na prawym kontrolerze znajdziemy nie tylko sam gładzik, ale również pokrętło umieszczone na jego tyle. Odłączane kontrolery zyskują więc dużo większą funkcjonalność niż u konkurencji. Minusem może się okazać waga, która w wypadku całości będzie wynosić zawrotne 854 g (ASUS ROG Ally waży 608 g, a więc trochę mniej od samego "tabletu" Lenovo). Na pokładzie znajdzie się gniazdo Audio-Jack 3,5 mm, slot na karty pamięci micro SD oraz dwa porty USB typu C, za pomocą których podłączymy zewnętrzny monitor, a także nowe okulary AR od Lenovo (1920 x 1080 px na jedno oko). Dodać można, że dostępny będzie jedynie czarny wariant kolorystyczny, natomiast za system będzie odpowiadał Windows 11 w wersji Home. Przy zakupie otrzymamy także 3-miesięczną subskrypcję Xbox Game Pass.

Źródło: WindowsReport