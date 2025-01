Czym charakteryzują się komputery All-in-One i w jakich sytuacjach sprawdzą się najlepiej?

Trudno wyobrazić sobie codzienne funkcjonowanie bez komputera pod ręką. Mimo popularności urządzeń mobilnych i coraz bardziej dopracowanych smartfonów, to na większym sprzęcie ciągle można wygodniej pisać, wykonywać operacje w arkuszach kalkulacyjnych czy tworzyć projekty graficzne. Warto pamiętać o tym, że oprócz komputerów stacjonarnych i laptopów można korzystać także z modeli All-in-One. Co to za nisza i dla kogo jest przeznaczona? Żeby to ustalić, warto przyjrzeć się im bliżej!

Co potrafią komputery All-in-One?

Nazwa komputera All-in-One dosyć trafnie opisuje jego charakter. Podobnie jak w laptopie wszystko znajduje się tutaj w jednym kawałku. W jednej obudowie zintegrowany jest monitor, a także najważniejsze komponenty, jak procesor, pamięć RAM, karta graficzna. Podzespoły są starannie ukryte i niewidoczne, natomiast tym, co rzuca się w oczy, jest wyświetlacz – zazwyczaj o przekątnej 24-27 cali. Do komputera wystarczy podłączyć mysz i klawiaturę, żeby można było swobodnie korzystać z każdej potrzebnej funkcji. Nie ma tu osobnej jednostki centralnej zamkniętej w dużej, nieporęcznej obudowie, jak w przypadku tradycyjnych komputerów PC.

Możliwości komputera All-in-One zależą od specyfikacji konkretnego modelu. Najprostsze warianty to sprzęt odpowiedni przede wszystkim do pracy biurowej. Bardziej zaawansowane komputery All-in-One, które znajdziesz na: https://mediamarkt.pl/pl/category/komputery-all-in-one-31058.html poradzą sobie także ze skomplikowanymi programami graficznymi albo oprogramowaniem przeznaczonym do tworzenia animacji 3D.

Komputery All-in-One – zastosowanie

Miejsca, w których można najczęściej spotkać komputery All-in-One to na przykład:

punkty handlowe;

centra obsługi klienta;

pracownie, gdzie swoją działalność prowadza na przykład graficy czy osoby zajmujące się zawodowo fotografią.

Komputery All-in-One bardzo dobrze sprawdzą się jako sprzęt do przygotowywania prezentacji multimedialnych, do pracy w arkuszach kalkulacyjnych, obróbki zdjęć i filmów, programowania, wykonywania zadań w systemach CMS, w pracy architekta, projektanta, specjalisty od marketingu itp.

To tylko niektóre zastosowania, bo w rzeczywistości może być ich znacznie więcej. Tego typu sprzęt dobrze spisze się również w użytku domowym, a właściwie wszędzie tam, gdzie jest zapotrzebowanie na duży, wyraźny wyświetlacz przewyższający możliwościami ekran laptopa, a jednocześnie ważna jest wygoda, prostota i oszczędność miejsca na dodatkowe elementy poza monitorem.

Na takim urządzeniu można nawet grać w gry, zwłaszcza, że wydajnością często przewyższą laptopy. Komputer All-in-One można postawić na każdym biurku lub stole. Do zasilania potrzebuje tylko jednego gniazda sieciowego i zazwyczaj ma taką konstrukcję, że wszystkie porty i gniazda są w zasięgu ręki. W niektórych modelach dodatkowym udogodnieniem jest ekran dotykowy.

Kto produkuje dobre komputery All-in-One?

Lista producentów komputerów zintegrowanych z monitorem jest długa. Na pewno wyróżnia się firma Apple – producent serii komputerów iMac. Nie brakuje jednak konkurencyjnych urządzeń z systemem Windows. Komputery All-in-One mają w swojej ofercie czołowi dystrybutorzy biznesowych laptopów – Dell i HP, a oprócz tego podobnego urządzenia oferuje też Asus czy Acer. Wymarzony komputer można wybierać z oferty firmy, do której masz największe zaufanie lub – zamiast tego – patrzeć na konkretne parametry w specyfikacji.

Komputer All-in-One – czy warto?

Komputery All-in-One nie jest może idealnym rozwiązaniem dla każdego, jednak warto rozważyć taki zakup, jeśli sprzęt ma być użytkowany w jednym miejscu i z jakiegoś powodu korzystanie tam z komputera stacjonarnego może być niekomfortowe. Urządzenia są nowoczesne, atrakcyjne wizualnie i przede wszystkim – funkcjonalne. Design to istotny czynnik wpływający na wybór model tego typu, jeśli więc zależy ci na atrakcyjnie urządzonym wnętrzu, nie zastanawiaj się dłużej nad zakupem.

Źródło: Media Markt