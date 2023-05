Jaki prezent na komunię lub dzień dziecka? W sklepach x-kom taniej kupisz laptopy, smartfony i wiele innych produktów

W x-komie ruszyły promocje przygotowane specjalnie z myślą o dzieciach. W jednej z nich laptopy zostały przecenione nawet o 1000 zł. Druga promocja dotyczy smartfonów – tam ceny obniżono do 650 zł. Jeśli szukasz prezentu na komunię lub dzień dziecka, to w x-komie znajdziesz z pewnością coś ciekawego. Jedną z propozycji, która na pewno ucieszy każde dziecko jest laptop. W specjalnej promocji znajdziesz wiele sprzętów zarówno tych gamingowych, jak i takich, które idealnie sprawdzą się jako narzędzie do nauki.

Prezent na komunię lub dzień dziecka? W sklepach x-kom taniej kupisz laptopy, smartfony i wiele innych produktów.

Aby skorzystać z promocji wystarczy dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją, aktywować kod rabatowy: prezent-laptop i dokończyć składanie zamówienia. Promocja obowiązuje do 16.05.2023 r. lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Wybrane produkty mają limit sztuk, które możesz kupić, w koszyku otrzymasz informację o maksymalnej liczbie sztuk.

Przecena: 5599 → 4499 złotych

Przecena: 4499 → 4299 złotych

Przecena: 4599 → 3999 złotych

Przecena: 2799 → 2699 złotych

Przecena: 3549 → 3299 złotych

Wielkie prezenty dla małych bohaterów. Złap smartfona taniej do 650 zł

Jeśli laptop to za duży wydatek, to możesz pomyśleć o innym technologicznym prezencie. Dzień dziecka lub komunia to doskonała okazja, żeby kupić dziecku pierwszego smartfona. Oczywiście w x-komie możesz liczyć na atrakcyjne ceny, bowiem rabaty wynoszą nawet do 650 zł. W ofercie promocyjnej znalazły się nie tylko smartfony, ale także wiele przydatnych akcesoriów GSM. Aby skorzystać z promocji wystarczy dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją, aktywować kod rabatowy: prezent-gsm i dokończyć składanie zamówienia. Promocja obowiązuje do 14.05.2023 r. lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Wybrane produkty mają limit sztuk, które możesz kupić, w koszyku otrzymasz informację o maksymalnej liczbie sztuk.

Przecena: 699 → 599 złotych

Przecena: 799 → 669 złotych

Przecena: 1999 → 1749 złotych

Przecena: 1699 → 1549 złotych

Przecena: 169 → 105 złotych

Już w sprzedaży G4M3R Hero z GeForce RTX 4070

Jesteś gamerem i marzy Ci się kultowy G4M3R? Sprawdź nowości, jakie właśnie pojawiły się w x-komie. W związku z premierą nowej karty graficznej od NVIDII oferta na komputery dla graczy marki G4M3R poszerzyła się o model z GeForce RTX 4070 na pokładzie. Nowe zestawy G4M3R HERO są dostępne w różnych wariantach, które odbiegają od siebie nie tylko systemem operacyjnym, ale też modelem procesora Intel Core 13. generacji i pojemnością pamięci RAM. Łączy je jeden wspólny mianownik – nowa i wydajna karta graficzna GeForce RTX 4070. G4M3R HERO z nowo wydanym GeForce RTX 4070 dostarczy Ci niesamowitych wrażeń, pozwalając na płynną rozgrywkę nie tylko w rozdzielczości 1080p, ale także w 1440p z ray tracingiem i DLSS 3.

Nowe ładowarki GaN od Silver Monkey

Twoje gniazdko nie pomieści już kolejnej ładowarki? Spokojnie, możesz mieć jedną ładowarkę do kilku urządzeń. Sprawdź najnowsze ładowarki GaN od Silver Monkey, które jednocześnie naładują zarówno Twojego smartfona, jak i laptopa. Zastosowana technologia GaN pozwoliła osiągnąć mniejsze wymiary ładowarki, przy zachowaniu jej wysokiej wydajności.

Laptop za 1 zł? W un.Boxie to możliwe

Zawsze wyszukujesz w sieci najlepszych okazji na sprzęty? W takim razie un.Box jest stworzony dla Ciebie. W tej nowej, stałej promocji x-komu możesz każdego dnia odkrywać rabaty na sprzęty. O co dokładnie chodzi? un.Box w x-komie to okazja na wylosowanie różnych sprzętów w bardzo atrakcyjnych cenach. Na stronie głównej sklepu oraz w aplikacji x-komu czekają na Ciebie trzy boxy, a w każdym z nich inna, wyjątkowa promocja. Koniecznie ściągnij aplikację x-komu, bo to właśnie tam trafią najbardziej atrakcyjne rabaty.

Nie ma tu żadnych płatnych subskrypcji ani ukrytych kosztów, za to są sprzęty w wyjątkowych cenach. Smartfon, laptop albo telewizor za 1 zł? Tutaj wszystko jest możliwe! Nowe produkty w boxach pojawiają się co 24h, dzięki czemu każdego dnia masz szansę wyhaczyć zupełnie nowe sprzęty w wyjątkowo niskich cenach.

Zadbaj o eXtra ochronę swoich urządzeń

eXtra ochrona to program ubezpieczeń od Allianz Assistance, dzięki któremu zabezpieczysz swój laptop, smartfon, tablet oraz inne urządzenia na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń lub awarii po okresie gwarancji producenta. Obejmuje ona bezpłatny odbiór i odsyłkę naprawionego sprzętu na podany adres, szybką (do 48h) reakcję ubezpieczyciela, a także nielimitowaną liczbę napraw i krótki czas ich wykonania. Telefon, smartfon, tablet i komputer zostaną naprawione w ciągu 10 dni, zaś pozostałe urządzenia w ciągu 20 dni. Ubezpieczenie dotyczy sprzętów o wartości od 200 zł.

