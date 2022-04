Jaki laptop MSI wybrać do gier, metaverse i pracy? MSI Raider GE76, Vector GP76, Stealth GS77 i Leopard GP76 to najlepsze propozycje

Laptop to obecnie sprzęt nawet nie tyle niezastąpiony, co absolutnie niezbędny w codziennym funkcjonowaniu, zwłaszcza jeśli nie mamy miejsca na komputer stacjonarny. Wybór jest bezsprzecznie szeroki, jednak gdy poszukujemy bezkompromisowej wydajności, wysokiej jakości wykonania oraz najnowszych gamingiowych rozwiązań, warto spojrzeć na modele dostępne w ofercie firmy MSI. Rodziny Raider GE76, Vector GP76, Stealth GS77 i Leopard GP76 to potężne narzędzia stworzone do komfortowej rozrywki, eksploracji metaverse i efektywnej pracy. Notebooki napędzane najnowszymi procesorami Intel Core i układami graficznymi NVIDIA GeForce RTX 3000, zapewniają niezrównane osiągi i kuszą atrakcyjnym wzornictwem.

Jaki laptop MSI wybrać do gier i pracy? MSI Raider GE76, Vector GP76, Stealth GS77 i Leopard GP76 to najlepsze propozycje.

Nadejście ery metaverse stworzyła wiele zupełnie nowych możliwości. Funkcjonowanie w przenikających się światach, poznawanie wyjątkowych rzeczywistości i tworzenie wciągających projektów to wizja przyszłości, jaką rozciągają przed nami twórcy metaverse. By jednak móc stać się częścią tej wizji, niezależnie od miejsca, w którym będziemy się znajdować, trzeba dysponować wydajnym sprzętem. Laptopy od MSI wprowadzą cię do świata gier i wirtualnej rzeczywistości. Notebooki tej marki zapewniają najwyższą jakość i wydajność podczas grania w najnowsze tytuły AAA, korzystania z technologii VR czy tworzenia treści.

UWAGA: Wybrane laptopy MSI z serii GE, GS i GP można aktualnie kupić nawet 1500 złotych taniej. Więcej szczegółów dotyczących promocji znajdziecie na dedykowanej stronie (LINK). Trwa również konkurs, w którym do zgarnięcia są zestawy gadżetów MSI (LINK). Poza tym, zachęcamy również do odwiedzenia kanału MSI na YouTube (LINK), gdzie czeka sporo fajnych materiałów.

MSI Raider GE76

MSI Raider GE76 to marzenie każdego gracza, który oprócz niesowitej wydajności, nowoczesnego wyglądu i bogatego wyposażenia, potrzebuje również mobilności. Jeżeli nie możecie zabrać w podróż komputera stacjonarnego ten flagowy laptop z powodzeniem go zastąpi. MSI Raider GE76 został stworzony dla najbardziej wymagających użytkowników, łącząc w sobie najnowsze procesory Intel Core 12 generacji i najmocniejsze układy graficzne NVIDIA GeForce RTX 3000. Dostępna jest również wersja z Intel Core i9-12900HK pozwalającym na podkręcanie dzięki odblokowanemu mnożnikowi. Co więcej, producent zastosował w rodzinie Raider GE76 moduły RAM DDR5-4800, jako uzupełnienie nowej platformy Intela. Dodatkowo w standardzie znajdują się superszybkie nośniki SSD o dużych pojemnościach oraz system operacyjny Windows 11. Wszystko to zamknięto w obudowie o wymiarach 400 x 284 x 26 mm oraz wadze 2900 gramów, chłodząc wydajnym systemem Cooler Boost 5.

MSI Raider GE76 oferuje trzy odmiany 17,3 calowego wyświetlacza IPS - 1920x1080 @360 Hz, 2560x1440 @240 Hz albo 3840x2160 @120 Hz. Wszystkie matryce są matowe i dodatkowo 100% pokrywają przestrzeń barwową sRGB. Korzystanie z laptopów powinna również uprzyjemnić klawiatura SteelSeries z efektownym podświetleniem RGB, które można zaprogramować indywidualnie lub wykorzystać gotowe profile m.in. dostosowane do konkretnych gatunków gier (FPS, MOBA itp.). Kolejnym elementem wartym uwagi jest system dźwiękowy z głośnikami stereo (2x 2 W), który wspiera niskotonowy głośnik Woofer Duo Wave firmy Dynaudio. MSI Raider GE76 może się również pochwalić 4-komorową baterią o pojemności wynoszącej 99,9 Whr, czyli maksymalną wartością dopuszczoną przepisami o pasażerskim ruchu lotniczym. Zapewnia to ponadprzeciętny czas działania na zasilaniu bez dostępu do gniazdka. Producent zadbał również o bogaty wachlarz portów łącznie z nowoczesnymi USB-C oraz Thunderbolt 4.

Konfiguracja MSI Raider GE76 Procesory Intel Core i9-12900HK

Intel Core i7-12700H Karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA GeForce RTX 3080

NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Pamięć RAM 2x 16 GB DDR5 4800 MHz

2x 32 GB DDR5 4800 MHz Dyski SSD 1 TB M.2 PCI-E Gen4

2 TB M.2 PCI-E gen4 Matryce 17,3" 1920x1080 360 Hz

17,3" 2560x1440 240 Hz

17,3" 3840x2160 120 Hz Połączenia sieciowe Intel Killer LAN 2.5G

Intel Killer AX WiFi 6E

Bluetooth 5.2 Klawiatura SteelSeries RGB System audio 2x 2W Dynaudio System operacyjny Windows 11 Bateria 4-komorowa 99,9 Wh Wymiary 397 x 284 x 26 mm Waga 2900 gramów

Stylistyka to kolejny mocny punkt na koncie MSI Raider GE76. Kształt pokrywy utrzymano w klasycznym wzornictwie, jednak całość doprawiona została nowoczesnymi akcentami. Tytanowa kolorystyka, dyskretnie wkomponowane logo producenta, mocne zawiasy - producent zachował umiar i klasyczną elegancję. Wyloty powietrza na bokach i spodzie przypominają już karoserię sportowego samochodu, aczkolwiek największą uwagę przyciąga akrylowy, podświetlany pasek, umieszczony na przedniej krawędzi obudowy. System MSI Mystic Light RGB pozwala sterować efektami, które można również zsynchronizować z podświetlaną klawiaturą RGB SteelSeries z indywidualnie programowanymi klawiszami. MSI razem z laptopami dostarcza również szereg rozwiązań programowych, które zwiększają wydajność, poprawiają odczucia z użytkowania oraz usprawniają rozgrywkę. MSI Raider GE76 jest najbardziej zaawansowaną platformą dla fanów cyfrowej rozrywki, którzy w podróży chcą zawsze mieć gamingowy sprzęt przy sobie.

MSI Vector GP76

MSI Vector GP76 to zgrabny i estetycznie wykonany laptop gamingowy, którego sercem są najnowsze i najszybsze podzespoły dostępne na rynku. Zastosowane procesory należą do rodziny Intel Core 12 generacji, wprowadzającej szereg innowacyjnych rozwiązań oraz przenoszącej wydajność w grach na wyższy poziom. Można wybrać nawet topowego Core i9-12900H. Dlatego żeby wykorzystać pełny potencjał architektury Alder Lake, notebooki są sprzedawane z systemami Windows 11, zoptymalizowanymi do współpracy z nowymi rozwiązaniami Intela. Procesorom Alder Lake towarzyszą układy graficzne NVIDIA GeForce RTX 3000, będące aktualnie najwydajniejszymi rozwiązaniami przeznaczonymi do grania. Chipy NVIDII zintegrowane w laptopach MSI Vector GP76 obsługują bowiem ray tracing, NVIDIA DLSS i Reflex. Odpowiednie warunki pracy podzespołom zapewnia nowy system chłodzenia Cooler Boost 5 (stosowany także w modelu Raider), bazujący na sieci radiatorów połączonych sześcioma miedzianymi ciepłowodami, które wspomagają dwa wentylatory promieniowe.

Notebooki MSI Vector GP76 posiadają matową matrycę IPS o przekątnej 17,3 cala, dostępną w dwóch rozdzielczościach: 1920x1080 i 2560x1440, a także 100% pokrywającą przestrzeń barwową sRGB. Wyraźny ukłon w kierunku graczy stanowi bardzo wysokie odświeżanie ekranów, wynoszące kolejno: 360 Hz albo 240 Hz. Pozawala to wybrać odpowiednią konfigurację np. GeForce RTX 3060 z ekranem 1920x1080 @360 Hz albo GeForce RTX 3080 2560x1440 @240 Hz Laptopy MSI Vector GP76 otrzymały również klawiaturę SteelSeries z indywidualnym podświetleniem RGB, która posiada gotowe profile pasujące do popularnych gatunków gier. Producent nie zapomniał oczywiście o dźwięku High-Resolution i solidnych głośnikach stereo (2x 2 W), gdzie dodatkowa aplikacja Nahimic wprowadza szereg efektów (łącznie z przestrzennym 7.1). Połączenie z internetem można uzyskać za pomocą złącza 2.5G LAN albo wykorzystać moduł łączności bezprzewodowej Intel Killer AX Wi-Fi 6E, zawierający także Bluetooth 5.2.

Konfiguracja MSI Vector GP76 Procesory Intel Core i9-12900H

Intel Core i7-12700H Karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 3080

NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA GeForce RTX 3060 Pamięć RAM 2x 8 GB DDR4 3200 MHz

2x 16 GB DDR4 3200 MHz Dyski SSD 1 TB M.2 PCI-E Gen4 Matryce 17,3" 1920x1080 360 Hz

17,3" 2560x1440 240 Hz Połączenia sieciowe Intel LAN 2.5G

Intel WiFi 6E

Bluetooth 5.2 Klawiatura SteelSeries RGB System audio 2x 2W Stereo System operacyjny Windows 11 Bateria 4-komorowa 65 Wh Wymiary 397 x 284 x 26 mm Waga 2900 gramów

MSI Vector GP76 spodoba się zwłaszcza fanom klasycznej elegancji - klapa obudowy i główna przestrzeń robocza nie posiadają żadnych udziwnień. Nawet logotyp producenta został kolorystycznie dostosowany do harmonijnej całości. Wszystko zamknięto w wymiarach 297 x 284 x 26 milimetrów przy wadze nie przekraczającej 3 kilogramów. Jedynymi agresywnymi akcentami są wzmocnione miejsca dla zawiasów matrycy, którą możemy odchylić maksymalnie o 140 stopni, jak również tylne wyloty powietrza. Dodatkowe wywietrzniki umieszczono jeszcze po bokach i spodzie obudowy. Laptopy MSI Vector GP76 oferują wyjścia wideo HDMI i Mini-DisplayPort, 3x USB-A 3.2 Gen1 oraz 1x USB-C 3.2 Gen2, gdzie ostatnie pozwala podłączyć jeszcze dodatkowy wyświetlacz. Producent zadbał także o warstwę programową. Kompleksowe narzędzie MSI Center pozwala m.in. włączyć tryb Extreme Mode, który automatycznie podkręca układ graficzny i pamięć VRAM, zapewniając zastrzyk wydajności w ciężkich scenariuszach.

MSI Stealth GS77

MSI Stealth GS77 to niesamowity laptop o zacięciu gamingowym i biznesowym, łączący najlepsze elementy czyniącego go świetnym wyborem do dwóch skrajnie różnych zastosowań. Dlaczego ten notebook jest idealny nie tylko do gier, ale również do prowadzenia biznesu? Przede wszystkim specyfikacja! Urządzenie wykorzystuje najnowsze procesory Intel Core 12 generacji, łącznie z najwydajniejszymi jednostkami z rodziny Core i9. Producent zastosował też pamięci operacyjne DDR5, wykorzystując wszystkie mocne strony nowej platformy Intela. Poza tym, laptopy są sprzedawane z systemem operacyjnym Windows 11, który został zoptymalizowany do najefektywniejszej pracy z nowymi procesorami. Repertuar dostępnych kart graficznych, obejmujący układu NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti / 3080 / 3070 Ti, również nie pozostawia złudzeń, że notebook zaspokoi potrzeby nawet najbardziej wymagających amatorów cyfrowej rozrywki bądź renderowania. Cokolwiek będziesz musiał zrobić, jedno jest pewnie - nie istnieje zastosowanie w jakim MSI Stealth GS77 zabrakłoby mocy obliczeniowej.

MSI Stealth GS77 to jednak nie tylko mocna specyfikacja, ale również niekwestionowana ikona stylu. Laptop może pochwalić się smukłą i lekką obudową wykonaną z czarnego, piaskowanego metalu, która charakteryzuje się wzmocnionymi zawiasami. Do produkcji obudowy wykorzystano numeryczne obrabiarki CNC, dzięki czemu pod względem mechanicznym urządzenie jest znacznie bardziej wytrzymałe od konkurentów. Zachowawcza stylistyka ponad wszelką wątpliwość spodoba się osobom ceniącym klasyczną elegancję, chociaż nie brakuje kilku nowocześniejszych akcentów przełamujących konwencję i będących puszczeniem oka w kierunku zapalonych graczy. Całość charakteryzuje się także niewielkimi wymiarami, zwłaszcza w przypadku grubości wynoszącej niewiele ponad 2 centymetry. Smukła obudowa skrywa natomiast 4-komorową baterię o pojemności 99,9 Whr, zapewniającą dłuższy czas pracy bez zasilania z gniazdka. Pomimo topowej specyfikacji, 17 calowej matrycy i potężnego akumulatora, MSI Stealth GS77 waży około 2800 gramów, będąc jedną z lżejszych konstrukcji w swojej klasie.

Konfiguracja MSI Stealth GS77 Procesory Intel Core i9-12900H

Intel Core i7-12700H Karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA GeForce RTX 3080

NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Pamięć RAM 2x 16 GB DDR5 4800 MHz

2x 32 GB DDR5 4800 MHz Dyski SSD 2 TB M.2 PCI-E Gen4 Matryce 17,3" 1920x1080 360 Hz

17,3" 2560x1440 240 Hz

17,3" 3840x2160 120 Hz Połączenia sieciowe Intel LAN 2.5G

Intel WiFi 6E

Bluetooth 5.2 Klawiatura SteelSeries RGB System audio 2x 2W Dynaudio System operacyjny Windows 11 Bateria 4-komorowa 99,9 Wh Wymiary 398 x 284 x 21 mm Waga 2800 gramów

Dodatkowe wyposażenie MSI Stealth GS77 również usatysfakcjonuje osoby pracujące i grające. Laptop wyposażono w gamingową klawiaturę SteelSeries z podświetleniem RGB, łączność z siecią zapewnia duet Intel Killer Ethernet E3100G (2.5 GbE) oraz Killer Wi-Fi 6E AX1675, a dźwięk głośniki stereo (2x 2 W) z niskotonowym Woofer Duo Wave firmy Dynaudio. Wrażenia multimedialne niczym nie ustępują zatem rasowym gamingowym modelom. Natomiast podczas spotkań biznesowych wykorzystasz wysokiej jakości obraz dzięki kamerze IR FHD i funkcji MSI Noise Reduction. Nie zabrakło także złączy Thunderbolt 4 oraz czytnika kart pamięci SD, przydatnych podczas zgrywania materiałów do obróbki, a dodatkową ochronę prywatności zapewnia czytnik linii papilarnych. Wszystko to razem sprawia, że MSI Stealth GS77 jest jednym z najbardziej wszechstronnych laptopów dostępnych na sklepowych półkach.

MSI Leopard GP76

MSI Lepard GP76 to laptop zaprojektowany, aby spełnił oczekiwania każdego odbiorcy, nawet inżynierów długimi godzinami pracujących nad projektami. Jednocześnie sprzęt jest na tyle wszechstronny, że pozwoli na rozrywkę w każdej wolnej chwili. Wysokiej jakości metalowa obudowy sprawia, że jest to bardzo wytrzymałe urządzenie, przygotowane na intensywną fizyczną eksploatację. Konstrukcja zawiasów została całkowicie zmieniona, gdzie wykorzystano niezawodne komponenty i mechanizmy, które znacząco poprawiają sztywność pokrywy. Notebook wykorzystuje procesory Intel Core 11 generacji, a dokładniej Core i7-11800H oferującego 8 rdzeni i obsługę do 16 wątków jednocześnie, który razem z 16 GB pamięci RAM DDR4 3200 MHz tworzy to solidny duet zapewniający wysoką wydajność. Wszystkie laptopy należące do serii MSI Lepard GP76 posiadają zainstalowany system operacyjny Windows 10, mogący zostać bezpłatnie zaktualizowanym do Windows 11.

Podobnie jak pozostałe z opisywanych modeli MSI, również notebooki z rodziny MSI Lepard GP76 wyposażono w matryce o przekątnej 17,3 cala. Dostępne są jednak trzy wersje wyświetlacza IPS: 1920x1080 (240 Hz), 1920x1080 (300 Hz) oraz 2460x1440 (165 Hz). Jeśli połączymy tę informację z obecnością układów graficznych NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3070, otrzymamy prosty przepis na bardzo dobrą platformę do grania. Wysoka wydajność GPU i wysokie odświeżanie ekranu, wspierane przez technologie NVIDIA DLSS i Reflex, zapewniają wysoką ilość klatek na sekundę i niski czas reakcji. Wszystko to sprzyja uzyskiwaniu lepszych wyników w potyczkach z innymi graczami w m.in. Fortnite, Call of Duty: Warzone, APEX Legends czy Valorant. O należyte pingi dba również infrastruktura sieciowa, bazująca na układach 2.5G LAN oraz bezprzewodowy Killer AX Wi-Fi 6E plus Bluetooth 5.2. Dlatego MSI Lepard GP76 świetnie spisuje się w różnych zastosowaniach, pracując na Twój sukces na wielu frontach.

Konfiguracja MSI Leopard GP76 Procesory Intel Core i7-11800H Karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 3080

NVIDIA GeForce RTX 3070 Pamięć RAM 2x 8 GB DDR4 3200 MHz Dyski SSD 1 TB M.2 PCI-E Gen4 Matryce 17,3" 1920x1080 300 Hz

17,3" 1920x1080 240 Hz

17,3" 2560x1440 165 Hz Połączenia sieciowe Intel LAN 2.5G

Intel Killer AX WiFi 6E

Bluetooth 5.2 Klawiatura SteelSeries RGB System audio 2x 2W Dynaudio System operacyjny Windows 10 / 11 Bateria 4-komorowa 65 Wh Wymiary 397 x 284 x 26 mm Waga 2900 gramów

MSI Lepard GP76 dysponuje też bardzo wygodną klawiaturą firmy SteelSeries z indywidualnym podświetleniem RGB, które można zsynchronizować, zaprogramować na własne potrzeby lub wykorzystać gotowe schematy pod niektóre gatunki gier (MOBA, FPS, MMO). Producent nie zapomniał oczywiście o dobrym dźwięku, który zapewniają głośniki stereo 2x 2 W Hi-Res Audio, napędzane sprzętem Dynaudio. O komfortowe warunki pracy podzespołów dba natomiast system chłodzenia Cooler Boost 5 z dwoma wentylatorami i sześcioma ciepłowodami, doskonale znany z pozostałych konstrukcji MSI. Poza tym, aplikacja MSI Center pomoże w kontrolowaniu i dostosowywaniu laptopa MSI do indywidulanych potrzeb. Monitorowanie, regulacja parametrów pracy, optymalizacja i inne przydatne funkcje są wbudowane w jeden zunifikowany system.

